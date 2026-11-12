2026 NFL Munich Game: Guide für den Spieltag

Der Countdown für das 2026 NFL Munich Game läuft. Bevor du dich auf den Weg zum Stadion des FC Bayern München machst, nimm dir einen Moment Zeit, um alles durchzugehen, was du für den Spieltag wissen musst. Vom Herunterladen deiner Tickets über die Planung deiner Anreise bis hin zu den Einlassverfahren im Stadion, der Richtlinie für durchsichtige Taschen und den Fan-Erlebnissen. Dieser Leitfaden enthält alle wichtigen Informationen, damit du dein NFL-Erlebnis in München in vollen Zügen genießen kannst.

Veranstaltungsinformationen

2026 NFL München Spiel

Datum: Sonntag, 15. November 2026

Veranstaltungsort: FC Bayern München Stadion

Anpfiff: 15:30 Uhr MEZ

Aktionsstände, Gastronomie- und Verkaufsstände im Außenbereich des Stadions öffnen ab 12:30 Uhr. Nur Ticketinhaberinnen und -haber werden gebeten, frühzeitig anzureisen, um genügend Zeit für die Sicherheitskontrollen und das Scannen der Tickets zu haben und alle Aktivitäten am Spieltag vor dem Anpfiff genießen zu können.

Tickets & NFL OnePass

NFL OnePass: Deine zentrale Anlaufstelle für den Spieltag

NFL OnePass ist die offizielle NFL-Event-App und die zentrale Anlaufstelle für das 2026 NFL Munich Game:

Fans sollten NFL OnePass vor dem Spieltag herunterladen, um Zugriff auf Lagepläne, Verkehrsinformationen, Veranstaltungsprogramme, wichtige Updates und exklusive Inhalte zum Spieltag zu erhalten. Klicke hier, um die App herunterzuladen.

Tickets

Tickets für das 2026 NFL Munich Game können über das Ticketmaster-Deutschland-Konto heruntergeladen und auf dem Mobilgerät gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Die Tickets werden kurz vor dem Spieltag in den Ticketmaster-Konten verfügbar sein. Fans erhalten eine E-Mail von Ticketmaster, sobald diese zum Download bereitstehen.

Wichtige Informationen zu den Tickets

Alle Gäste müssen für den Einlass über ein gültiges Ticket verfügen.

Screenshots sowie gespeicherte Bilder von Barcodes und QR-Codes werden nicht akzeptiert.

Das Ticket-Erlebnis ist unabhängig vom genutzten autorisierten Kaufkanal identisch.

Tickets, die über nicht autorisierte Verkäufer erworben wurden, können von der NFL nicht überprüft werden und werden beim Scannen der Tickets abgelehnt.

Bei weiteren Fragen zu Tickets folge bitte den untenstehenden Links.

Anreise zum NFL-Spiel 2026 in München

Parken

Wir empfehlen allen Fans ausdrücklich, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um die An- und Abreise zum Spiel zu vereinfachen.

Wenn du mit dem Auto anreist, stehen dir die öffentlichen Parkplätze P2 & P3 zur Vorreservierung zur Verfügung; alle öffnen um 10:30 Uhr. Parkplätze können von Besuchenden direkt über die Allianz Arena-Webseite gebucht werden und kosten 20 € pro Parkplatz. https://fcbayern.com/parken/allianz-arena

Barrierefreies Parken: Fans mit Tickets für einen barrierefreien Sitzplatz und einem blauen EU-Parkausweis (oder einem anderen anerkannten Behindertenparkausweis) können auf Level 3 im P1-Parkhaus parken. Bitte bringe deinen Ausweis gut sichtbar in deinem Fahrzeug an und plane etwas mehr Zeit für die Einfahrt ein, da alle Fahrzeuge am Eingang kontrolliert werden. P1 ist nur für Fahrzeuge mit einer Höhe von bis zu 2 Metern geeignet. Bei weiteren Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an GermanyTickets@nfl.com.

An- und Abreise zum Spiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wenn du zum Spiel Patriots gegen Lions fährst, sind öffentliche Verkehrsmittel der schnellste Weg!

Anreise mit dem Zug

Nimm die S-Bahn vom Münchner Hauptbahnhof oder vom Münchner Ostbahnhof bis zum Marienplatz, einem zentralen Umsteigeknotenpunkt. Von dort aus nimmst du die U-Bahn-Linie U6 (in Richtung Garching-Hochbrück) bis Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Wenn du aus der U-Bahn kommst, folge bitte der Beschilderung „Eingang Süd/Home Fans“. Von hier aus gelangen Besucherinnen und Besucher über die Esplanade zum Stadion.

Gäste in München

Wenn du München besuchst, erfährst du hier alles, was du über die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in München wissen musst. https://www.muenchen.de/

Für barrierefreie Stationen, Fahrzeuge und Reiseplanung besuche die MVV-Webseite hier, die Informationsseiten zur Barrierefreiheit von München Tourismus hier oder das Portal für Barrierefreiheit der Mobilitätsabteilung der Stadt München.

Zutritt zum Stadion

Der Spieltag wird sich ein wenig anders anfühlen als eine normale Veranstaltung im Stadion des FC Bayern München. Daher finden Fans hier alles, was sie vor ihrer Ankunft wissen müssen.

Vor deiner Ankunft

Die „NFL Gameday Experience“ öffnet am Spieltag ab 12:30 Uhr. Fans werden gebeten, frühzeitig anzureisen, ihr mobiles Ticket bereitzuhalten und sich vor der Anreise mit den Vorschriften für durchsichtige Taschen sowie der Liste verbotener Gegenstände vertraut zu machen. Medizinisch notwendige Gegenstände sind erlaubt, müssen jedoch am Eingang kontrolliert werden. Bitte nutze dafür die vorgesehenen Einlässe für Barrierefreiheit. Wende dich an das Sicherheitspersonal, wenn du Hilfe benötigst.

Da es ausschließlich mobile Tickets gibt, sollten Fans sicherstellen, dass ihr Ticket zum Scannen bereit ist, bevor sie einen Eingang zum Stadiongelände erreichen.

Zugang zum NFL-Stadion-Campus

Alle Fan-Eingänge befinden sich an der Esplanade auf der Südseite des Stadions. Fans müssen eine gültige Eintrittskarte für den Spieltag vorzeigen, um sich in die Warteschlange einreihen zu dürfen.

Genieße den Spieltag im Stadion des FC Bayern München

Mach das Beste aus deinem Besuch im Stadion des FC Bayern München und genieße das Angebot an Speisen und Getränken, Fanartikeln, Unterhaltung und Fan-Aktivitäten.

Auf dem gesamten Stadiongelände stehen Fanbetreuer und Wegweiser zur Verfügung, um den Gästen den ganzen Tag über behilflich zu sein.

Informationen zum Wiedereintritt

Gäste, die das Stadion des FC Bayern München verlassen, dürfen nicht wieder eintreten. Stelle daher bitte sicher, dass du vor dem Betreten des Stadions alles Notwendige dabei hast.

Nach dem Spiel

Nach dem Abpfiff sollten die Fans beim Verlassen des Stadions der Beschilderung vor Ort und den Anweisungen des Personals folgen.

Zur Steuerung der Menschenmengen stehen zusätzliche Ausgänge zur Verfügung. Fans werden gebeten, vor dem Verlassen des Stadions auf NFL OnePass die aktuellen Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Mitfahrgelegenheiten und Anreise zu überprüfen.

Mobilitätshilfe

Alle Stadioneingänge sind barrierefrei – einige verfügen über spezielle Rollstuhlwege. Der Eingang B2 an der Esplanade ist speziell für Fans mit Behinderungen konzipiert und bietet einen barrierefreien Zugang zum Stadion.

Für Fans, denen das Zurücklegen langer Strecken schwerfällt, steht ein kostenloser Buggy (Golfwagen) zur Verfügung. Er verkehrt entlang der Ostseite der Esplanade, vom südlichen Ende in der Nähe des Parkplatzes Süd bis zum Eingang B2. Mitarbeitende in violetten Westen stehen zur Unterstützung bereit. Dieser Service kann sich aus betrieblichen, sicherheitstechnischen oder Sicherheitsgründen ändern oder ausgesetzt werden.

Rollstuhlhilfe

Für Fans mit dringenden oder besonderen Bedürfnissen steht am Süd- und Nordeingang eine Rollstuhlhilfe zur Verfügung. Die Verfügbarkeit ist begrenzt, bitte fordere diese daher nur an, wenn du sie tatsächlich benötigst.

Barrierefreie Aufzüge

Im gesamten Stadion befinden sich spezielle barrierefreie Aufzüge, wobei sich die wichtigsten Fan-Aufzüge in den Süd- und Nord-Empfangsbereichen befinden. Diese Aufzüge sind für Gäste mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung sowie deren Begleitperson reserviert. Der Zugang für alle anderen Fans liegt im Ermessen des Ordnungsdienstes und hängt von der verfügbaren Kapazität ab.

Barrierefreie Toiletten

Barrierefreie Toiletten sind deutlich gekennzeichnet und können mit einem Euro-Schlüssel (EURO-Behinderten-WC-Schlüssel) genutzt werden, der am Informationsstand oder am Gästeservice-Schalter in der Welcome Zone West verfügbar ist. Es gibt acht barrierefreie Toiletten hinter den Sitzplätzen der Blöcke 101–108 und weitere acht hinter den Sitzplätzen der Blöcke 117–126. In der Nähe von Sektor 102 steht ein Wickelraum mit Hebevorrichtung und Handläufen zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Dürfen Fans eine Kamera mitbringen?

Ja, kleine private Kameras und Ferngläser sind erlaubt.

Professionelle Fotoausrüstung, Videokameras, Aufnahmegeräte, Stative und Objektive mit einer Brennweite von mehr als 15 Zentimetern sind ausschließlich akkreditierten Medienvertretern vorbehalten.

Benötigen Kinder eine Eintrittskarte?

Wenn du ein Kind im Alter von bis zu zwei Jahren zum Spiel mitbringen möchtest, hat es freien Eintritt. Du musst jedoch am Spieltag an der Kasse eine „Babies in Arms“-Eintrittskarte für dein Kind abholen. „Babies in Arms“-Eintrittskarten werden nicht im Vorverkauf ausgegeben.

Für jedes Kind, das älter als 2 Jahre ist, musst du eine Eintrittskarte kaufen.

Kann ich meinen Platz am Veranstaltungstag noch ändern?

Fans mit einer gültigen Eintrittskarte, die ihren zugewiesenen Platz nicht erreichen können oder dabei Schwierigkeiten haben, können einen Platzwechsel auf einen barrierefreien Platz beantragen. Wende dich dafür bitte an den Fan-Informationsstand in der Südhalle in der Nähe von Sektion 111 oder frage das Stadionpersonal.

Gibt es Einrichtungen für Menschen mit sensorischen Bedürfnissen?

Ja. Auf Ebene 2 in der Nähe von Sektion 120 befindet sich ein „Sensory Room“. Die NFL arbeitet mit KultureCity zusammen. Die entsprechenden Angebote findest du im Bereich „Game Day Experience“. Kostenlose Sinnes-Kits, die du vor Ort nutzen und mit nach Hause nehmen kannst, sind am Fan-Informationsstand, im Bereich „Game Day Experience“ oder im Sinnesraum vorhanden.

Gibt es eine Audiodeskription?

Ja, es gibt eine kostenlose Live-Audiodeskription, die von DKB und Lomb-Audio bereitgestellt wird und in erster Linie für blinde und sehbehinderte Fans gedacht ist, aber für alle zugänglich ist. Hören Sie sie hier über LiveVoice (Code 980 823, falls erforderlich).