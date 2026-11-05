¿Y si el mejor equipo de la NFL está en Jacksonville y seguimos buscando candidatos en otro sitio?
13 victorias en sus últimos 15 partidos de temporada regular. Un diferencial de puntos de +238 y es que durante ese tramo los Jaguars han anotado 31 puntos por partido y permitido apenas 15,1.
Estamos hablando de ganar por casi dieciséis puntos de media. Durante prácticamente una temporada entera. Y aún así no hay nadie que quiera colocarlos en la cima de la NFL.
La realidad es que en la NFL es difícil ganar si no tienes un gran quarterback, pero es que Trevor Lawrence ya ha roto todo el cascarón. En esos quince partidos ha sumado 36 touchdowns de pase, 5 más vía terrestre y la estadística que lo explica todo: un 54,8% de sus pases acaba en primer down o touchdown, una auténtica barbaridad.
Si nos centramos en las 8 primeras jornadas de la temporada 2026, Jacksonville ha recogido el guante tal cual lo dejó el año pasado.
El ataque ya es top-5 de la NFL tanto en juego terrestre como en juego de pase, algo que solo pueden decir ataques absolutamente élite como el de los San Francisco 49ers y el de los Buffalo Bills. El ataque del, quizás, mayor genio ofensivo de la NFL en Kyle Shanahan y del perenne MVP Josh Allen. Casi nada.
Pero la defensa no se ha quedado atrás. El año pasado tenía la sensación que era una defensa más oportunista que completa, más capaz de forzar turnovers que de parar al rival, pero este año se ha convertido en una máquina en ambas facetas
Jacksonville tiene la 2º mejor defensa de la NFL parando la carrera y la 5º mejor frenando el pase de la Liga. Si ponemos todo esto que hemos hablado en común, ¿qué equipo tiene un ataque top-5 tanto terrestre como aéreo y una defensa top-5 tanto por tierra como por aire? Solo los Jacksonville Jaguars.
Si a todo eso le sumamos el pedigrí de un quarterback del más alto nivel como es Trevor Lawrence, un coordinador defensivo que podía haber sido entrenador jefe este año en Anthony Campanile, un equipo ofensivo absolutamente lleno de playmakers en todas las posiciones y, aunque parezca baladí, un kicker tremendamente fiable como es Cam Little, ¿qué más se le puede pedir a un equipo candidato en Playoffs?
Yo creo que tengo la respuesta. Tienen que dejar de ser los Jaguars. Mi impresión es que todavía pesa la imagen anterior de Jacksonville. Las dudas con Lawrence, las expectativas incumplidas y la costumbre de buscar favoritos entre los mismos nombres. Cambiar esa percepción lleva tiempo.
Pero los Jaguars ya tienen argumentos para sentarse con cualquiera: producción ofensiva, un quarterback jugando a gran nivel, una defensa que limita los puntos y un kicker capaz de decidir partidos desde muy lejos.
¿Son el mejor equipo de la NFL? Yo creo que hay que empezar a abrir la conversación.