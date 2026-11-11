NFL Week 10 injury report: Player statuses for all 14 games
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NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 10 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
THURSDAY, NOV. 12
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | Prime Video, NFL+
COMMANDERS
- OUT: TE Colson Yankoff (knee), C Lucas Patrick (concussion)
GIANTS
- QUESTIONABLE: LB Malik Harrison (groin)
SUNDAY, NOV. 15
- WHERE: FC Bayern Munich Stadium (Munich, Germany)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Huntington Bank Field (Cleveland)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Lambeau Field (Green Bay, Wis.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Caesars Superdome (New Orleans)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Nissan Stadium (Nashville, Tenn.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Allegiant Stadium (Las Vegas)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
MONDAY, NOV. 16
- WHERE: M&T Bank Stadium (Baltimore)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ABC, ESPN, NFL+