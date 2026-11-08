Leitfaden zur Barrierefreiheit beim 2026 NFL Munich Game

Die NFL möchte sicherstellen, dass alle Fans, einschließlich derjenigen mit Behinderung(en) oder zusätzlichem Unterstützungsbedarf, ein inklusives und angenehmes Erlebnis im Stadion des FC Bayern München genießen können. Dieser Leitfaden enthält Informationen zur Barrierefreiheit für das NFL-Spiel in München am 15. November 2026.

Bitte lies dir diese Informationen sorgfältig durch, da die Abläufe an Spieltagen von den üblichen Informationen zur Barrierefreiheit im Stadion des FC Bayern München abweichen können.

ANREISE

Flugverkehr

Der Internationale Flughafen München (MUC) bietet Unterstützung für Passagiere mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität an. Am besten beantragst du diese Unterstützung spätestens 48 Stunden vor deinem geplanten Abflug.

Alle Einzelheiten findest du HIER auf der Seite des Flughafens München zum barrierefreien Reisen.

Öffentlicher Verkehr

München verfügt über ein hoch angesehenes öffentliches Verkehrsnetz, das so konzipiert ist, dass es für alle zugänglich ist, sodass du die Stadt sorgenfrei erkunden kannst. Wir empfehlen dir, deine Route im Voraus zu planen.

MVV: Die MVV und ihre Partner setzen sich für barrierefreie Bahnhöfe und Fahrzeuge ein. Auf der Website der MVV findest du detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit und kannst HIER deine barrierefreie Reise planen.

Ausführliche Informationen findest du auf den Seiten zum Thema Barrierefreiheit des München Tourismus-Verbands oder auf dem Portal für Barrierefreiheit der Mobilitätsabteilung der Stadt München.

ANREISE AM SPIELTAG

Öffentliche Anreise

Wir empfehlen die Nutzung der barrierefreien U-Bahn-Linie U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum. Steige an der Haltestelle „Fröttmaning“ aus.

Auf der MVV-Website findest du aktuelle Informationen zum Fahrplan in Echtzeit und kannst deine barrierefreie Anreise zum Stadion planen.

Am südlichen Ende der Esplanade steht dir ein Mobilitätshilfsdienst bis zum barrierefreien Fan-Eingang zur Verfügung.

Barrierefreies Parken

Falls du ein Ticket für einen barrierefreien Sitzplatz erworben hast und einen blauen EU-Parkausweis besitzt (oder einen anderen anerkannten Behindertenparkausweis), kannst du auf Level 3 im P1-Parkhaus parken. Bitte bringe deinen Ausweis gut sichtbar in deinem Fahrzeug an und plane etwas mehr Zeit für die Einfahrt ein, da alle Fahrzeuge am Eingang kontrolliert werden.

Höhenbeschränkung: P1 ist nur für Fahrzeuge mit einer Höhe von bis zu 2 Metern geeignet.

Bei weiteren Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an GermanyTickets@nfl.com.

TAXI UND FAHRGEMEINSCHAFTEN

Für Taxis stehen spezielle, barrierefreie Ein- und Ausstiegsstellen zur Verfügung. Bitte informiere deinen Fahrer unbedingt darüber, dass du eine barrierefreie Ein- und Ausstiegsstelle benötigst.

NFL RICHTLINIE ZU DURCHSICHTIGEN TASCHEN

Wie bei allen NFL-Spielen bittet die NFL ihre Fans, keine Taschen ins Stadion mitzuführen. Falls nötig, sind nur die in den Richtlinien beschriebenen durchsichtigen Taschen zulässig.

Fans, die medizinisch notwendige Gegenstände (wie Hilfsmittel, Geräte, Medikamente oder vom Arzt empfohlene Lebensmittel) mitbringen müssen, dürfen dies tun, sofern diese an den Stadioneingängen zur Sicherheitskontrolle vorgelegt werden. Medikamente sollten (wenn möglich) in ihrer Originalverpackung sein, ordnungsgemäß beschriftet sein oder von einem Nachweis eines medizinischen Fachpersonals begleitet werden. Falls du während der Sicherheitskontrolle Hilfe oder besondere Vorkehrungen benötigst, wende dich bitte an das Sicherheitspersonal.

SPIELTAG-TICKETING

Barrierefreie Sitzplätze

Wenn du einen Rollstuhlplatz oder einen anderen barrierefreien Sitzplatz benötigst, wende dich bitte an das Ticketmaster-Callcenter unter 030 40 818 824 (aus Deutschland) oder +49 30 40 818 824 (aus dem Ausland).

Bei Bedarf kann zusätzlich zu deiner bereits erworbenen barrierefreien Eintrittskarte eine Eintrittskarte für eine Begleitperson angefordert werden. Am Spieltag im Stadion des FC Bayern München kann ein Nachweis der Berechtigung verlangt werden.

Platzwechsel am Veranstaltungstag

Fans mit einer gültigen Eintrittskarte, die ihren zugewiesenen Platz nicht erreichen können oder dabei Schwierigkeiten haben, können einen Platzwechsel auf einen barrierefreien Platz beantragen. Suche vor dem Betreten des Stadions einen „Ticket Resolution“-Stand auf. Wenn du das Stadion bereits betreten hast, wende dich bitte an den Fan-Informationsstand in der Südhalle in der Nähe von Sektion 111 oder frage das Stadionpersonal.

Bitte beachte, dass Umtausch und Sitzplatzwechsel nur im Rahmen des Möglichen berücksichtigt werden, äußerst begrenzt sind, von der Verfügbarkeit abhängen und nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ angeboten werden.

STADIONDIENSTLEISTUNGEN UND HILFSEINRICHTUNGEN

Das Stadion des FC Bayern München wurde so konzipiert, dass alle Fans ihr Stadionerlebnis in vollen Zügen genießen können. Die gesamte Ebene 2 des Stadions ist barrierefrei und verfügt über barrierefreie Wege, Toiletten und weitere Einrichtungen.

Barrierefreie Toiletten

Barrierefreie Toiletten sind deutlich gekennzeichnet und können mit einem Euro-Schlüssel (EURO-Behinderten-WC-Schlüssel) genutzt werden, der am Informationsstand oder am Gästeservice-Schalter in der Welcome Zone West verfügbar ist. Es gibt acht barrierefreie Toiletten hinter den Sitzplätzen der Blöcke 101–108 und weitere acht hinter den Sitzplätzen der Blöcke 117–126. In der Nähe von Sektor 102 steht ein Wickelraum mit Hebevorrichtung und Handläufen zur Verfügung.

AUDIODESKRIPTION (ADC)

Die NFL hat sich mit DKB und Lomb-Audio zusammengetan, um Audiodeskription anzubieten, die in erster Linie für blinde und sehbehinderte Fans gedacht ist. Dieser Dienst ist kostenlos und richtet sich in erster Linie an blinde und sehbehinderte Fans, aber alle sind herzlich eingeladen, einzuschalten und das Spiel auf eine neue, inklusive Art und Weise zu erleben. Die Dienste können aufgrund betrieblicher, sicherheitstechnischer oder sicherheitsrelevanter Anforderungen angepasst werden.

LiveVoice-Teilnehmerlink: https://livevoice.io/listen/980823

6-stelliger Code, falls erforderlich (ebenfalls im Link enthalten): 980 823

Barrierefreie Fan-Eingänge

Alle Stadioneingänge sind barrierefrei, und einige verfügen über spezielle Rollstuhlwege. Von der Esplanade aus ist der Eingang B2 speziell für Fans mit Behinderungen konzipiert und bietet einen barrierefreien Zugang zum Stadion.

MOBILITÄTSHILFE

Kostenloser Buggy-Service

Für Fans, die Schwierigkeiten haben, weite Strecken zu überwinden, steht ein kostenloser Buggy-Service (Golfwagen) zur Verfügung. Der Service verkehrt entlang der Ostseite der Esplanade, vom südlichen Ende in der Nähe des Parkplatzes Süd bis zum Eingang B2. Mitarbeitende in violetten Westen stehen zur Unterstützung bereit. Dieser Service kann sich aus betrieblichen, sicherheitstechnischen oder Sicherheitsgründen ändern oder ausgesetzt werden.

Rollstuhlhilfe

Für Fans mit dringenden oder besonderen Bedürfnissen steht am Süd- und Nordeingang eine Rollstuhlhilfe zur Verfügung. Die Verfügbarkeit ist begrenzt, bitte frage daher nur danach, wenn du diese Hilfe tatsächlich benötigst.

Barrierefreie Aufzüge

Im gesamten Stadion befinden sich spezielle barrierefreie Aufzüge, wobei sich die wichtigsten Fan-Aufzüge in den südlichen und nördlichen Welcome-Zonen befinden. Diese Aufzüge sind für Gäste mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung sowie deren Begleitperson reserviert. Der Zugang für alle anderen Fans liegt im Ermessen der Ordnerinnen und Ordner und hängt von der verfügbaren Kapazität ab.

Rastplätze

Barrierefreie Sitzplätze gibt es entlang der Esplanade, in den Aufenthaltsbereichen im gesamten Stadion sowie im Rahmen der „Gameday Experience“. Diese Bereiche sind für Fans mit Behinderungen, ältere Gäste, Schwangere und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen vorgesehen.

Sensorische Bedürfnisse

Die Sensorik-Suite (Sinnesraum) befindet sich in Abschnitt 230. Der ruhige Raum ist für Fans auf dem autistischen Spektrum oder mit sensorischen Beeinträchtigungen konzipiert.

Eine der größten Hürden für Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen ist die Empfindlichkeit gegenüber Reizüberflutung und Lärm während des Spielgeschehens. Sogenannte „Sensory Kits“ mit Gegenständen, die zur Reduzierung der Reizüberflutung beitragen, können von den Fans kostenlos im Stadion abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Erhältlich sind diese Kits am Infostand und in der Sensorik-Suite (Sinnesraum).

Sinnesräume

Zusätzlich zum Sinnesraum stehen „Sinnes-Kits“ mit Gegenständen, die helfen können, sensorische Überreizung zu verringern, kostenlos zur Nutzung und zum Mitnehmen zur Verfügung. Die Kits können am Fan-Informationsstand, bei der „Game Day Experience“ oder im Sinnesraum abgeholt werden.

Assistenztiere

Assistenztiere (Hunde, die darauf trainiert sind, aufgrund einer Behinderung bestimmte Aufgaben für einen Fan zu übernehmen) sowie Assistenztiere in der Ausbildung sind zugelassen. Sie dürfen Fans mit einer Behinderung in allen öffentlichen Bereichen des Stadions begleiten, in denen auch andere Fans zugelassen sind. Toiletten für Hunde befinden sich außerhalb der Stadioneingänge. Fans, die aus dem Ausland anreisen, sind weiterhin dafür verantwortlich, alle geltenden Vorschriften bezüglich Tiertransport, tierärztlicher Untersuchungen, Zollbestimmungen und Einreisebestimmungen einzuhalten. Wenn du ein Assistenztier mitbringst, gib dies bitte bereits beim Kauf deiner Tickets an, um sicherzustellen, dass geeignete barrierefreie Sitzplätze verfügbar sind.

WEITERE INFORMATIONEN

Vor dem Spiel

Bei Fragen zur Barrierefreiheit vor dem Spieltag wende dich bitte an GermanyTickets@nfl.com.

Unterstützung vor Ort am Spieltag

Besuche den Fan-Informationsstand in der Südhalle in der Nähe von Sektion 111. Speziell geschultes Personal in violetten Westen steht dir bei Fragen zur Barrierefreiheit und zu Mobilitätshilfen zur Verfügung.

Informationen zu Transportangeboten von Drittanbietern, Parkmöglichkeiten, Ticketverkauf und Barrierefreiheitsdiensten dienen lediglich der Übersicht und können sich seitens der jeweiligen Anbieter ändern.

Die in diesem Leitfaden beschriebenen Barrierefreiheitsdienste, Standorte und Abläufe können sich aufgrund von betrieblichen, sicherheitstechnischen und veranstaltungsspezifischen Anforderungen ändern. Die NFL ist bestrebt, die beschriebenen Dienste bereitzustellen, kann deren Verfügbarkeit jedoch nicht unter allen Umständen garantieren.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Fan beim 2026 NFL Munich Game ein inklusives, barrierefreies und erstklassiges Erlebnis genießen kann.