Minutos después del fumble cometido por Justin Jefferson -forzado y recuperado por Deommodore Lenoir-, que ocurrió en la primera serie ofensiva de la segunda mitad, la cadena estadounidense NBC volvió de un corte comercial con un plano de Mike Tirico y Cris Collinsworth, los narradores del Mexico Game, ubicados en la cabina principal del Estadio Banorte.

Maravillado por el clima de fiesta que se vivía el el gigante de Santa Úrsula, Collinsworth, el comentarista más longevo de la TV norteamericana, salió jugando con el siguiente cliché: “a veces, es necesario venir a un lugar para darte cuenta de cómo es realmente”.

No escuché dicha intervención en vivo, sino en mis auriculares, a 10.000 metros de altura, mientras repasaba el resumen extendido del partido publicado en el canal de YouTube de la NFL. Me interesaba comparar cómo se había visto por televisión lo que mis ojos observaron en persona.

El pasado jueves, aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para cubrir mi quinto juego de NFL, y tercero de la International Series (Sao Paulo ´25, Río y México ´26). Durante los cuatro días posteriores, pude comprobar lo que ya imaginaba: que la pasión que siente el pueblo mexicano por este deporte que tanto amamos es descomunal.

Debo admitirlo: el título de esta entrega es robado. Un hurto hecho y derecho. Lo bueno es que los autores intelectuales pertenecen a esta misma familia. “Regresa lo que nunca se fue” resultó ser una de las numerosas frases y eslóganes utilizados por el equipo de marketing local: los creadores de “Barrio NFL”, una experiencia enriquecedora para quienes no conocíamos las distintas caras de una ciudad tan avasallante como CDMX.

En cada situación o contexto, la excitación por el partido que se iba a jugar el domingo era palpable. Camisetas y jerseys (mayormente de 49ers, pero la fanaticada vikinga también tuvo sus representantes) en las calles, parques e incluso algunas que vislumbré durante mi visita al Museo Nacional de Arqueología (el más bello que he visitado en mis 31 años de vida) en el Bosque de Chapultepec.