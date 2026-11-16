NFL Mexico City Game - Guía para el día de partido

BOLETOS Y NFL ONEPASS

NFL OnePass: tu guía para el día del partido

Los filtros de seguridad y el escaneo de boletos se realizarán en dos accesos principales: uno en el exterior de la explanada Este, junto al Tren Ligero, y otro en el exterior de la explanada Oeste, dentro del estacionamiento Poniente.

Podrás utilizar cualquiera de los dos accesos para ingresar al complejo del estadio.

Una vez dentro, sigue los señalamientos hacia el túnel o la rampa indicados en tu boleto. Deberás ingresar por el túnel o la rampa correspondiente antes de dirigirte a tu sección, fila y asiento.

Para agilizar tu acceso, descarga tu boleto en la aplicación OnePass antes de llegar al estadio.

Una vez dentro del complejo del estadio, sigue los señalamientos para llegar a tu sección.

NFL OnePass es la aplicación oficial de eventos de la NFL y tu principal fuente de información para el NFL Mexico City Game 2026.

Te recomendamos descargar NFL OnePass antes del día del partido para consultar los procedimientos de acceso y seguridad, incluyendo la política de bolsas transparentes, mapas del estadio, información de transporte, horarios del evento, actualizaciones importantes y contenido exclusivo del día del partido.

El código QR de NFL OnePass NO es tu boleto para el partido.

Enlaces de interés

Cómo acceder a tus boletos

Para agilizar tu ingreso al estadio, descarga tu boleto en la aplicación OnePass.

Todos los boletos son digitales. No se aceptarán capturas de pantalla, códigos de barras guardados ni códigos QR impresos.

Cada aficionado con boleto deberá tener el suyo listo para ingresar.

Atención y soporte de boletos

Antes del día del partido

Si tienes dudas sobre tus boletos, visita el Centro de Ayuda de Ticketmaster.

Si compraste tus boletos a través de otro proveedor autorizado, comunícate directamente con el punto de venta donde realizaste tu compra.

El día del partido

Habrá módulos de Atención y Resolución de Boletos en los accesos al estadio para ayudarte con cualquier inconveniente relacionado con tus boletos.

Menores de edad

Los aficionados menores de 18 años deberán permanecer acompañados en todo momento por un adulto responsable de 18 años o más, incluyendo durante el ingreso y la salida del estadio.

Los niños de 2 años en adelante necesitan su propio boleto.

LOS MENORES DE 18 AÑOS ÚNICAMENTE PODRÁN INGRESAR Y PERMANECER EN EL EVENTO ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES O TUTORES LEGALES.

CÓMO LLEGAR AL NFL MEXICO CITY GAME 2026

No habrá estacionamiento público disponible en el estadio, por lo que recomendamos utilizar taxis, servicios de transporte por aplicación o transporte público.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo llevar una cámara?

Sí. Se permiten cámaras personales pequeñas y binoculares.

El equipo fotográfico profesional, las cámaras de video, los equipos de grabación, los tripiés y los lentes de más de seis pulgadas están restringidos a medios de comunicación acreditados.

¿Los niños necesitan boleto?

Todos los asistentes de 2 años en adelante deberán contar con un boleto válido.

Los niños menores de 2 años podrán ingresar al estadio sin boleto propio, siempre que permanezcan sentados en las piernas de un adulto con boleto y no ocupen un asiento adicional.

Si un niño menor de 2 años necesita un asiento independiente, será necesario adquirir un boleto válido.

¿Puedo ingresar con una carriola?

Sí. Se permite el ingreso de carriolas, sujetas a la revisión de seguridad correspondiente.

¿Se permiten mascotas?

Únicamente se permite el ingreso de animales de servicio acreditados. No se permiten mascotas ni animales de apoyo emocional.

¿Habrá localidades y servicios accesibles?

Sí. El estadio contará con localidades accesibles, sanitarios adaptados, accesos para dispositivos de asistencia de movilidad y otros servicios de accesibilidad.

Los aficionados que necesiten llevar artículos médicos podrán ingresarlos al estadio, sujetos a la revisión de seguridad correspondiente.

Puedes consultar todas las preguntas frecuentes aquí.