2026 NFL Munich Game: Vorschriften zu Durchsichtigen Taschen

VORSCHRIFTEN ZU DURCHSICHTIGEN TASCHEN UND VERBOTENEN GEGENSTÄNDEN

Beim 2026 NFL Munich Game gelten Vorschriften zu durchsichtigen Taschen (zusammen mit Sicherheitskontrollen), um allen unseren Fans ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Alle durchsichtigen Taschen, die ins Stadion mitgebracht werden, dürfen nicht größer als 30,5 x 15,25 x 30,5 cm sein und werden beim Betreten des Stadions kontrolliert. Die NFL behält sich das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht ins Stadion zu lassen, wenn das Sicherheitspersonal diese für ungeeignet hält.

Richtlinie für durchsichtige Taschen

Allen Gästen ist es untersagt, Taschen ins Stadion mitzubringen, die nicht den NFL-Vorschriften entsprechen.

Liste verbotener Gegenstände – 2026 NFL Munich Game

Alle von Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeführten Gegenstände werden sorgfältig kontrolliert, und verbotene Gegenstände dürfen nicht ins Stadion mitgenommen werden. Wie bei allen NFL-Spielen empfiehlt die NFL den Fans nachdrücklich, keinerlei Taschen ins Stadion mitzubringen. Falls erforderlich, sind die unten aufgeführten Taschen zulässig:

Durchsichtige Taschen aus Kunststoff, Vinyl oder PVC, die die Maße 30,5 x 15,25 x 30,5 cm nicht überschreiten

Ein durchsichtiger 3,7 L-Beutel aus Kunststoff (Ziploc-Beutel oder Ähnliches)

Kleine Taschen mit den Maßen 11,5 x 16,5 cm, mit oder ohne Griff oder Riemen. (Diese dürfen zusammen mit einer der oben genannten durchsichtigen Plastiktaschen ins Stadion mitgenommen werden.)

Ausnahmen von den Größenbeschränkungen gelten für VERSCHLOSSENE durchsichtige Plastik-, Vinyl- oder PVC-Beutel

Ausnahmen werden für medizinisch notwendige Gegenstände nach gründlicher Kontrolle und Kennzeichnung an einer dafür vorgesehenen Kontrollstelle an jedem Eingang gewährt.

Zu den verbotenen Taschen gehören unter anderem:

Handtaschen oder Taschen, die größer als 11,5 x 16,5 cm sind, Kühlboxen, Aktentaschen, Rucksäcke, Gürteltaschen oder „Bum Bags“, Taschen/Zugbeutel, die nicht durchsichtig sind oder die Maße 30,5 x 15,25 x 30,5 cm überschreiten, Gepäckstücke jeglicher Art, Computer- und Laptoptaschen, Fernglasetuis und Kamerataschen, die nicht den oben genannten Taschenrichtlinien entsprechen, sowie große herkömmliche Sitzkissen mit Taschen, Reißverschlüssen, Fächern oder Bezügen.

Verbotene Gegenstände:

Die folgende Liste dient lediglich als Orientierungshilfe. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweis: Für verbotene Gegenstände und Gegenstände, die als für den Zutritt zum Stadion ungeeignet eingestuft werden, ist der Ticketinhaber verantwortlich; sie können weder von der NFL noch vom Stadion noch vom Sicherheitspersonal angenommen oder aufbewahrt werden. Die NFL, das Stadion und das Sicherheitspersonal bewahren keine verbotenen oder ausgeschlossenen Gegenstände für Zuschauerinnen oder Zuschauer auf.

Zu den verbotenen Gegenständen gehören: