NFL community celebrates 2026 Thanksgiving Day on social media
Happy Thanksgiving, football fans!
As has become a Thanksgiving Day staple, an NFL tripleheader is on the table and Thursday will also mark the annual John Madden Thanksgiving Celebration.
As you settle in for a full day of fixings, family and football, NFL teams, including the six playing today, are also celebrating the festivities.
Always honoring John Madden on Thanksgiving ❤️ pic.twitter.com/UrTj7xKksw— NFL (@NFL) November 26, 2026
Happy Thanksgiving! 🦃🏈 pic.twitter.com/SUzKrFEBVS— NFL (@NFL) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, #BirdGang ❤️ pic.twitter.com/qnKq9ikY9l— Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Dirty Birds! pic.twitter.com/w0jaJjpgEB— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Flock 🦃 pic.twitter.com/QOIExyKko5— Baltimore Ravens (@Ravens) November 26, 2026
Happy Billsgiving 🦃#BillsMafia | #KCvsBUF pic.twitter.com/WbCUdvLcMA— Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 26, 2026
Thankful for all y’all! Happy Thanksgiving, everyone 🍁 pic.twitter.com/4OuDEE8S72— Carolina Panthers (@Panthers) November 26, 2026
From our family to yours, happy Thanksgiving! 🫶 pic.twitter.com/PAEfZjf7pt— Chicago Bears (@ChicagoBears) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Who Dey Nation. pic.twitter.com/pmDaC5NNHJ— Cincinnati Bengals (@Bengals) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, y'all 🏈 🦃#PHIvsDAL | @MillerLite pic.twitter.com/3LBntabtcM— Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Lions fans! pic.twitter.com/HO26vy5B6e— Detroit Lions (@Lions) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, #BroncosCountry! 🦃🧡 pic.twitter.com/0Sw6LG3yoh— Denver Broncos (@Broncos) November 26, 2026
Happy Thanksgiving from the Texans 🦃 pic.twitter.com/PoeWrS2opQ— Houston Texans (@HoustonTexans) November 26, 2026
Happy Thanksgiving Colts Nation! 🦃 pic.twitter.com/UwezwYZ0Ju— Indianapolis Colts (@Colts) November 26, 2026
Thankful for YOU, #DUUUVAL 🦃 pic.twitter.com/hPgREGZNP6— Jacksonville Jaguars (@Jaguars) November 26, 2026
We're grateful for you every day, but especially today. Happy Thanksgiving, Chiefs Kingdom 🦃 pic.twitter.com/C4St8sB5KS— Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 26, 2026
Turkey, family, tradition, football, and John Madden. Thinking of him today and every day.— Las Vegas Raiders (@Raiders) November 26, 2026
Happy Thanksgiving! #RaiderNation | 📺 FOX pic.twitter.com/sN3KxXSit7
happy thanksgiving, bolt fam 🫶 pic.twitter.com/T59XlFo3ER— Los Angeles Chargers (@chargers) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Rams fam! 🦃 pic.twitter.com/RjOX67iMbP— Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 26, 2026
Happy Thanksgiving, Fins Fam! 🦃🧡 pic.twitter.com/LKd32nUW8R— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 26, 2026
Happy Thanksgiving! 🦃 pic.twitter.com/DZft1Udimt— Minnesota Vikings (@Vikings) November 26, 2026
Thanksgiving memories 🍗🔥 pic.twitter.com/sMGbHmEzLn— New England Patriots (@Patriots) November 26, 2026
Happy Thanksgiving! pic.twitter.com/XLarQpsHfP— New Orleans Saints (@Saints) November 26, 2026
Happy Thanksgiving from our family to yours 🦃 pic.twitter.com/9RK92VKCGQ— New York Giants (@Giants) November 26, 2026
always thankful for you, Jets Nation— New York Jets (@nyjets) November 26, 2026
happy thanksgiving ‼️ pic.twitter.com/CQOx1vc2wZ
Happy Thanksgiving!— Philadelphia Eagles (@Eagles) November 26, 2026
🎨: https://t.co/hmnBUNBWtd pic.twitter.com/qFFzMQ1M0Y
Happy Thanksgiving from your 49ers family ❤️💛 pic.twitter.com/7BbyjGk9yP— San Francisco 49ers (@49ers) November 26, 2026
The @12s make every season special.— Seattle Seahawks (@Seahawks) November 26, 2026
Happy Thanksgiving 💙 pic.twitter.com/pCHyLjlNVG
Happy Thanksgiving, Krewe! ♥️🏴☠️ pic.twitter.com/HmqNWYZx5P— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 26, 2026
Happy Thanksgiving Titans fans 🦃 pic.twitter.com/8bggv3BQn8— Tennessee Titans (@Titans) November 26, 2026
Feeling thankful 🤍 pic.twitter.com/uw1Fcist1j— Washington Commanders (@Commanders) November 26, 2026