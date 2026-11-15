Around the NFL

NFL Week 10 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 10 of the 2026 NFL season.

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

MUNICH GAME

New England Patriots
5-4
Detroit Lions
6-2

PATRIOTS

  • CB Carlton Davis
  • FS Brenden Schooler
  • OT Dametrious Crownover
  • OT Walter Rouse
  • C Ben Brown
  • QB Behren Morton (emergency third QB)

LIONS

  • CB Keith Abney II
  • EDGE Ahmed Hassanein
  • C Cade Mays
  • LB Amen Ogbongbemiga
  • CB D.J. Reed
  • DL Mekhi Wingo

EARLY GAMES

Kansas City Chiefs
6-2
Atlanta Falcons
3-6
Houston Texans
3-5
Cleveland Browns
5-4
Minnesota Vikings
X-X
Green Bay Packers
6-3
Miami Dolphins
1-7
Indianapolis Colts
2-7
Carolina Panthers
3-5
New Orleans Saints
3-5
Buffalo Bills
6-1
New York Jets
2-7
Jacksonville Jaguars
6-2
Tennessee Titans
1-7

LATE GAMES

Los Angeles Rams
5-4
Arizona Cardinals
3-6
Seattle Seahawks
5-4
Las Vegas Raiders
4-5
San Francisco 49ers
7-1
Dallas Cowboys
4-5

SUNDAY NIGHT FOOTBALL