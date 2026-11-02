Rumbo al Mexico City Game: Shanahan vs. O'Connell, el camino de los estrategas

Uno llegó a la NFL como "el hijo de..", lo que lo puso en un camino allanado para tener una carrera en la NFL, el otro como un quarterback seleccionado en el top 100 del Draft por los New England Patriots solo unos meses después de una temporada histórica de Tom Brady. Las diferencias entre Kyle Shanahan y Kevin O'Connell son muy contrastantes, sin embargo también hay similitudes muy importantes entre ellos, incluso sus carreras han sido cercanas.
El contraste de su camino en la NFL
Lo sencillo es aplicarle la etiqueta de "nepo baby" al actual Head Coach de los 49ers, después de todo apellidarse Shanahan a mediados de la primera década de este siglo, momento en el que Kyle comenzó su carrera en la NFL, implicaba formar parte de la familia del coach Mike, que pudo hacer que John Elway se retirara con dos campeonatos al hilo en los Denver Broncos solo unos pocos años antes.
Sin embargo fue en el periodo de 2010 a 2013 cuando, curiosamente trabajando para su propio padre en Washington, salió de esa envoltura, siendo el coordinador ofensivo de un ataque que tomó por sorpresa a la liga con Robert Griffin III como su QB. Desde entonces y hasta la fecha su breve paso por los Browns y luego por los Falcons lo terminaron de formar de tal manera que en 2026, a los 46 años de edad (casi 47), está en su décima temporada como Head Coach de los San Francisco 49ers y es uno de las mentes ofensivas más respetadas de la liga.
La ruta para O'Connell fue todo menos recta y sobre piso plano. A pesar de haber llegado a un equipo que tenía al que hoy es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos en la posición que él jugaba - un tal Tom Brady - su primera fue la única temporada en la que vio acción de juego en temporada regular en un par de partidos, de ahí en adelante, hasta 2012, rebotó entre equipos en los que simplemente no lograba encontrar el campo, a veces incluso ni siquiera el roster final.
Siempre un estudioso del juego y la técnica para ejecutar la posición de quarterback pivoteó para convertirse en entrenador personal de prospectos que estaban por entrar al Draft de la NFL, para luego enrolarse en el staff de los Browns en 2015.
Uno llegaba al lugar del que el otro salía
Las carreras de ambos coaches en la década de los 2010 parecían una especie de juego del gato y el ratón, ya que cuando uno se iba de un equipo, el otro llegaba a él. El primer trabajo de O'Connell fue en Cleveland como Coach de Quarterbacks, lugar en el que solo un año antes había estado Shanahan como Coordinador Ofensivo.
Solo un año después O'Connell iría a San Francisco a formar parte del staff de Chip Kelly, quien duraría sólo una temporada en el puesto para darle paso a Kyle Shanahan como Head Coach. Con la llegada de ese nuevo staff, O'Connell salió de la organización y fue a Washington, donde estuvo tres temporadas, ese lugar que tiene una relevancia particular en la historia entrelazada de nuestros dos protagonistas.
La relevancia del Washington de Mike Shanahan
Parece que la capital de Estados Unidos es un lugar central en la historia de ambos coaches, ya que fue ahí donde, como ya lo mencionamos, Mike Shanahan dirigió lo que hoy día podríamos llamar la incubadora de talento que ha definido el football de NFL en la época más reciente.
En aquel staff estaban, por mencionar solo algunos nombres: Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt LaFleur, Mike McDaniel y Raheem Morris. Todos ellos sería posteriormente Head Coaches e incluso algunos de ellos, como McVay y el propio Kyle, ya tienen su rama en el árbol genealógico de los coaches.
Fue en aquel momento cuando los principios ofensivos que echaron semillas en los Broncos de finales de los '90, basados en el bloqueo por zona de la línea ofensiva y las variantes que de él emanaron, dieron tremendos frutos, al grado en el que buena parte de los coaches que hoy, 13 años después, dirigen los ataques de la NFL, siguen basando sus sistemas en esos preceptos.
Sean McVay es otra liga importante entre estos dos personajes, ya que él fue quien en realidad compartió tiempo en un staff con Kyle y sería él quien le daría el título de Coordinador Ofensivo a O'Connell en los Rams en 2020, un movimiento que solo un par de años después, tras ganar el Super Bowl, lo propulsaría a ser el Head Coach en Minnesota.
Sacando lo mejor de sus quarterbacks
Una similitud más que podemos encontrar entre estos dos es que, como las mentes ofensivas que son desde sus inicios, tal parece que pueden hacer funcionar a "quien sea" para jugar en la posición de quarterback.
Shanahan lo hace con un sistema que crea ilusión de complejidad para los rivales pero en realidad no lo es tanto, sin embargo requiere de un operador bajo centro capaz de procesar perfectamente toda la información que revelan en la defensiva, los movimientos antes del centro y las formaciones diversas que se presentan con un mismo paquete de personal, de tal forma que se pueda sacar el máximo provecho.
O'Connell lo hace con un sistema que cuida a su quarterback y que lo pone constantemente en situaciones favorables para ganar cada jugada.
La lista de nombres que ambos han tenido bajo centro, de pronto parece difícil de creer y sobre todo si tomamos en cuenta los resultados que han tenido con ellos en términos de victorias y derrotas.
|No.
|QBs en 49ers
|Récord
|QBs en Vikings
|Record
|1
|Jimmy Garoppolo (17-22)
|36-15
|Kirk Cousins (22-23)
|17-8
|2
|C.J. Bethard (17-20)
|4-12
|Nick Mullens (22-24)
|0-3
|3
|Brian Hoyer (17)
|0-5
|Joshua Dobbs (23)
|2-2
|4
|Nick Mullens (18-20)
|5-11
|Jaren Hall (23)
|1-1
|5
|Trey Lance (21-22)
|2-2
|Sam Darnold (24)
|14-3
|6
|Brock Purdy (22-25)
|30-15
|J.J. McCarthy (25)
|6-4
|7
|Josh Johnson (22)
|NA
|Carson Wentz (25)
|2-3
|8
|Sam Darnold (23)
|0-1
|Max Brosmer (25)
|1-1
|9
|Joshua Dobbs (24)
|0-1
|10
|Brandon Allen (24)
|0-1
|11
|Mac Jones (25)
|5-3
Desde su llegada al cargo actual y hasta la temporada 2025, Shanahan ha tenido 11 QBs bajo centro, mientras que O'Connell ha tenido ocho, de los cuales tres (marcados en negrita) han jugado para los dos coaches.
Sería poco realista pensar que quarterbacks de segundo o tercer equipo, ganarían más de lo que pierden en todos los casos, sin embargo más allá de las victorias y derrotas, diferentes jugadores en momentos específicos han sido eficientes dirigiendo sus respectivas ofensivas.
La versión actual de sus quarterbacks es otro de esos contrastes; los 49ers tienen al frente de su ofensiva a un jugador que llegó a la NFL siendo la última selección del Draft, Mr. Irrelevant de 2022, un jugador que poco a poco se ha quitado de encima ese estigma y se ha convertido en un franco candidato al MVP de la temporada 2026; una carrera en franco ascenso.
Por otro lado está Kyler Murray al frente de la ofensiva de los Vikings, quien llegó a la NFL en el extremo opuesto, él fue la primera selección del Draft de 2019 y ahora está en su segundo equipo en busca de un segundo aire que le permita revitalizar, o por lo menos estirar, su carrera; una que parece estar en descenso.
Sus respectivos head coaches, han hecho que el equipo funcione bien con ellos en los controles.
Sus complementos defensivos
Cuando hablamos de Kyle Shanahan y Kevin O'Connell, es necesario mencionar a sus complementos defensivos a lo largo de su estancia como head coaches.
Para Shanahan, el historial de Coordinadores Defensivos es buenísimo, produciendo ya a por lo menos dos Head Coaches, como Demeco Ryans y Robert Saleh.
Para O'Connell, desde su segundo año al mando de los Vikings ha tenido a Brian Flores, que desde entonces y de forma mucho más marcada en 2026 tiene a la liga bajo amenaza con su esquema de cargas simuladas que es capaz de meter en problemas a cualquiera.
Protagonistas en épicos regresos
Cerremos con un último factor que es a la vez una similitud y una diferencia: ambos Head Coaches han sido protagonistas de históricos regresos, pero han estado de lados opuestos del resultado final.
Nadie podrá olvidar nunca el más grande regreso en la historia del Super Bowl, la versión LI del Partido Grande, entre Falcons y Patriots, que es recordada por el hecho de que el marcador indicaba 28 - 3 a la mitad del tercer cuarto y la ofensiva de Atlanta, en ese momento coordinada por Kyle Shanahan, no pudo consumir tiempo en el reloj de juego ni anotar un solo punto más para cerrar el partido para llevarse la victoria. Por el contrario, New England terminó con el triunfo en Tiempo Extra 34-28.
Desde entonces Shanahan se ganó la reputación de ser ineficiente para cerrar encuentros que aparentemente tiene dominados.
Del otro lado está el más grande regreso registrado en la historia de la liga; la victoria en Tiempo Extra de los Vikings 39 - 36 sobre los Colts en un partido que perdían 33 - 0 al medio tiempo. Una épica dirigida por Kevin O'Connell, en su primer año al frente del equipo, en la que su ofensiva en la segunda mitad tuvo una actuación inspiradora.
Dos regresos heróicos e improbables que tuvieron en la línea lateral a los Head Coaches de los equipos que este 22 de noviembre protagonizarán el Mexico City Game.