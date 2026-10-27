Seahawks vs Bears: ¿existe un mejor duelo que Ben Johnson vs Mike Macdonald?

El próximo lunes por la noche, en otro partido de primetime en la TV estadounidense, Seattle Seahawks y Chicago Bears juegan en Lumen Field, hogar de los campeones defensores y sede de la contundente victoria (también en primetime) de los ´Hawks sobre Kansas City Chiefs.
Ambos equipos llegan a este cruce con muy buenas sensaciones. Seattle, reiteramos, derrotó a los Chiefs, quitándoles el invicto en el proceso y redescubriendo la fórmula del éxito (defensa + JSN + cuidado del balón) que los llevó a coronarse en Super Bowl LX. Chicago venció a New England Patriots (una vez más, en primetime) el jueves por la noche, en un duelo entre dos de los quarterbacks que, más temprano que tarde, asumirán roles protagónicos en la escala jerárquica de la posición más importante del deporte.
Cada semana, la NFL nos regala emparejamientos que sobresalen por diferentes cualidades: la magnitud de ciertos nombres (piensen un Josh Allen vs Patrick Mahomes, o mismo -en menor medida- el Caleb Williams vs Drake Maye que mencionamos recién) o simplemente por la calidad de los equipos (o de algún sector/área de ellos), como podría ser una gran línea ofensiva vs una feroz D-line.
De vez en cuando, estos emparejamientos reúnen todos los ingredientes como para explotar frente a nuestros ojos y hacernos sentir que lo que estamos por ver es algo grande en serio. La ofensiva de Ben Johnson vs la defensa de Mike Macdonald es, en efecto, uno de estos casos. La típica paradoja de una fuerza imparable chocando contra un objeto inamovible. Qué duelazo, por favor.
Hay un grupo de entrenadores, conformado básicamente por Andy Reid, Kyle Shanahan, Sean Payton y Sean McVay (si quieren sumar a los Harbaugh -más John que Jim, hoy en día- no lo discuto), de… llamémosles "intocables", pero está claro que Johnson y Macdonald son los entrenadores de moda en la NFL en big 2026.
No es una cuestión de popularidad, aunque ambos, con estilos diferentes, la poseen. La estadística, avanzada y tradicional, junto con los registros de victorias y derrotas, son absolutamente contundentes. Ambos tuvieron éxito como coordinadores (Johnson, en Detroit, y Macdonald, en Baltimore) antes de lanzarse como entrenadores en jefe. Ambos han continuado por la senda de la victoria desde el momento de sus nombramientos.
Ben Johnson es ruidoso. Le gusta que las cámaras graben sus discursos en el vestuario. Es, en la mejor de las acepciones, muy creído. Quizá no sea casualidad que su quarterback, Williams, comparta varias de las mismas características. Ahora, cuando es momento de demostrar en el emparrillado, ambos lo dejan en claro: son bue-ní-si-mos.
La ofensiva de los Bears lidera la NFL en tiempo de posesión promedio (35:30 minutos por partido con el control del balón). Johnson combina diseños exóticos en juego de pase y (sobre todo) acarreo con un manejo ejemplar del reloj y de las diferentes situaciones de juego. No le viene nada mal contar con Caleb, tal vez el QB más talentoso de la liga hoy mismo (solo Josh Allen puede discutirle dicha distinción).
Por su parte, Macdonald es callado. No tiene una catchphrase (eslogan) como el "Good Better Best" de Johnson, ni tantos clips virales en el vestuario luego de una victoria. Será callado para el afuera, pero puertas adentro Macdonald es un asesino. Un líder vocal, querido, temido y sobre todo respetado por sus jugadores. Quizá no sea casualidad que su defensa comparta varias de estas mismas características.
La defensa de los Seahawks no tendrá una superestrella con tanto glamour como Caleb Williams -aunque cuenta con Devon Witherspoon (segundo cornerback mejor pagado en la liga) y Leonard Williams, entre otros-, pero es, a mi entender, la mejor unidad de toda la liga. Insisto, por si no quedó claro: no la mejor defensa, sino la mejor unidad, sin importar el sector del balón que estemos discutiendo.
No tengo idea de quién ganará esta contienda. Tal vez sea la fuerza imparable (le asigno esa descripción a la ofensiva de Chicago). Quizá sea el objeto inamovible (la defensa de Seattle).
Por supuesto, muchísimo tendrá que ver la otra cara de esta moneda: una porosa defensa de Bears con mucho por mejorar vs un ataque de Seahawks que, tras un inicio de temporada marcado por las pérdidas de balón y una dependencia total de Jaxon Smith-Njigba (quien merece una columna entera dedicada al pedazo de temporada que se está mandando), puso en campo su mejor versión en Sunday Night contra los Chiefs.
Si bien Chicago llega con el mejor récord (5-2 contra 4-3 de Seattle), considero que los Seahawks están mejor parados para llegar más lejos que Chicago en esta temporada. Lo vimos el domingo por la noche: ésos Seahawks fueron los de la temporada pasada. Sam Darnold calculando correctamente los momentos para cuidar el balón y los momentos para buscar al mega crack que usa la número 11. Un ataque terrestre respetable. Y un plan de juego basado en lo que mejor hace su entrenador: coachear la defensa.
A diferencia del Caleb Williams vs Drake Maye, este duelo tiene el potencial de convertirse en una rivalidad con múltiples capítulos, por el simple hecho de enfrentar a dos equipos de la misma conferencia. Ben Johnson tiene 40 años, uno más que Mike Macdonald. Hay tiempo de sobra para armar algo muy divertido aquí.
Entonces, preguntemos una vez más: ¿existe un mejor duelo en la NFL actual que Ben Johnson vs Mike Macdonald? No. Claro que no. A disfrutar.