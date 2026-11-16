NFL Mexico City Game - Guía de Accesibilidad

El NFL Mexico City Game, que se celebrará el 22 de noviembre en el Estadio Banorte, está comprometido con ofrecer una experiencia acogedora para todos los aficionados. Si eres un aficionado con discapacidad, adulto mayor o necesitas asistencia adicional, asegúrate de revisar la siguiente información sobre estacionamiento, servicios y localidades del estadio.

TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO

Transporte público

No habrá estacionamiento público disponible en el estadio, por lo que recomendamos utilizar servicios de transporte por aplicación o transporte público.

¿Qué opciones de transporte público hay disponibles?

Tren Ligero: La estación Estadio Azteca es la más cercana al Estadio Banorte. Desde ella, puedes acceder al estadio a través de una rampa que conecta con la entrada Oriente.

Para el NFL Mexico City Game, se incrementará la frecuencia del Tren Ligero tanto para la llegada como para la salida de los aficionados, con el objetivo de ampliar la capacidad del servicio y facilitar los traslados.

Park & Ride: La NFL, en colaboración con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), implementará un servicio de estacionamiento remoto y transporte al estadio. Los aficionados podrán estacionarse en uno de cuatro puntos y tomar un autobús hacia el Estadio Banorte.

Ubicaciones y tarifas de estacionamiento:

Estadio Olímpico Universitario: $200 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Auditorio Nacional: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Santa Fe: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Plaza Carso: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

El costo del transporte es de $150 MXN por trayecto.

Para utilizar este servicio, necesitarás una Tarjeta de Movilidad Integrada. Podrás adquirirla en cualquiera de las cuatro ubicaciones por $15 MXN.

Puedes encontrar más información sobre el servicio Park & Ride en las redes sociales de SEMOVI, RTP y STE.

Redes sociales de SEMOVI

Redes sociales de STE

Redes sociales de RTP

¿Qué opciones de transporte por aplicación y taxi hay disponibles?

Uber estará disponible como alternativa al transporte público. Si planeas utilizar este servicio para llegar al partido, ingresa "Estadio Banorte" como destino en la aplicación de Uber.

Habrá cuatro puntos designados para el ascenso y descenso de pasajeros:

Cruce de Av. del Imán y Circuito de los Diamantes (lado Poniente del estadio).

Cruce de Av. Santa Úrsula y San Benjamín (lado Norte del estadio).

Calzada de Tlalpan, al norte del estadio.

Calzada de Tlalpan, al sur del estadio.

También habrá taxis disponibles en los alrededores del Estadio Banorte. Se habilitarán cinco sitios de taxis para facilitar tu traslado:

Chevrolet Tlalpan.

Av. de las Torres y Acoxpa.

División del Norte y Acoxpa.

IEMS Ricardo Flores Magón.

Luis Murillo y Calzada de Tlalpan.

Estacionamiento accesible

Si cuentas con una credencial oficial de estacionamiento para personas con discapacidad, habrá espacios disponibles en el estacionamiento Poniente del Estadio Banorte. El personal ubicado en la Puerta 3 verificará las credenciales correspondientes para permitir el acceso.

Los espacios son limitados y se asignarán por orden de llegada.

Política de bolsas transparentes de la NFL

Como en todos los partidos de la NFL, recomendamos ampliamente a los aficionados no llevar ningún tipo de bolsa o mochila al estadio. Sin embargo, si es necesario, se permitirá el ingreso de bolsas transparentes que cumplan con la política oficial.

La NFL permite excepciones para equipo médico especial, después de la inspección correspondiente. Habrá personal de seguridad en las entradas del estadio para revisar estas bolsas y los artículos médicamente necesarios.

BOLETOS

Durante el evento, si tienes un boleto válido, pero no puedes acceder a tu asiento asignado o tienes dificultades para llegar a él, podrás solicitar una reubicación a una localidad accesible en cualquiera de los módulos de Resolución de Boletos dentro del estadio.

Uno de estos módulos se encuentra en el Nivel 1, cerca de la rampa de la Puerta D (afuera del Leste Mais Hospitality Lounge).

Ten en cuenta que estos cambios y reubicaciones son extremadamente limitados, están sujetos a disponibilidad y se ofrecen por orden de llegada.

SERVICIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO

El Estadio Banorte fue diseñado cuidadosamente para garantizar que todos los aficionados puedan disfrutar plenamente de su experiencia. El estadio cuenta con accesos libres de barreras, rutas accesibles, sanitarios y otras instalaciones que brindan mayor comodidad a todos los asistentes.

Módulos de información para aficionados

Los módulos de información para aficionados están ubicados en los lados Oriente y Poniente del estadio, dentro de Gameday Experience. Habrá personal disponible para ayudarte con cualquier duda relacionada con los servicios de movilidad.

Asistencia de movilidad (servicio de silla de ruedas)

Estamos comprometidos con garantizar que todos los aficionados disfruten de una experiencia cómoda y acogedora.

Habrá asistencia de movilidad, incluyendo servicio de silla de ruedas y personal de acompañamiento, en las entradas Oriente y Poniente del estadio.

Además, si llegas mediante el servicio Park & Ride, encontrarás personal de asistencia de movilidad en el estacionamiento Poniente.

Elevadores

Los siguientes elevadores estarán disponibles para los aficionados que requieran servicios de accesibilidad:

Lado Oriente

Acceso a Lower Bowl: elevadores 1 al 6.

Acceso a Cubierto y Terrazza: elevadores 7 al 9.

Lado Poniente

Acceso a Paddock: elevadores 11 y 12.

Sanitarios

Habrá sanitarios accesibles debidamente señalizados en las instalaciones del estadio.

Los sanitarios permanentes con puertas que pueden cerrarse desde el interior están ubicados en los lados Oriente y Poniente, mientras que los sanitarios portátiles accesibles con puertas con seguro se encuentran en los lados Norte y Sur.

Accesibilidad sensorial

El Estadio Banorte no cuenta con una sala sensorial. Sin embargo, habrá kits sensoriales cortesía de KultureCity, disponibles en los módulos de Atención al Aficionado ubicados dentro de Gameday Experience, en los lados Oriente y Poniente del estadio.

Animales de servicio

Se permite el ingreso de animales de servicio (perros entrenados para realizar tareas o brindar asistencia a un aficionado debido a una discapacidad), así como animales de servicio en entrenamiento. Estos podrán acompañar a los aficionados con discapacidad en todas las áreas públicas del estadio a las que tengan acceso los demás asistentes.

Si asistirás con un animal de servicio y no realizaste los arreglos correspondientes a través de Ticketmaster, visita un módulo de Resolución de Boletos dentro del estadio para consultar las opciones de asistencia disponibles.