¿Valen Love, Styles y Downs un pick top 10 en el Draft?

Recordemos que de acuerdo con el contrato colectivo vigente en la NFL, existe una escala que predetermina hasta los centavos lo que los jugadores que llegan a la liga ganarán en sus primeros años, que normalmente se conoce como contrato de novato.

Lo que ganará Fernando Mendoza como QB de los Raiders al ser seleccionado con la primera selección, sería lo mismo que ganaría cualquier otro jugador que jugara de cualquier otra posición si lo seleccionan en ese mismo punto del draft. Y lo mismo pasa con el resto de las selecciones.

Lo importante a destacar aquí es cómo se compara la cantidad de dinero asignada a ese jugador con respecto al mercado, es decir, otros jugadores que se desempeñan en su misma posición en otros equipos.

Hagamos el ejercicio práctico asociando al corredor Love, al linebacker Styles y al Safety Downs con tres equipos diferentes en el top 10.

Durante el proceso se ha asociado a Love con los Titans, quienes hoy día tienen el pick 4. Recordemos que, sin importar a quién seleccionen, le pagarán un promedio de 12.18 millones al año. Comparemos esa cantidad con los 20.6 millones que gana Saquon Barkley, que es el corredor con mejores ganancias promedio por año; la plusvalía es solamente 8.42 millones de dólares y estarían convirtiendo a un jugador que nunca ha formado parte de una sola jugada a nivel profesional en el décimo mejor corredor pagado en la liga, por encima de jugadores probados como James Cook y Kyren Williams.

Contrastemos esto con la plusvalía que generarían si toman a un EDGE. Aquí el mejor pagado es Will Anderson con 50 millones, por lo que la plusvalía sería de 38.82 millones en promedio anual, más de 4X lo que se genera con un corredor, además de que el jugador llegaría apenas a la posición 33 de los mejores pagados en la posición.

¿Qué podrían hacer los Titans, un equipo que está ávido de talento para rodear a su joven QB con un poco más de 34 millones de dólares, en comparación con solo 8?

Hablemos ahora de Sonny Styles, quien frecuentemente ha sido relacionado con los Giants, quienes tienen la quinta selección global.

El promedio de ganancias anuales de esa selección es de 11.4 millones, que harían de Styles el 12 LB mejor pagado y generarían una plusvalía de solo 9.6 millones de dólares, cantidades que lucen mal si las comparamos con una posición de alto valor como receptor, que igualmente podría venirles muy bien, donde generarían 30.75 en plusvalía.

El caso de Caleb Downs es difícil de evaluar, ya que en equipos desde el 4 hasta el 12 podrían recibirlo con los brazos abiertos, esto en combinación con el hecho de que el mejor pagado de la posición es Kyle Hamilton con un promedio de 25.1 millones por año.

Si usamos a los Commanders como ejemplo para ilustrar, nos damos cuenta de que los 8.88 millones de ganancia promedio por año generarían 16.3 millones en plusvalía. ¿Mejor que los casos anteriores? Sí, pero lejos de ser suficiente comparándolo con los 37.7 que generaría un EDGE, que también les vendría de maravilla. Caleb Downs se convertiría en el safety número 25 entre los mejor pagados de la liga.

Después de ver estos números es más fácil entender el conflicto al que los equipos se enfrentan este año al saber que el talento mejor valuado este año está poblado de jugadores que ofrecen poca plusvalía financiera.