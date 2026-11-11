NFL community honors military on Veterans Day
In honor of Veterans Day, NFL players and teams paid homage to America's servicemen and women.
Here's a selection of their tributes to the troops:
To our veterans, who have served and continue to serve our country today and every day 🇺🇸 pic.twitter.com/hWnRIbwXnV— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 11, 2026
In honor of Veterans Day, we visited with military members and their families at Fort Meade 💜🇺🇸@USAA pic.twitter.com/tueN4qYh8o— Baltimore Ravens (@Ravens) November 11, 2026
On Veterans Day and every day, we salute the real heroes.— Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 11, 2026
Thank you veterans! 🇺🇸 pic.twitter.com/PykAvwBW7N
Thank you to all those who have served and continue to serve our country 🇺🇸 pic.twitter.com/UF2f9Bf3IS— Chicago Bears (@ChicagoBears) November 11, 2026
With gratitude and respect, we honor our nation's veterans.— Cincinnati Bengals (@Bengals) November 11, 2026
Thank you to the brave men and women who have proudly served our country. pic.twitter.com/ABecTBA7ml
Honoring the men and women who have served our country on Veteran's Day 🧡 pic.twitter.com/In0plt5dgE— Cleveland Browns (@Browns) November 11, 2026
today we recognize & honor our veterans 🇺🇸 pic.twitter.com/FFq0fQkb8u— Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 11, 2026
Thank you. 🇺🇸— Denver Broncos (@Broncos) November 11, 2026
Honoring all who serve or have served this #VeteransDay.#SaluteToService pic.twitter.com/JF3JipPl9r
Today, we honor the brave men and women who have served our country. pic.twitter.com/TrEzxWYin4— Houston Texans (@HoustonTexans) November 11, 2026
Today and every day, we thank those who have served and continue to serve our country. pic.twitter.com/on67LTYzaJ— Indianapolis Colts (@Colts) November 11, 2026
Join us in honoring those who have served & continue to serve our country! 🇺🇸 pic.twitter.com/he74PdtEme— Jacksonville Jaguars (@Jaguars) November 11, 2026
Veterans, we salute you today and every day. From the bottom of our hearts, thank you for your service 🇺🇸 pic.twitter.com/YQYfROKSgx— Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 11, 2026
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On this Veterans Day, we thank those who have served and continue to protect our country 🇺🇸 pic.twitter.com/QHkv0ebvd3— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 11, 2026
We are grateful for the brave individuals who have served and sacrificed for our country. Today and every day, we honor you 🇺🇸 pic.twitter.com/bIKnetwFlc— Minnesota Vikings (@Vikings) November 11, 2026
Honoring and thanking all who have served & sacrificed this Veterans Day 👏 pic.twitter.com/Izqa5VdaYW— New England Patriots (@Patriots) November 11, 2026
Thank you to all the True Saints 🫡 pic.twitter.com/QahSGK2Be1— New Orleans Saints (@Saints) November 11, 2026
Today and every day, we thank those who have served and continue to serve our country. pic.twitter.com/pG9e805zh1— New York Giants (@Giants) November 11, 2026
honoring those who serve today and every day— New York Jets (@nyjets) November 11, 2026
thank you for your service 🇺🇸 pic.twitter.com/yjX4gRFGSp
Today and every day we honor those who have served our country 🇺🇸 #VeteransDay pic.twitter.com/I8dsItE6DG— Philadelphia Eagles (@Eagles) November 11, 2026
Today and every day, we honor those who have served our country. #VeteransDay pic.twitter.com/SCnuuwqM7X— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 11, 2026
Honoring all who have served 🫡 pic.twitter.com/vBLonwQQUU— San Francisco 49ers (@49ers) November 11, 2026
Thank you, veterans 🫡🇺🇸— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 11, 2026
Today and every day, we honor those who have served and continue to serve our country. pic.twitter.com/1WPZGmBGMx
Honoring those who have served our country #VeteransDay 🇺🇸 pic.twitter.com/UBH6ST5cPP— Tennessee Titans (@Titans) November 11, 2026
Honoring all who serve or have served this #VeteransDay 🇺🇸 pic.twitter.com/XVQ2p9YDfN— Washington Commanders (@Commanders) November 11, 2026