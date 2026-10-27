Seahawks vs Bears: ¿existe un mejor duelo que Ben Johnson vs Mike Macdonald?

Por supuesto, muchísimo tendrá que ver la otra cara de esta moneda: una porosa defensa de Bears con mucho por mejorar vs un ataque de Seahawks que, tras un inicio de temporada marcado por las pérdidas de balón y una dependencia total de Jaxon Smith-Njigba (quien merece una columna entera dedicada al pedazo de temporada que se está mandando), puso en campo su mejor versión en Sunday Night contra los Chiefs.

Si bien Chicago llega con el mejor récord (5-2 contra 4-3 de Seattle), considero que los Seahawks están mejor parados para llegar más lejos que Chicago en esta temporada. Lo vimos el domingo por la noche: ésos Seahawks fueron los de la temporada pasada. Sam Darnold calculando correctamente los momentos para cuidar el balón y los momentos para buscar al mega crack que usa la número 11. Un ataque terrestre respetable. Y un plan de juego basado en lo que mejor hace su entrenador: coachear la defensa.

A diferencia del Caleb Williams vs Drake Maye, este duelo tiene el potencial de convertirse en una rivalidad con múltiples capítulos, por el simple hecho de enfrentar a dos equipos de la misma conferencia. Ben Johnson tiene 40 años, uno más que Mike Macdonald. Hay tiempo de sobra para armar algo muy divertido aquí.