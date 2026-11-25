Armas clave: Jaxon Smith-Njigba y George Kittle

Al margen de los cambios de quarterback, los Seahawks tienen en Jaxon Smith-Njigba a uno de los receptores más sobresalientes de la liga. Su altura, velocidad y destreza para jugar en situaciones de uno contra uno lo convierten en una amenaza constante. Su peligro aumenta todavía más por la manera en que es alineado en las formaciones ofensivas de Seattle.

JSN es un receptor dinámico. Puede jugar abierto, alinearse en el slot, quedar aislado para disputar un duelo individual o ubicarse dentro de los trips para ejecutar rutas de corto recorrido. Toda esa versatilidad quedó plasmada en el juego de la Semana 10 frente a Las Vegas Raiders, cuando tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada: consiguió 171 yardas en 8 recepciones y anotó un touchdown de 71 yardas. En esa jugada corrió a campo abierto, tomó el ángulo favorable y se estiró con el balón hasta tocar el pylon, asegurando la anotación.

En lo que va de temporada, Smith-Njigba tiene la tercera mayor cantidad de recepciones, con 79, y lidera a todos los jugadores ofensivos de la NFL con 1.207 yardas recibidas y 10 touchdowns. Esta última cifra iguala la cantidad de anotaciones que consiguió durante la temporada regular de 2025, cuando fue galardonado como Jugador Ofensivo del Año.

George Kittle es uno de los jugadores más experimentados de los 49ers y, sobre todo, uno de los más confiables cuando se trata de mover las cadenas o anotar touchdowns. La semana pasada, en la capital mexicana, logró dos anotaciones en la primera mitad. En ambas acciones corrió rutas exigentes y mostró la precisión necesaria para ganar espacio y asegurar los pases de Purdy.

Hasta el momento, Kittle lidera a San Francisco con 47 recepciones, 591 yardas y 7 touchdowns. A nivel de liga, tiene la cuarta mayor cantidad de anotaciones por recepción. Entre los tight ends, comparte el primer lugar junto con Isaiah Likely.

Kittle no solo anota y suma yardas: también es una opción confiable cuando Purdy necesita buscar una válvula de escape o conseguir un primer down. De sus 47 recepciones, 27 sirvieron para mover las cadenas. Solamente Mike Evans lo supera en ese apartado, con 31 recepciones que permitieron conseguir un nuevo primer down.