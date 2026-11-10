Steelers vs Bengals: se disputa el liderato de la AFC Norte en Sunday Night

La explosividad de los Bengals frente al blitz de los Steelers

Uno de los principales enfrentamientos se concentrará en la capacidad de la ofensiva de los Bengals para responder a la presión defensiva de los Steelers. Cincinnati ha elevado su rendimiento al recuperar a sus principales jugadores, lo que ha permitido ampliar el repertorio de jugadas y utilizar formaciones con cuatro receptores, distribuidos en distintos sectores de la cancha. También recurren a los motions antes del snap para modificar las alineaciones, generar espacios y provocar desajustes en la cobertura rival.

La línea ofensiva ha sido otro factor importante en el desarrollo de los Bengals. En situaciones de pase, ha conseguido darle a Joe Burrow el tiempo necesario para permanecer dentro del pocket, leer las coberturas y encontrar a sus receptores. Después de nueve semanas, el quarterback lidera la NFL con 23 pases de touchdown, 74.0% de pases completos y un rating de 114.8.

Ante los Falcons, Burrow logró sus tres pases de touchdown sin salir del pocket, aprovechando la protección para completar las jugadas. La primera anotación llegó con un envío de 47 yardas a Ja'Marr Chase, quien quedó en un duelo individual luego de un aislamiento. Las otras dos anotaciones llegaron mediante conexiones con Tee Higgins, ambas dentro de las últimas 10 yardas y en situaciones favorables para el receptor.

Los aislamientos que dejan a Chase y Higgins en duelos individuales son una parte fundamental del esquema de Cincinnati. A eso se suma la rapidez de Burrow para tomar decisiones: retiene el balón durante apenas 2.3 segundos antes de lanzar. Ambos factores serán importantes ante la defensiva de los Steelers, que se caracteriza por su intensidad y su capacidad para presionar constantemente al pasador rival.

Pittsburgh viene de protagonizar su mejor actuación defensiva de la temporada, limitando a los Browns a 6 puntos y consiguiendo 8 capturas sobre Deshaun Watson. La presión llegó mediante distintos esquemas de blitz, con T.J. Watt y Alex Highsmith atacando por los costados y ganando sus respectivos duelos ante los tackles ofensivos. Sus movimientos permitieron colapsar rápidamente el pocket y facilitaron que ellos mismos u otros defensivos, como Nick Herbig, Cameron Heyward y Patrick Queen, también llegaran hasta el pasador. Entre esos cinco jugadores sumaron 6.5 de los 8 sacks totales de los Steelers.