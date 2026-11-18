Consigue los artículos exclusivos del NFL Mexico City Game en sucursales seleccionadas de Liverpool. ¡Encontrarás una gran variedad de productos de distintas categorías para que prepares tu look para el día del partido!
- Fecha: Noviembre 14 - Noviembre 22
- Hora: 11am - 9pm
Ubicaciones:
- Liverpool Polanco - Calz. Gral. Mariano Escobedo 425, Chapultepec Morales, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Satélite - Naucalpan de Juárez Circuito Centro Comercial, Pl. Satélite 2251, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx.
- Liverpool Mitikah - Av. Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Santa Fe - Vasco de Quiroga 3800, Santa Fe, Centro comercial, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Perisur - Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Coapa - Centro comercial Galerías Coapa, Calz. del Hueso 519, Coapa, Acoxpa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Insurgentes - Av. Insurgentes Sur 1310, Colonia del Valle, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX