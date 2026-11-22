NFL Week 11 inactives: Players ruled out for Sunday's 11 games
Published:
Loading...
NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 11 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
EARLY GAMES
- WHERE: Highmark Stadium (Orchard Park, N.Y.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
DOLPHINS
- S Dante Trader Jr.
- CB Jaylin Simpson
- P Bradley Pinion
- G Christian Haynes
- OL Caedan Wallace
- TE Justin Joly
- WR Jared Wayne
BILLS
- WR Skyler Bell
- LB Dorian Williams
- CB Christian Benford
- OLB Mike Danna
- OL Jude Bowry
- TE Dalton Kincaid
- DT T.J. Sanders
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
RAVENS
- WR Elijah Sarratt
- FS Jaylinn Hawkins
- RB Adam Randall
- CB Marlon Humphrey
- G Emery Jones
- DT Nnamdi Madubuike
- QB Kedon Solvis (emergency third QB)
PANTHERS
- TE Ja'Tavion Sanders
- QB Haynes King (emergency third QB)
- RB AJ Dillon
- CB Marco Wilson
- LB Bobby Okereke
- C Sam Hecht
- DT TeRah Edwards
SAINTS
- QB Zach Wilson (emergency third QB)
- LB Pete Werner
- CB Martin Emerson Jr.
- RB Audric Estimé
- OL Asim Richards
- OT Taliese Fuaga
- C Erik McCoy
BEARS
- QB Case Keenum (emergency third QB)
- DB Kyler Gordon
- LB Keyshaun Elliott
- OL Jordan McFadden
- DL Jayden Loving
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
TITANS
- RB Nick Singleton
- CB Jaylon Jones
- LB Mohamoud Diabate
- OT Brandon Crenshaw-Dickson
- DT Jackie Marshall
COWBOYS
- S P.J. Locke III
- WR Jonathan Mingo
- G Tyler Booker
- LB Jaishawn Barham
- TE Jake Ferguson
- DT Jonathan Bullard
BUCCANEERS
- DL DeMonte Capehart
- CB Ayden Garnes
- G Trevor Keegan
- G Billy Schrauth
- QB Easton Stick (emergency third QB)
- S Antoine Winfield Jr.
LIONS
- CB D.J. Reed
- CB Ennis Rakestraw Jr.
- DB Ketih Abney II
- LB Amen Ogbongbemiga
- Edge Tyrus Wheat
- DL Mekhi Wingo
- WHERE: Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
CARDINALS
- QB Carson Beck
- CB Starling Thomas V
- OL Kingsley Eguakun
- OL Jon Gaines II
- DL Andrew Billings
CHIEFS
- RB Kenneth Walker III
- QB Garrett Nusssmeier (emergency third QB)
- CB Melvin Smith
- DT Omarr Norman-Lott
- G Trey Smith
- OL Jaylon Moore
- DL Peter Woods
- WHERE: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
STEELERS
- WR Kaden Wetjen
- QB Drew Allar
- QB Will Howard (emergency third QB)
- CB Sean Murphy-Bunting
- RB Eli Heidenreich
- LB Nick Herbig
- DE Gabe Rubio
EAGLES
- QB Cole Payton (emergency third QB)
- CB Mac McWilliams
- LB Smael Mondon
- T Ajani Cornelius
- C/G Jake Majors
LATE GAMES
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Empower Field at Mile High (Denver)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Estadio Banorte (Mexico City, Mexico)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+