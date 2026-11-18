Para activaciones en la ciudad que no requieren un boleto de partido puedes visitar las siguientes activaciones en la ciudad y descargar la app de NFL OnePass para tener la información completa:

Barrio NFL (evento gratuito, previo registro en OnePass): Noviembre 18: 12:00 PM – 18:00 PM

Noviembre 19: 12:00 PM – 18:00 PM Noviembre 20: 10:00 AM – 14:00 PM Noviembre 21: 12:00 PM – 18:00 PM

NFL Lucha Libre: Noche de Cascos y Máscaras Compra tus boletos en Ticketmaster México (Boletos: Lucha Libre CMLL, México | mié, 18 de nov de 2026, 7:30 p.m. | Ticketmaster MX)

Eventos de Clubes NFL San Francisco 49ers: Evento: 49ers Watch Party Fecha: Noviembre 15 Hora: 1pm - 5pm Ubicación: PG BBQ Descripción: los 49ers tendrán una Watch Party con transmisión en vivo, regalos y apariciones de talento (~1,000 fans). Evento: 49ers Taquería Takeover Ubicación: Tacos Atarantados Palmas Fecha: Noviembre 16 Hora: 6pm - 9pm Descripción: Celebra el futbol americano y el sazón mexicano con apariciones de exjugadores de los 49ers, branding del local y exclusivos tacos inspirados en los 49ers. Evento: 49ers Official Game Watch Party Ubicación: PG BBQ Fecha: Noviembre 22 Hora: 5pm - 11pm Descripción: Una watch party temática de los 49ers que acerca a los fans a la acción del Mexico City Game con oportunidades de ganar giveaways. Minnesota Vikings: Evento: Vikings House Ubicación: Liverpool Polanco Fecha: Noviembre 21 Hora: 5pm - 8pm Descripción: Una base para darle a la bienvenida a los clubes de fans locales de los Vikings, fans que viajan, aficionados con abono de temporada, partners e incluso quienes aún no son fans de la NFL, para celebrar juntos el futbol americano. Evento: Vikings House Ubicación: Liverpool Polanco Fecha: Noviembre 21 Hora: 11am - 5pm Descripción: Una celebración prepartido para aumentar la emoción por el partido del domingo. Una experiencia de tailgate NFL con apariciones de talento de los Vikings. Denver Broncos: Evento: Broncos CDMX Watch Party vs. Raiders Fecha: Noviembre 22 (1:00pm) Ubicación: Sports & Chips Coyoacan (Ciudad de México) Descripción: Los Broncos y su club de fans en Ciudad de México serán anfitriones de una watch party alrededor del Mexico City Game. Con giveaways, photo opportunities, premios y mucho más. Kansas City Chiefs: Evento: Chiefs House Fecha: Noviembre 20-21 Ubicación: Glashaus (Ciudad de México) Descripción: La sede oficial y el punto de reunión para los fans de los Kansas City Chiefs. Pro Shop, jerseys personalizados, aparición de Dante Hall y de los anillos de Super Bowl. LA Rams: Evento: Taquería Takeover Fecha: Noviembre 14–22 Ubicación: Tacos San Burgos Hamburgo (Ciudad de México) Descripción: Un combo de photo opps, decoración y materiales inspirados en los Rams. Evento: Dolphins Watch Party Fecha: Noviembre 15 (12:00pm) Ubicación: Cervecería del Barrio Alameda (Ciudad de México) Descripción: Watch party oficial con branding de los Dolphins y oportunidades de giveaways. Miami Dolphins: Evento: Casa Dolphins Taquería Takeover Fecha: Noviembre 21–22 Ubicación: Cervecería del Barrio Viaducto (Ciudad de México) Xochicalco 194, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03000 Ciudad de México, CDMX Descripción: Fiesta de los Miami Dolphins en @Casa Dolphins con actividades de flag football, arte y entretenimiento abiertas al público Pittsburgh Steelers: Evento: Official Steelers Watch Party Fecha: Noviembre 15 (5:00pm-11:00pm) Ubicación: FORUM Hipódromo de las Américas (Ciudad de México) Descripción: Watch party para 2,000 fans con zona de entretenimiento, autógrafos y merchandise. Evento: Taquería Takeover Fecha: Noviembre 17–22 Ubicación: Taqueria Los Panchos (Ciudad de México) Descripción: Decoración temática de los Steelers en la taquería.

