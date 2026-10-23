Steelers vs Saints: la NFL llega a París

París es siempre una buena idea, diría Audrey Hepburn y ambos equipos esperan que esto sea cierto y que la ciudad luz les sonría en el debut de la NFL en una de los lugares más icónicos del planeta. Pittsburgh llega con récord de 4-2 luchando por la cima de una durísima AFC Norte en la que todos tienen un balance ganador (hasta ahora), mientras que New Orleans se encuentra 2-4 en una muy abierta NFC Sur, a solo un juego de distancia del liderato de Carolina.
En el Stade de France, construido originalmente para la Copa del Mundo de Francia 1998, se enfrentarán dos equipos que se sostienen por diferentes unidades esta temporada. A pesar de los destellos de Aaron Rodgers y la victoria agónica de la semana anterior, la mejor unidad de los Steelers es la defensiva, rankeada entre las mejores 10 en yardas por partido, por jugada, capturas, yardas por aire, conversiones en 3er down y zona roja. Son además la tercera mejor defensiva robando balones. La ofensiva, en cambio, se sitúa a mitad de la tabla en casi todas las estadísticas, pero tiene dos problemas fundamentales: las capturas y la conversión de terceras oportunidades.
Convertir en tercer down puede no ser tan problemático al batirse contra una de las peores 4 defensivas en ese rubro. En general, la defensiva de Saints está ubicada como una de las 5 más débiles en toda la liga. Sólo hay dos aspectos en los que esta unidad no se encuentra en el fondo: capturas (12va) y robos de balón (8a). La temporada en New Orleans se ha construido a partir del juego ofensivo y de un buen desempeño por parte de Tyler Shough, pero principalmente a partir de la efectividad. Sin ser uno de los mejores 10 ataques en la mayoría de categorías, sí son el décimo clasificado en puntos anotados gracias a tener la novena mejor ofensiva convirtiendo en terceros downs y la 2da mejor en zona roja, lo que tiene a Shough como el tercer QB de la liga con más TDs, detrás de Josh Allen y Brock Purdy. Serán una verdadera amenaza cuando se coloquen dentro de la yarda 20 en Saint Denis.
Un encuentro equilibrado en el que unidades destacadas enfrentarán a unidades con problemas, Aaron Rodgers buscará otro partido con múltiples TDs (ya son 4 al hilo, la mejor racha activa en la liga) y Steelers querrá mantenerse en una contienda divisional en la que ya vencieron a Bengals, quienes se medirán a los Ravens esta misma semana. Los Saints no querrán ponerle fácil la tarea y Tyler Shough preparará la pólvora en zona roja para conectar con Olave, Vele, Johnson, Kamara y Kendre Miller.
Los Saints, como no podría ser de otra manera, serán el primer equipo local en Francia y veremos a la fleur-de-lis que une a La Nouvelle-Órleans, territorio francés en Estados Unidos (vendido en 1803), a la monarquía francésa y a los New Orleans Saints.
Todo está listo, bienvenue à Paris !