Para activaciones en la ciudad que no requieren un boleto de partido puedes visitar las siguientes activaciones en la ciudad y descargar la app de NFL OnePass para tener la información completa:
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Barrio NFL (evento gratuito, previo registro en OnePass):
- Noviembre 18: 12:00 PM – 18:00 PM
Noviembre 19: 12:00 PM – 18:00 PM
- Noviembre 20: 10:00 AM – 14:00 PM
- Noviembre 21: 12:00 PM – 18:00 PM
- Noviembre 18: 12:00 PM – 18:00 PM
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NFL Lucha Libre: Noche de Cascos y Máscaras
- Compra tus boletos en Ticketmaster México (Boletos: Lucha Libre CMLL, México | mié, 18 de nov de 2026, 7:30 p.m. | Ticketmaster MX)
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Eventos de Clubes NFL
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San Francisco 49ers:
- Evento: 49ers Watch Party
- Fecha: Noviembre 15
- Hora: 1pm - 5pm
- Ubicación: PG BBQ
- Descripción: los 49ers tendrán una Watch Party con transmisión en vivo, regalos y apariciones de talento (~1,000 fans).
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Evento: 49ers Taquería Takeover
- Ubicación: Tacos Atarantados Palmas
- Fecha: Noviembre 16
- Hora: 6pm - 9pm
- Descripción: Celebra el futbol americano y el sazón mexicano con apariciones de exjugadores de los 49ers, branding del local y exclusivos tacos inspirados en los 49ers.
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Evento: 49ers Official Game Watch Party
- Ubicación: PG BBQ
- Fecha: Noviembre 22
- Hora: 5pm - 11pm
- Descripción: Una watch party temática de los 49ers que acerca a los fans a la acción del Mexico City Game con oportunidades de ganar giveaways.
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Minnesota Vikings:
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Evento: Vikings House
- Ubicación: Liverpool Polanco
- Fecha: Noviembre 21
- Hora: 5pm - 8pm
- Descripción: Una base para darle a la bienvenida a los clubes de fans locales de los Vikings, fans que viajan, aficionados con abono de temporada, partners e incluso quienes aún no son fans de la NFL, para celebrar juntos el futbol americano.
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Evento: Vikings House
- Ubicación: Liverpool Polanco
- Fecha: Noviembre 21
- Hora: 11am - 5pm
- Descripción: Una celebración prepartido para aumentar la emoción por el partido del domingo. Una experiencia de tailgate NFL con apariciones de talento de los Vikings.
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Denver Broncos:
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Evento: Broncos CDMX Watch Party vs. Raiders
- Fecha: Noviembre 22 (1:00pm)
- Ubicación: Sports & Chips Coyoacan (Ciudad de México)
- Descripción: Los Broncos y su club de fans en Ciudad de México serán anfitriones de una watch party alrededor del Mexico City Game. Con giveaways, photo opportunities, premios y mucho más.
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Kansas City Chiefs:
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Evento: Chiefs House
- Fecha: Noviembre 20-21
- Ubicación: Glashaus (Ciudad de México)
- Descripción: La sede oficial y el punto de reunión para los fans de los Kansas City Chiefs. Pro Shop, jerseys personalizados, aparición de Dante Hall y de los anillos de Super Bowl.
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LA Rams:
- Evento: Taquería Takeover
- Fecha: Noviembre 14–22
- Ubicación: Tacos San Burgos Hamburgo (Ciudad de México)
- Descripción: Un combo de photo opps, decoración y materiales inspirados en los Rams.
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Evento: Dolphins Watch Party
- Fecha: Noviembre 15 (12:00pm)
- Ubicación: Cervecería del Barrio Alameda (Ciudad de México)
- Descripción: Watch party oficial con branding de los Dolphins y oportunidades de giveaways.
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Miami Dolphins:
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Evento: Casa Dolphins Taquería Takeover
- Fecha: Noviembre 21–22
- Ubicación: Cervecería del Barrio Viaducto (Ciudad de México) Xochicalco 194, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03000 Ciudad de México, CDMX
- Descripción: Fiesta de los Miami Dolphins en @Casa Dolphins con actividades de flag football, arte y entretenimiento abiertas al público
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Pittsburgh Steelers:
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Evento: Official Steelers Watch Party
- Fecha: Noviembre 15 (5:00pm-11:00pm)
- Ubicación: FORUM Hipódromo de las Américas (Ciudad de México)
- Descripción: Watch party para 2,000 fans con zona de entretenimiento, autógrafos y merchandise.
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Evento: Taquería Takeover
- Fecha: Noviembre 17–22
- Ubicación: Taqueria Los Panchos (Ciudad de México)
- Descripción: Decoración temática de los Steelers en la taquería.
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