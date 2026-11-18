NFL ONEPASS

¿Qué es NFL OnePass y es necesario para ingresar a Barrio NFL presentado por Old Spice?

NFL OnePass es tu pase de acceso digital a Barrio NFL presentado por Old Spice y te permite consultar horarios actualizados e información útil para aprovechar al máximo tu visita.

Puedes descargar la aplicación desde App Store o Google Play a través de NFL OnePass.

NFL OnePass es obligatorio para ingresar a Barrio NFL presentado por Old Spice y te permite:

Consultar información exclusiva del evento, horarios, mapas, opciones de transporte y recomendaciones para preparar tu visita, así como recibir las últimas actualizaciones mediante notificaciones.

Comunicarte con el asistente virtual de la NFL, Ask Vince, para hacer preguntas y obtener información.

¿Cómo puedo ganar premios?

En la aplicación, encontrarás la sección "My NFL" en el menú de navegación. Selecciónala para consultar una lista de ubicaciones donde podrás registrar tu visita con NFL OnePass y obtener insignias.

Una vez que registres tu participación en una de estas ubicaciones, la insignia correspondiente se iluminará y aparecerá a color en lugar de blanco y negro.

¿Cómo se utiliza Fanscan?

Para utilizar Fanscan, deberás tener descargada la aplicación NFL OnePass y estar registrado en Barrio NFL presentado por Old Spice.

Puedes encontrar esta función en la pantalla de inicio, dentro de "Event Resources", o en la sección "My Event" de la aplicación.

La primera vez que utilices Fanscan, la aplicación te solicitará permiso para acceder a la cámara de tu dispositivo. Deberás seleccionar "Permitir" para activar esta función.

Durante el evento, podrás utilizar Fanscan para escanear los códigos QR ubicados en distintas atracciones, desbloquear insignias y participar por la oportunidad de ganar premios.

¡Cuantas más insignias consigas, más oportunidades tendrás de ganar premios!

Los premios no están garantizados para todos los fans. Si resultas ganador, recibirás una notificación en la aplicación, así que asegúrate de activar las notificaciones para recibir avisos sobre premios y actualizaciones importantes del evento.

Consulta las reglas oficiales en NFL.com/OnePass. Debes ser mayor de 18 años para poder ganar premios.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo algún problema con la aplicación NFL OnePass?

Si tienes algún problema con la aplicación, envía un correo electrónico a OnePass@nfl.com o acude a un módulo de atención al aficionado durante el evento.

También puedes ingresar a la sección "More" de NFL OnePass y enviar tu solicitud a través del portal "Customer Service".

¿Cuál es la edad mínima para registrarse en NFL OnePass?

Debes ser mayor de 18 años para registrarte en NFL OnePass.

Para completar el registro y participar en los juegos interactivos, deberás aceptar la exención de responsabilidad correspondiente.

Durante el registro, los adultos podrán agregar hasta cuatro menores de edad.

Si olvidas agregar a un menor durante el registro, no será necesario volver a registrarte. Tu código QR se escaneará varias veces de acuerdo con el número de menores que participen en la actividad, hasta un máximo de cuatro.

¿Qué sucede si ingreso información incorrecta durante el registro?

Si ingresaste información incorrecta, podrás modificar tu número de teléfono celular desde la aplicación.

Para hacerlo, ingresa a la sección "More" y selecciona "Edit Profile".

Ten en cuenta que, por el momento, no es posible modificar ningún otro dato de tu registro.

¿Qué sucede si olvido agregar a los menores de edad durante mi registro en NFL OnePass?

No es necesario volver a registrarte. Tu código QR de NFL OnePass se escaneará varias veces de acuerdo con el número de menores que participen en cada actividad.

¿Los menores de edad tendrán su propio NFL OnePass?

No. Únicamente los adultos mayores de 18 años tendrán un código QR de NFL OnePass.

Cada adulto deberá contar con su propio código QR.

¿Qué sucede si no tengo un teléfono inteligente?

Acércate a un miembro del personal del evento. Se te solicitará firmar los documentos físicos de exención de responsabilidad antes de ingresar.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Horarios de inicio de los filtros de seguridad en los accesos a Barrio NFL

18 de noviembre: 12:00 p. m. a 6:00 p. m.

19 de noviembre: 12:00 p. m. a 6:00 p. m.

20 de noviembre: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

21 de noviembre: 12:00 p. m. a 6:00 p. m.

¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Todos los fans deberán pasar por los filtros de seguridad antes de ingresar y cumplir con la lista de artículos prohibidos.

Para brindar un entorno más seguro y agilizar considerablemente el ingreso de los aficionados, la NFL ha implementado una política que limita el tamaño y tipo de bolsas que pueden introducirse a sus eventos.

Se harán excepciones para los artículos médicamente necesarios, después de la inspección correspondiente.

La revisión de seguridad, la inspección de bolsas y la verificación de artículos prohibidos son requisitos obligatorios para ingresar.

Antes de asistir, recomendamos consultar el sitio web de la NFL para conocer las disposiciones adicionales de la política de bolsas transparentes.

Se permitirá el ingreso de bolsas transparentes, bolsas de mano y mochilas pequeñas de uso diario, siempre que pasen por la revisión de seguridad e inspección de bolsas correspondiente.

Entre las bolsas prohibidas se incluyen, de manera enunciativa y no limitativa, bolsas de gran tamaño, hieleras, portafolios, maletas de cualquier tipo, bolsas para computadoras y laptops, así como cojines tradicionales de gran tamaño que tengan bolsillos, cierres, compartimentos o fundas.

Se permitirá el ingreso de carriolas, sujetas a inspección.

Carriolas: Se permite el ingreso de carriolas y cochecitos para bebés. Sin embargo, todas las bolsas y cobijas deberán retirarse para pasar por una revisión de rayos X, además de una inspección física o visual.

Cámaras: Se permiten cámaras pequeñas y binoculares. El equipo profesional de fotografía y grabación estará permitido únicamente para medios de comunicación debidamente acreditados para el evento.

¿Qué está prohibido en Barrio NFL presentado por Old Spice?

Barrio NFL presentado por Old Spice es un espacio libre de humo. Está prohibido el consumo de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos.

No se permiten banderas o pancartas que excedan las dimensiones de 28 × 43 cm (11 × 17 pulgadas) o que estén sujetas a postes o palos.

Los letreros deberán estar relacionados con el evento y no podrán contener ni mostrar lenguaje o imágenes obscenas u ofensivas de ningún tipo.

¿Se permite el ingreso de cámaras fotográficas y de video a Barrio NFL presentado por Old Spice?

Se permiten cámaras pequeñas y binoculares.

El equipo profesional de fotografía y grabación estará permitido únicamente para medios de comunicación acreditados.

¿Puedo ingresar con una carriola y una pañalera a Barrio NFL presentado por Old Spice?

Sí. Se permite el ingreso de carriolas, sujetas a revisión de seguridad.

Habrá un procedimiento especial de revisión para los artículos médicamente necesarios.

¿Se permiten mascotas en los eventos de la NFL?

Sí. Se permite el ingreso de animales de servicio (perros y, en algunos casos, caballos miniatura entrenados para realizar tareas o brindar asistencia a un aficionado debido a una discapacidad), así como animales de servicio en entrenamiento.

Estos animales podrán acompañar a los fans con discapacidad en todas las áreas públicas de Barrio NFL presentado por Old Spice a las que tengan acceso los demás asistentes.

Sin embargo, no se permitirá el ingreso de otros animales, incluidas las mascotas y los animales de apoyo emocional.

INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD

¿Hay un acceso accesible a Barrio NFL presentado por Old Spice?

La entrada principal es el único acceso al evento y cuenta con condiciones de accesibilidad.

Fans con discapacidad motriz

Barrio NFL presentado por Old Spice cuenta con accesibilidad para fans que utilizan dispositivos de asistencia de movilidad.

Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente:

El recinto tiene dos pisos y cuenta con escaleras entre las distintas actividades y atracciones. No hay rampas ni elevadores dentro del recinto. Se permite el uso de sillas de ruedas manuales, sillas de ruedas eléctricas y scooters de tres o cuatro ruedas únicamente para fans con discapacidad motriz.

Por razones de seguridad, las solicitudes para utilizar otros dispositivos motorizados de movilidad se evaluarán caso por caso.

Habrá sanitarios portátiles accesibles en cada una de las zonas de sanitarios de Barrio NFL presentado por Old Spice.

Necesidades alimentarias especiales

No se permite ingresar con alimentos o bebidas del exterior a Barrio NFL presentado por Old Spice, excepto cuando un fan tenga restricciones alimentarias especiales por motivos médicos.

Barrio NFL presentado por Old Spice contará con proveedores de alimentos que ofrecerán opciones para necesidades alimentarias especiales.

Animales de servicio

Se permite el ingreso de animales de servicio (perros y, en algunos casos, caballos miniatura entrenados para realizar tareas o brindar asistencia a un aficionado debido a una discapacidad), así como animales de servicio en entrenamiento.

Estos animales podrán acompañar a los fans con discapacidad en todas las áreas públicas de Barrio NFL presentado por Old Spice a las que tengan acceso los demás asistentes.

Sin embargo, no se permitirá el ingreso de otros animales, incluidas las mascotas y los animales de apoyo emocional.