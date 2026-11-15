NFL Week 10 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games
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NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 10 of the 2026 NFL season.
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MUNICH GAME
- WHERE: FC Bayern Munich Stadium (Munich, Germany)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
PATRIOTS
- CB Carlton Davis
- FS Brenden Schooler
- OT Dametrious Crownover
- OT Walter Rouse
- C Ben Brown
- QB Behren Morton (emergency third QB)
LIONS
- CB Keith Abney II
- EDGE Ahmed Hassanein
- C Cade Mays
- LB Amen Ogbongbemiga
- CB D.J. Reed
- DL Mekhi Wingo
EARLY GAMES
- WHERE: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Huntington Bank Field (Cleveland)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Lambeau Field (Green Bay, Wis.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Caesars Superdome (New Orleans)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Nissan Stadium (Nashville, Tenn.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
LATE GAMES
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Allegiant Stadium (Las Vegas)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+