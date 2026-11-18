NFL Week 11 injury report: Player statuses for all 13 games
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NFL.com tracks player statuses for all 13 games in Week 11 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
THURSDAY, NOV. 19
- WHERE: Reliant Stadium (Houston)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | Prime Video, NFL+
COLTS
- OUT: TE Will Mallory (hamstring), OT Bernhard Raimann (concussion), OT Jalen Travis (knee), DT Jerry Tillery (calf), CB Charvarius Ward (knee)
- QUESTIONABLE: WR Anthony Gould (toe), OT Charlie Heck (personal), CB Sauce Gardner (calf), LS Luke Rhodes (hamstring)
TEXANS
- OUT: RB Woody Marks (concussion), WR Marvin Harrison Jr. (hamstring), TE Brevin Jordan (foot/illness), DE Danielle Hunter (hamstring)
- QUESTIONABLE: G Wyatt Teller (back), LB Jake Hummel (groin), CB Jaylin Smith (hamstring)
SUNDAY, NOV. 22
- WHERE: Highmark Stadium (Orchard Park, N.Y.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Empower Field at Mile High (Denver)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS
- WHERE: Estadio Banorte (Mexico City, Mexico)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
MONDAY, NOV. 23
- WHERE: Northwest Stadium (Landover, Md.)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ABC, ESPN, NFL+