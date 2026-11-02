Rumbo al Mexico City Game: Shanahan vs. O'Connell, el camino de los estrategas

La relevancia del Washington de Mike Shanahan

Parece que la capital de Estados Unidos es un lugar central en la historia de ambos coaches, ya que fue ahí donde, como ya lo mencionamos, Mike Shanahan dirigió lo que hoy día podríamos llamar la incubadora de talento que ha definido el football de NFL en la época más reciente.

En aquel staff estaban, por mencionar solo algunos nombres: Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt LaFleur, Mike McDaniel y Raheem Morris. Todos ellos sería posteriormente Head Coaches e incluso algunos de ellos, como McVay y el propio Kyle, ya tienen su rama en el árbol genealógico de los coaches.

Fue en aquel momento cuando los principios ofensivos que echaron semillas en los Broncos de finales de los '90, basados en el bloqueo por zona de la línea ofensiva y las variantes que de él emanaron, dieron tremendos frutos, al grado en el que buena parte de los coaches que hoy, 13 años después, dirigen los ataques de la NFL, siguen basando sus sistemas en esos preceptos.

Sean McVay es otra liga importante entre estos dos personajes, ya que él fue quien en realidad compartió tiempo en un staff con Kyle y sería él quien le daría el título de Coordinador Ofensivo a O'Connell en los Rams en 2020, un movimiento que solo un par de años después, tras ganar el Super Bowl, lo propulsaría a ser el Head Coach en Minnesota.

Sacando lo mejor de sus quarterbacks

Una similitud más que podemos encontrar entre estos dos es que, como las mentes ofensivas que son desde sus inicios, tal parece que pueden hacer funcionar a "quien sea" para jugar en la posición de quarterback.

Shanahan lo hace con un sistema que crea ilusión de complejidad para los rivales pero en realidad no lo es tanto, sin embargo requiere de un operador bajo centro capaz de procesar perfectamente toda la información que revelan en la defensiva, los movimientos antes del centro y las formaciones diversas que se presentan con un mismo paquete de personal, de tal forma que se pueda sacar el máximo provecho.

O'Connell lo hace con un sistema que cuida a su quarterback y que lo pone constantemente en situaciones favorables para ganar cada jugada.