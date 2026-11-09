2026 NFL Munich Game: Vorschriften zu Durchsichtigen Taschen

VORSCHRIFTEN ZU DURCHSICHTIGEN TASCHEN UND VERBOTENEN GEGENSTÄNDEN
Beim 2026 NFL Munich Game gelten Vorschriften zu durchsichtigen Taschen (zusammen mit Sicherheitskontrollen), um allen unseren Fans ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Alle durchsichtigen Taschen, die ins Stadion mitgebracht werden, dürfen nicht größer als 30,5 x 15,25 x 30,5 cm sein und werden beim Betreten des Stadions kontrolliert. Die NFL behält sich das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht ins Stadion zu lassen, wenn das Sicherheitspersonal diese für ungeeignet hält.
Richtlinie für durchsichtige Taschen
Allen Gästen ist es untersagt, Taschen ins Stadion mitzubringen, die nicht den NFL-Vorschriften entsprechen.
Liste verbotener Gegenstände – 2026 NFL Munich Game
Alle von Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeführten Gegenstände werden sorgfältig kontrolliert, und verbotene Gegenstände dürfen nicht ins Stadion mitgenommen werden. Wie bei allen NFL-Spielen empfiehlt die NFL den Fans nachdrücklich, keinerlei Taschen ins Stadion mitzubringen. Falls erforderlich, sind die unten aufgeführten Taschen zulässig:
- Durchsichtige Taschen aus Kunststoff, Vinyl oder PVC, die die Maße 30,5 x 15,25 x 30,5 cm nicht überschreiten
- Ein durchsichtiger 3,7 L-Beutel aus Kunststoff (Ziploc-Beutel oder Ähnliches)
- Kleine Taschen mit den Maßen 11,5 x 16,5 cm, mit oder ohne Griff oder Riemen. (Diese dürfen zusammen mit einer der oben genannten durchsichtigen Plastiktaschen ins Stadion mitgenommen werden.)
- Ausnahmen von den Größenbeschränkungen gelten für VERSCHLOSSENE durchsichtige Plastik-, Vinyl- oder PVC-Beutel
- Ausnahmen werden für medizinisch notwendige Gegenstände nach gründlicher Kontrolle und Kennzeichnung an einer dafür vorgesehenen Kontrollstelle an jedem Eingang gewährt.
Zu den verbotenen Taschen gehören unter anderem:
Handtaschen oder Taschen, die größer als 11,5 x 16,5 cm sind, Kühlboxen, Aktentaschen, Rucksäcke, Gürteltaschen oder „Bum Bags“, Taschen/Zugbeutel, die nicht durchsichtig sind oder die Maße 30,5 x 15,25 x 30,5 cm überschreiten, Gepäckstücke jeglicher Art, Computer- und Laptoptaschen, Fernglasetuis und Kamerataschen, die nicht den oben genannten Taschenrichtlinien entsprechen, sowie große herkömmliche Sitzkissen mit Taschen, Reißverschlüssen, Fächern oder Bezügen.
Verbotene Gegenstände:
Die folgende Liste dient lediglich als Orientierungshilfe. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweis: Für verbotene Gegenstände und Gegenstände, die als für den Zutritt zum Stadion ungeeignet eingestuft werden, ist der Ticketinhaber verantwortlich; sie können weder von der NFL noch vom Stadion noch vom Sicherheitspersonal angenommen oder aufbewahrt werden. Die NFL, das Stadion und das Sicherheitspersonal bewahren keine verbotenen oder ausgeschlossenen Gegenstände für Zuschauerinnen oder Zuschauer auf.
Zu den verbotenen Gegenständen gehören:
- Fan-Hupen oder Sprühdosen
- Alkohol
- Tiere (mit Ausnahme von Begleittieren)
- Alle Gegenstände, die nach alleinigem Ermessen der Veranstaltungsleitung als gefährlich, risikobehaftet oder unangemessen eingestuft werden
- Banner, Schilder, Propagandamaterial (alle Gegenstände, die die Sicht anderer beeinträchtigen).
- Batteriebetriebene Kleidung (Socken, Jacken, o.Ä.).
- Strandbälle oder aufblasbare Gegenstände (Luftballons)
- Getränke und Speisen. Getränkebehälter, Dosen, Thermoskannen, Glasbehälter und Becher.
- Fahrräder, Dreiräder und Einräder jeglicher Art
- Sperrige Gegenstände wie Leitern, Bänke, Klappstühle usw.
- Behälter jeglicher Art (Dosen, Kühlboxen, Kühltaschen, Körbe usw.)
- Kameras und Ferngläser – Kleine Kameras und Ferngläser sind erlaubt. Zuschauende dürfen keine Kameras mit Objektiven verwenden, die länger als 15 Zentimeter sind. Camcorder sind verboten, außer für akkreditierte Medienvertreter. Fernglasetuis und Kamerataschen müssen den NFL-Richtlinien für Taschen entsprechen.
- Drohnen/unbemannte Flugsysteme (UAS)
- Footballs: aufgeblasene Bälle jeglicher Art (*Nicht aufgeblasene Footballs, die am Spieltag in einer NFL-Spielstätte gekauft wurden, sind erlaubt)
- Schusswaffen, Messer, Klingen, Scheren/Werkzeuge, elektronische Elektroschocker oder Waffen jeglicher Art, einschließlich Nachbildungen von Schusswaffen und Klingenwaffen
- Feuerwerkskörper, Sprengstoffe, Munition, Leuchtraketen, Rauchpatronen oder Pyrotechnik jeglicher Art
- Frisbees und ähnliche Gegenstände
- Illegale Substanzen, Drogen und Drogenutensilien
- Laptops und Laptoptaschen
- Große „permanente“ Markerstifte im Industriestil
- Laserlichter und Laserpointer
- Flüssigkeiten jeglicher Art
- Gepäck oder Koffer
- Pfefferspray / chemische Reizstoffe
- Motorradhelme
- Motorroller, Skateboards, Hoverboards oder andere selbstfahrende Geräte (sofern nicht medizinisch notwendig und an einem dafür vorgesehenen Eingang registriert)
- Musikinstrumente, die nicht im Rahmen genehmigter Darbietungen verwendet werden (Trompeten, Trommeln, Vuvuzelas und andere Geräte, die Störungen oder Belästigungen verursachen können)
- Lärmgeräte (mechanisch oder elektronisch), Hupen, Sirenen, Trillerpfeifen, Pompons, Rasseln mit Stielgriffen
- Stangen, Stöcke, Stative, Selfie-Sticks, projektilartige Gegenstände jeglicher Art
- Sitzkissen mit Taschen, Reißverschlüssen, Fächern oder Bezügen
- Roller, Skateboards oder Rollschuhe
- Sprühfarbe
- Kinderwägen oder Buggys (es sei denn, sie sind medizinisch notwendig und wurden an einem dafür vorgesehenen Schalter gekennzeichnet)
- Sende- und Empfangsgeräte
- Stative
- Nicht genehmigte Flugblätter oder Werbebroschüren
- Regenschirme – Regenschirme mit festem Schaft sind unabhängig von ihrer Größe verboten. Zusammenklappbare Regenschirme mit einer Länge von weniger als 61 Zentimetern sind erlaubt, dürfen jedoch innerhalb des Stadions nicht geöffnet werden
- Leere, durchsichtige, wiederverwendbare Plastik-Wasserflaschen bis einschließlich 1 Liter sind erlaubt, unabhängig davon, ob sie vor Ort gekauft wurden oder nicht