Una de las grandes rivalidades modernas de la NFL tendrá un nuevo episodio en la Semana 12, cuando los 49ers reciban la visita de los Seahawks. Los marcadores cerrados han sido una constante en sus enfrentamientos más recientes: cuatro de sus últimos cinco duelos en temporada regular se definieron por siete puntos o menos. En la Semana 5, los Niners ganaron de visita por 32-29, en un partido en el que se anotaron seis touchdowns y se cometieron siete pérdidas de balón entre ambos conjuntos.
Previo a este duelo, el panorama favorece a San Francisco (9-1), líder de la NFC Oeste y con el mejor récord de toda la conferencia. Buscará su cuarta victoria consecutiva, luego de una exitosa visita al Estadio Banorte de Ciudad de México, donde derrotó a los Minnesota Vikings. Por su parte, Seattle (6-4) regresa a la acción tras su semana de descanso y llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos.
Brock Purdy: dominio a nivel de MVP
La ofensiva de los 49ers es la mejor de la liga, con un promedio de 31.6 puntos por partido. Una parte importante de su rendimiento pasa por Brock Purdy, quien no solo es uno de los quarterbacks más productivos de la liga, sino que también emerge como uno de los aspirantes al premio de MVP de la presente temporada.
Purdy lidera la ofensiva y, desde el pocket, descifra la defensiva rival y lanza el balón con una notoria rapidez. Así lo demostró ante los Vikings, cuando completó 21 de 26 pases, registró 255 yardas y lanzó 3 pases de touchdown.
Una de las claves de aquel partido fue la manera en que el mariscal supo resolver ante el blitz de Minnesota. Purdy identificó la carga y supo dónde colocar el balón. Mike Evans fue clave en ese escenario, atrapando 6 de 7 pases, con 109 yardas y un vistoso touchdown, en que aseguró el balón con una sola mano.
Considerando únicamente las jugadas contra el blitz de los Vikings, Purdy completó 16 de 18 pases para 195 yardas y 2 touchdowns. Su rapidez para resolver ante la presión podría ser clave para enfrentar a la defensiva de los Seahawks, a quienes les lanzó 2 touchdowns pese a registrar solo 189 yardas en el partido de la Semana 5.
Además de su capacidad de lectura, Purdy ha evolucionado en sus lanzamientos a ventanas estrechas y en su habilidad para atacar cualquier espacio, sin importar la distancia que tengan sus receptores con los defensores rivales. En este momento, tiene el segundo mejor porcentaje de pases completos, con un 71.0%; la tercera mayor cantidad de pases de touchdown, con 23; y el mejor QB Rating, con un 118.2.
Seahawks: entre lesiones y cambios de quarterback
Para los campeones vigentes, esta temporada no ha sido sencilla. Los Seahawks continúan buscando la consistencia, algo que les ha costado desde el Kickoff. De hecho, su ofensiva se ubica en la medianía de la liga, con un promedio de apenas 22.3 puntos por partido.
Las lesiones han marcado la campaña de Seattle, especialmente en la posición de quarterback, donde Sam Darnold y Drew Lock han tenido que alternarse. Se espera que Darnold pueda volver para este partido, luego de que Lock fuera titular en los últimos dos encuentros. Una lesión en el cuádriceps lo ha mantenido fuera del campo desde el pasado 2 de noviembre, cuando disputó su último partido.
Para Darnold, la temporada comenzó con una lesión en la cadera, que lo obligó a abandonar el partido inaugural frente a los New England Patriots. En cierta medida, los problemas físicos han condicionado su desempeño. Apenas alcanza el 60.2% de pases completos, lejos del 67.7% de la temporada pasada, y suma 10 pases de touchdown con 9 intercepciones en 7 partidos disputados.
Lock fue titular en tres ocasiones durante la campaña. Pese a las complicaciones, los Seahawks han sabido resolver con su mariscal suplente: ganaron los cuatro partidos en los que participó, incluyendo aquel de la Semana 1, cuando ingresó como relevo. Ha cumplido en cada una de sus apariciones, completando el 73.1% de sus intentos, con 7 pases de touchdown y ninguna intercepción. Básicamente, ha ejecutado dentro del pocket con numerosos pases de primera lectura.
Si Darnold vuelve a tener inconvenientes, Seattle puede recurrir a Lock, un suplente que ha respondido cada vez que le ha tocado reemplazar al quarterback que condujo al equipo rumbo al título del Super Bowl LX.
Armas clave: Jaxon Smith-Njigba y George Kittle
Al margen de los cambios de quarterback, los Seahawks tienen en Jaxon Smith-Njigba a uno de los receptores más sobresalientes de la liga. Su altura, velocidad y destreza para jugar en situaciones de uno contra uno lo convierten en una amenaza constante. Su peligro aumenta todavía más por la manera en que es alineado en las formaciones ofensivas de Seattle.
JSN es un receptor dinámico. Puede jugar abierto, alinearse en el slot, quedar aislado para disputar un duelo individual o ubicarse dentro de los trips para ejecutar rutas de corto recorrido. Toda esa versatilidad quedó plasmada en el juego de la Semana 10 frente a Las Vegas Raiders, cuando tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada: consiguió 171 yardas en 8 recepciones y anotó un touchdown de 71 yardas. En esa jugada corrió a campo abierto, tomó el ángulo favorable y se estiró con el balón hasta tocar el pylon, asegurando la anotación.
En lo que va de temporada, Smith-Njigba tiene la tercera mayor cantidad de recepciones, con 79, y lidera a todos los jugadores ofensivos de la NFL con 1.207 yardas recibidas y 10 touchdowns. Esta última cifra iguala la cantidad de anotaciones que consiguió durante la temporada regular de 2025, cuando fue galardonado como Jugador Ofensivo del Año.
George Kittle es uno de los jugadores más experimentados de los 49ers y, sobre todo, uno de los más confiables cuando se trata de mover las cadenas o anotar touchdowns. La semana pasada, en la capital mexicana, logró dos anotaciones en la primera mitad. En ambas acciones corrió rutas exigentes y mostró la precisión necesaria para ganar espacio y asegurar los pases de Purdy.
Hasta el momento, Kittle lidera a San Francisco con 47 recepciones, 591 yardas y 7 touchdowns. A nivel de liga, tiene la cuarta mayor cantidad de anotaciones por recepción. Entre los tight ends, comparte el primer lugar junto con Isaiah Likely.
Kittle no solo anota y suma yardas: también es una opción confiable cuando Purdy necesita buscar una válvula de escape o conseguir un primer down. De sus 47 recepciones, 27 sirvieron para mover las cadenas. Solamente Mike Evans lo supera en ese apartado, con 31 recepciones que permitieron conseguir un nuevo primer down.
Los 49ers buscan dar otro paso para quedarse con su división y mantener, además, el mejor récord de la NFC. Los Seahawks, en tanto, intentarán conseguir su tercera victoria consecutiva para llegar a diciembre con posibilidades concretas de clasificar a los playoffs. En el Levi's Stadium, San Francisco y Seattle se enfrentarán en un duelo que, por el presente de ambos equipos y sus antecedentes, podría tener nuevamente un desenlace cerrado.