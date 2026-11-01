Dónde ver el 2026 NFL Madrid Game en España

La cuenta atrás ha comenzado. Este domingo 8 de noviembre a las 15:30 h (CET), el 2026 NFL Madrid Game enfrentará a Cincinnati Bengals y a los Atlanta Falcons en Madrid, en una nueva cita histórica para los aficionados de la NFL en España.

Si no puedes vivir la experiencia en persona, tendrás varias opciones para seguir el partido en directo desde casa:

DAZN

El encuentro podrá verse en DAZN, disponible además en abierto y sin necesidad de suscripción, para que todos los aficionados puedan disfrutar del partido.

Ver en DAZN https://www.dazn.com/es-ES/home

Cuatro

El partido también será retransmitido en Cuatro, donde podrás disfrutar del ‘2026 NFL Madrid Game’ en abierto.

Mediaset Infinity

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro en dispositivos conectados podrán hacerlo a través de Mediaset Infinity, la plataforma digital de Mediaset España.

Ver en Mediaset Infinity Https://mediasetinfinity.es/

NFL Game Pass

Y, por supuesto, el partido estará disponible en NFL Game Pass. Recuerda que aún puedes disfrutar de la oferta de 7 días GRATIS*, con acceso a todo el contenido NFL, incluyendo el Bengals vs. Falcons de Madrid, hasta la NFL RedZone y mucho más.

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*La prueba gratis dura 7 días desde la fecha de compra y se renovará con el plan que hayas elegido, salvo que canceles antes de que finalice el periodo de prueba. La oferta finaliza el 9 de noviembre de 2026.

Una cita histórica para la NFL en España

El duelo entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España.

2026 NFL Madrid Game 📅 Domingo, 8 de noviembre

🕒 15:30 h (CET)

📺 DAZN (gratis y sin suscripción), Cuatro, Mediaset Infinity y NFL Game Pass en DAZN.

¡No te pierdas ni un minuto de la acción y prepárate para vivir toda la emoción de la NFL estés donde estés!