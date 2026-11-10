Steelers vs Bengals: se disputa el liderato de la AFC Norte en Sunday Night

El juego de Sunday Night Football, en la Semana 10, tendrá un duelo divisional de alto impacto, entre Steelers y Bengals. Ambos equipos llegan en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias consecutivas y una marca de 6-2 que los mantiene empatados en el primer lugar de la AFC Norte.
Las fortalezas de cada equipo anticipan un choque de estilos. Pittsburgh ha construido su campaña desde la defensiva, permitiendo apenas 18.0 puntos por partido, el cuarto menor promedio de la liga. Cincinnati, en cambio, tiene como principal arma su ofensiva: promedia 30.0 puntos por partido, el segundo mejor registro de la NFL.
Los Steelers llegan después de su semana de descanso y buscarán prolongar su racha ganadora como visitantes. Los Bengals, por su parte, volverán a jugar en casa tras derrotar a los Atlanta Falcons en Madrid.
La explosividad de los Bengals frente al blitz de los Steelers
Uno de los principales enfrentamientos se concentrará en la capacidad de la ofensiva de los Bengals para responder a la presión defensiva de los Steelers. Cincinnati ha elevado su rendimiento al recuperar a sus principales jugadores, lo que ha permitido ampliar el repertorio de jugadas y utilizar formaciones con cuatro receptores, distribuidos en distintos sectores de la cancha. También recurren a los motions antes del snap para modificar las alineaciones, generar espacios y provocar desajustes en la cobertura rival.
La línea ofensiva ha sido otro factor importante en el desarrollo de los Bengals. En situaciones de pase, ha conseguido darle a Joe Burrow el tiempo necesario para permanecer dentro del pocket, leer las coberturas y encontrar a sus receptores. Después de nueve semanas, el quarterback lidera la NFL con 23 pases de touchdown, 74.0% de pases completos y un rating de 114.8.
Ante los Falcons, Burrow logró sus tres pases de touchdown sin salir del pocket, aprovechando la protección para completar las jugadas. La primera anotación llegó con un envío de 47 yardas a Ja'Marr Chase, quien quedó en un duelo individual luego de un aislamiento. Las otras dos anotaciones llegaron mediante conexiones con Tee Higgins, ambas dentro de las últimas 10 yardas y en situaciones favorables para el receptor.
Los aislamientos que dejan a Chase y Higgins en duelos individuales son una parte fundamental del esquema de Cincinnati. A eso se suma la rapidez de Burrow para tomar decisiones: retiene el balón durante apenas 2.3 segundos antes de lanzar. Ambos factores serán importantes ante la defensiva de los Steelers, que se caracteriza por su intensidad y su capacidad para presionar constantemente al pasador rival.
Pittsburgh viene de protagonizar su mejor actuación defensiva de la temporada, limitando a los Browns a 6 puntos y consiguiendo 8 capturas sobre Deshaun Watson. La presión llegó mediante distintos esquemas de blitz, con T.J. Watt y Alex Highsmith atacando por los costados y ganando sus respectivos duelos ante los tackles ofensivos. Sus movimientos permitieron colapsar rápidamente el pocket y facilitaron que ellos mismos u otros defensivos, como Nick Herbig, Cameron Heyward y Patrick Queen, también llegaran hasta el pasador. Entre esos cinco jugadores sumaron 6.5 de los 8 sacks totales de los Steelers.
Watt acumula 7.5 capturas en la temporada, el cuarto mejor registro de la NFL, y ya superó las 7.0 que consiguió en toda la campaña anterior. Además de sus condiciones físicas, destaca por los ángulos que utiliza para superar a los tackles ofensivos y ganar duelos individuales. Su enfrentamiento con Amarius Mims, al igual que el de Highsmith contra Orlando Brown Jr., puede ser determinante para definir cuánto tiempo tendrá Burrow para ejecutar su ofensiva.
Aaron Rodgers y su función complementaria
Con el transcurrir de la temporada, los Steelers han encontrado una manera eficiente de producir las anotaciones necesarias para que su defensiva pueda sostener los partidos. En ese planteamiento, Aaron Rodgers cumple una función complementaria: prioriza los pases cortos, de rápida ejecución y confía en que sus receptores consigan yardas adicionales después de la recepción, ya sea para mover las cadenas o acercarse a la zona de anotación.
Así ocurrió en la Semana 8. En la última posesión del segundo cuarto, Rodgers encontró a Pat Freiermuth con una conexión de 28 yardas que dejó a Pittsburgh en zona roja. Tres jugadas después, el propio Freiermuth remató la serie con una acción similar al tush push, que terminó en touchdown.
Más adelante, promediando el tercer cuarto, Rodgers conectó en corto con Darnell Washington. El tight end prolongó la jugada con un avance de 58 yardas y dejó el balón en la yarda 1. En la siguiente jugada, Jaylen Warren anotó el último touchdown de los Steelers mediante un acarreo.
Los pases cortos y los avances progresivos son las principales consignas de Rodgers. Esta estrategia puede ser especialmente útil ante Cincinnati, ya que le permitiría a Pittsburgh controlar el tiempo de posesión y mantener a la ofensiva rival fuera de la cancha. Aunque el quarterback registra apenas un 60.8% de pases completos (noveno promedio más bajo entre los mariscales titulares), sus compañeros han conseguido extender las jugadas después de recibir el balón: los Steelers promedian 6.4 yardas después de la recepción, la tercera mejor marca de la liga.
El impacto de Ja'Marr Chase y Jaylen Warren
Los Bengals cuentan con uno de los dúos de receptores más peligrosos de la NFL: Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Entre ambos suman 13 touchdowns, aunque Chase suele atraer una atención especial de las defensivas rivales. Dependiendo de las formaciones y los motions, puede quedar en situaciones de uno contra uno. Ahí es donde aprovecha su capacidad para correr rutas, utilizar fintas y desmarcarse de sus marcadores.
En los últimos dos partidos, tuvo al menos 10 recepciones y 140 yardas en cada uno. Además, acumula cuatro partidos consecutivos promediando al menos 10.0 yardas por recepción y un touchdown, llegando a 7 en lo que va de temporada. Su velocidad y capacidad para ganar duelos individuales pueden ser determinantes ante Pittsburgh, especialmente si Burrow necesita encontrar una alternativa rápida cuando enfrente la presión defensiva.
Por parte de los Steelers, Jaylen Warren se ha convertido en una pieza importante para establecer el juego terrestre. Los esquemas de bloqueo le permiten encontrar espacios y aprovechar sus cambios de dirección para avanzar entre los defensivos. Hasta ahora, acumula 37 primeros downs, el séptimo mejor registro entre todos los running backs, y promedia 5.9 yardas por acarreo, la cifra más alta de la liga.
Warren también lidera la liga en yardas después del contacto, con un promedio de 2.8. Esa capacidad para prolongar las jugadas puede ser un factor importante frente a Cincinnati, cuya defensiva ha permitido más de 150 yardas terrestres en tres de sus últimos cuatro partidos.
Dos equipos con rachas ganadoras idénticas y fortalezas muy distintas se enfrentarán en el próximo Sunday Night Football. Los Steelers buscarán extender su buen momento como visitantes, una condición en la que han sufrido sus dos derrotas en la temporada. Los Bengals, por su parte, intentarán aprovechar la localía para imponerse ante uno de sus principales rivales divisionales. Con ambos equipos igualados en la clasificación, este duelo puede representar un punto de inflexión en la lucha por ganar la AFC Norte.