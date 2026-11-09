MÜNCHEN – LEITFADEN FÜR DEN SPIELTAG

Ohne gültige Eintrittskarte ist der Zutritt zum Stadion, zum Shop oder zur „Gameday Experience“ nicht gestattet.

Keine Aktivitäten außerhalb des Stadions

Hinweis zu Parkplätzen in Garching, einschließlich eines Links zur Buchungsplattform

NFL-Spiel in München: Leitfaden für den Spieltag

Der Countdown für das 202 NFL Munich Game läuft. Bevor du dich auf den Weg zum Stadion des FC Bayern München machst, nimm dir einen Moment Zeit, um alles durchzugehen, was du für den Spieltag wissen musst. Vom Herunterladen deiner Tickets über die Planung deiner Anreise bis hin zu den Einlassverfahren im Stadion, der Clear-Bag-Richtlinie und den Fan-Erlebnissen. Dieser Leitfaden enthält alle wichtigen Informationen, damit du dein NFL-Erlebnis in München in vollen Zügen genießen kannst.

Veranstaltungsinformationen

NFL-Spiel in München 2026

Datum: Sonntag, 15. November 2026

Veranstaltungsort: Stadion des FC Bayern München

Anpfiff: 15:30 Uhr MEZ

Aktionsstände, Gastronomie- und Verkaufsstände im Außenbereich des Stadions öffnen ab 12:30 Uhr. Ticketinhaberinnen und -inhaber werden gebeten, frühzeitig anzureisen, um genügend Zeit für die Sicherheitskontrollen und das Scannen der Tickets zu haben und alle Aktivitäten am Spieltag vor dem Anpfiff genießen zu können.

Tickets & NFL OnePass

NFL OnePass: Deine zentrale Anlaufstelle für den Spieltag

NFL OnePass ist die offizielle NFL-Event-App und die zentrale Anlaufstelle für das 2026 NFL Munich Game.

Fans sollten NFL OnePass vor dem Spieltag herunterladen, um Zugriff auf Lagepläne, Verkehrsinformationen, Veranstaltungsprogramme, wichtige Updates und exklusive Inhalte zum Spieltag zu erhalten. Klicke hier, um die App herunterzuladen.

Tickets

Tickets für das 2026 NFL Munich Game können über das Ticketmaster-Konto eines Fans heruntergeladen und auf dem Mobilgerät gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Die Tickets werden kurz vor dem Spieltag in den Ticketmaster-Konten verfügbar sein. Fans erhalten eine E-Mail von Ticketmaster, sobald diese zum Download bereitstehen.

Wichtige Informationen zu den Tickets

Alle Gäste müssen für den Einlass über ein gültiges Ticket verfügen.

Screenshots sowie gespeicherte Bilder von Barcodes und QR-Codes werden nicht akzeptiert.

Das Ticket-Erlebnis ist unabhängig vom genutzten autorisierten Kaufkanal identisch.

Tickets, die über nicht autorisierte Verkäufer erworben wurden, können von der NFL nicht akzeptiert werden und werden beim Scannen der Tickets abgelehnt.

Bei weiteren Fragen zu Tickets folge bitte den untenstehenden Links.

Anreise zum 2026 NFL Munich Game

Parken

Wir empfehlen allen Fans ausdrücklich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um die An- und Abreise zum Spiel zu vereinfachen.

Parken am Spieltag am Stadion schon ab 15,00 € - 20€ . Zur Buchung nutze bitte den folgenden Link: https://allianz-arena.com/en/news/2026/10/parking-arrangements-for-the-2026-nfl-munich-game

. Zur Buchung nutze bitte den folgenden Link: https://allianz-arena.com/en/news/2026/10/parking-arrangements-for-the-2026-nfl-munich-game Wenn du mit dem Auto anreist, stehen dir die öffentlichen Parkplätze P2, P3 und P Gast zur Vorreservierung zur Verfügung; alle öffnen um 10:30 Uhr. Parkplätze können von Besuchenden direkt über Wemolo gebucht werden und kosten 10,00 € pro Stellplatz. www.go.wemolo.de/lot/003-405/book

An- und Abreise zum Spiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wenn du zum Spiel Patriots gegen Lions anreist, sind öffentliche Verkehrsmittel der schnellste Spielzug!

Anreise mit dem Zug

Nimm die S-Bahn vom Münchner Hauptbahnhof oder vom Münchner Ostbahnhof bis zum Marienplatz, einem zentralen Umsteigeknotenpunkt. Von dort aus nimmst du die U-Bahn-Linie U6 (in Richtung Garching-Hochbrück) bis Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Wenn du aus der U-Bahn kommst, folge bitte der Beschilderung „Eingang Süd/Home Fans“. Von hier aus gelangen Besucherinnen und Besucher über die Esplanade zum Stadion.

Gäste in München

Wenn du München besuchst, erfährst du hier alles, was du über die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in München wissen musst. https://www.muenchen.de/

Zutritt zum Stadion

Der Spieltag wird sich ein wenig anders anfühlen als eine normale Veranstaltung im Stadion des FC Bayern München. Daher finden Fans hier alles, was sie vor ihrer Ankunft wissen müssen.

Vor deiner Ankunft

Die „NFL Gameday Experience“ öffnet am Spieltag ab 12:30 Uhr. Fans werden gebeten, frühzeitig anzureisen, ihr mobiles Ticket bereitzuhalten und sich vor der Anreise mit den Vorschriften für durchsichtige Taschen sowie der Liste verbotener Gegenstände vertraut zu machen. Medizinisch notwendige Gegenstände sind erlaubt, müssen jedoch am Eingang kontrolliert werden. Wende dich dafür an das Sicherheitspersonal, wenn du Hilfe benötigst.

Da es ausschließlich mobile Tickets gibt, sollten Fans sicherstellen, dass ihr Ticket zum Scannen bereit ist, bevor sie einen Eingang zum Stadiongelände erreichen.

Zugang zum NFL-Stadion-Campus

Alle Fan-Eingänge befinden sich an der Esplanade auf der Südseite des FC Bayern München-Stadions. Fans müssen eine gültige Eintrittskarte für den Spieltag vorzeigen, um sich in die Warteschlange einreihen zu dürfen.

Genieße den Spieltag im Stadion des FC Bayern München

Mach das Beste aus deinem Besuch im Stadion des FC Bayern München und genieße das Angebot an Speisen und Getränken, Fanartikeln, Unterhaltung und Fan-Aktivitäten.

Auf dem gesamten Stadiongelände stehen Fanbetreuer und Wegweiser zur Verfügung, um den Gästen den ganzen Tag über behilflich zu sein.

Mobilitätshilfe

Alle Stadioneingänge sind barrierefrei – einige verfügen über spezielle Rollstuhlwege. Der Eingang B2 an der Esplanade ist speziell für Fans mit Behinderungen konzipiert und bietet einen barrierefreien Zugang zum Stadion.

Für Fans, denen das Zurücklegen langer Strecken schwerfällt, steht ein kostenloser Buggy (Golfwagen) zur Verfügung. Er verkehrt entlang der Ostseite der Esplanade, vom südlichen Ende in der Nähe des Parkplatzes Süd bis zum Eingang B2. Mitarbeitende in violetten Westen stehen zur Unterstützung bereit. Dieser Service kann sich aus betrieblichen, sicherheitstechnischen oder Sicherheitsgründen ändern oder ausgesetzt werden.

Rollstuhlhilfe

Für Fans mit dringenden oder besonderen Bedürfnissen steht am Süd- und Nordeingang eine Rollstuhlhilfe zur Verfügung. Die Verfügbarkeit ist begrenzt, bitte fordere diese daher nur an, wenn du sie tatsächlich benötigst.

Barrierefreie Aufzüge

Im gesamten Stadion befinden sich spezielle barrierefreie Aufzüge, wobei sich die wichtigsten Fan-Aufzüge in den Süd- und Nord-Empfangsbereichen befinden. Diese Aufzüge sind für Gäste mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung sowie deren Begleitperson reserviert. Der Zugang für alle anderen Fans liegt im Ermessen des Ordnungsdienstes und hängt von der verfügbaren Kapazität ab.

Informationen zum Wiedereintritt

Gäste, die das Stadion des FC Bayern München verlassen, dürfen nicht wieder eintreten. Stelle daher bitte sicher, dass du vor dem Betreten des Stadions alles Notwendige dabeihast.

Nach dem Spiel

Nach dem Abpfiff sollten die Fans beim Verlassen des Stadion des FC Bayern München der Beschilderung vor Ort und den Anweisungen des Personals folgen.

Zur Steuerung der Menschenmengen stehen zusätzliche Ausgänge zur Verfügung. Fans werden gebeten, vor dem Verlassen des Stadions auf NFL OnePass die aktuellen Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Mitfahrgelegenheiten und Anreise zu überprüfen.

Häufig gestellte Fragen

Dürfen Fans eine Kamera mitbringen?

Ja, kleine private Kameras und Ferngläser sind erlaubt.

Professionelle Fotoausrüstung, Videokameras, Aufnahmegeräte, Stative und Objektive mit einer Brennweite von mehr als 15 Zentimetern sind ausschließlich akkreditierten Medienvertretern vorbehalten.

Benötigen Kinder eine Eintrittskarte?

Wenn du ein Kind im Alter von bis zu zwei Jahren zum Spiel mitbringen möchtest, hat es freien Eintritt. Du musst jedoch am Spieltag an der Kasse eine „Babies in Arms“-Eintrittskarte für dein Kind abholen. „Babies in Arms“-Eintrittskarten werden nicht im Vorverkauf ausgegeben.

Für jedes Kind, das älter als 2 Jahre ist, musst du eine Eintrittskarte kaufen.

Barrierefreie Sitzplätze

Wenn du einen Rollstuhlplatz oder einen anderen barrierefreien Sitzplatz benötigst, wende dich bitte an das Ticketmaster-Callcenter unter 030 40 818 824 (aus Deutschland) oder +49 30 40 818 824 (aus dem Ausland).

Bei Bedarf kann zusätzlich zu deiner bereits erworbenen Barrierefreien-Eintrittskarte eine Eintrittskarte für eine Begleitperson angefordert werden. Am Spieltag im Stadion des FC Bayern München kann ein Nachweis der Berechtigung verlangt werden.

Platzwechsel am Veranstaltungstag

Fans mit einer gültigen Eintrittskarte, die ihren zugewiesenen Platz nicht erreichen können, können einen Platzwechsel auf einen barrierefreien Platz beantragen. Suche vor dem Betreten des Stadions einen „Ticket Resolution“-Stand auf. Wenn du das Stadion bereits betreten hast, wende dich bitte an den Fan-Informationsstand auf der Südtribüne in der Nähe von Block 111 oder frage das Stadionpersonal.