Game Picks

NFL Week 10 injury report: Player statuses for all 14 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 10 of the 2026 NFL season.

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

THURSDAY, NOV. 12

Washington Commanders
2-5-1
New York Giants
5-2-1

COMMANDERS

GIANTS

SUNDAY, NOV. 15

New England Patriots
5-4
Detroit Lions
6-2
Kansas City Chiefs
6-2
Atlanta Falcons
3-6
Houston Texans
3-5
Cleveland Browns
5-4
Minnesota Vikings
X-X
Green Bay Packers
6-3
Miami Dolphins
1-7
Indianapolis Colts
2-7
Carolina Panthers
3-5
New Orleans Saints
3-5
Buffalo Bills
6-1
New York Jets
2-7
Jacksonville Jaguars
6-2
Tennessee Titans
1-7
Los Angeles Rams
5-4
Arizona Cardinals
3-6
Seattle Seahawks
5-4
Las Vegas Raiders
4-5
San Francisco 49ers
7-1
Dallas Cowboys
4-5

MONDAY, NOV. 16

Los Angeles Chargers
0-8
Baltimore Ravens
4-5