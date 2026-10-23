Steelers vs Saints: la NFL llega a París

Convertir en tercer down puede no ser tan problemático al batirse contra una de las peores 4 defensivas en ese rubro. En general, la defensiva de Saints está ubicada como una de las 5 más débiles en toda la liga. Sólo hay dos aspectos en los que esta unidad no se encuentra en el fondo: capturas (12va) y robos de balón (8a). La temporada en New Orleans se ha construido a partir del juego ofensivo y de un buen desempeño por parte de Tyler Shough, pero principalmente a partir de la efectividad. Sin ser uno de los mejores 10 ataques en la mayoría de categorías, sí son el décimo clasificado en puntos anotados gracias a tener la novena mejor ofensiva convirtiendo en terceros downs y la 2da mejor en zona roja, lo que tiene a Shough como el tercer QB de la liga con más TDs, detrás de Josh Allen y Brock Purdy. Serán una verdadera amenaza cuando se coloquen dentro de la yarda 20 en Saint Denis.