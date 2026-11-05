¿Y si el mejor equipo de la NFL está en Jacksonville?

Jacksonville tiene la 2º mejor defensa de la NFL parando la carrera y la 5º mejor frenando el pase de la Liga. Si ponemos todo esto que hemos hablado en común, ¿qué equipo tiene un ataque top-5 tanto terrestre como aéreo y una defensa top-5 tanto por tierra como por aire? Solo los Jacksonville Jaguars.

Si a todo eso le sumamos el pedigrí de un quarterback del más alto nivel como es Trevor Lawrence, un coordinador defensivo que podía haber sido entrenador jefe este año en Anthony Campanile, un equipo ofensivo absolutamente lleno de playmakers en todas las posiciones y, aunque parezca baladí, un kicker tremendamente fiable como es Cam Little, ¿qué más se le puede pedir a un equipo candidato en Playoffs?

Yo creo que tengo la respuesta. Tienen que dejar de ser los Jaguars. Mi impresión es que todavía pesa la imagen anterior de Jacksonville. Las dudas con Lawrence, las expectativas incumplidas y la costumbre de buscar favoritos entre los mismos nombres. Cambiar esa percepción lleva tiempo.

Pero los Jaguars ya tienen argumentos para sentarse con cualquiera: producción ofensiva, un quarterback jugando a gran nivel, una defensa que limita los puntos y un kicker capaz de decidir partidos desde muy lejos.