No olvidar los documentos y trámites

Cuando se trata de un viaje internacional puede parecer una obviedad que hace falta, por lo menos, tener un pasaporte vigente en mano para cruzar la frontera.

El problema es que para muchos jugadores y otros integrantes del equipo, un partido en el extranjero representa la primera oportunidad de su vida para salir del país. Por ello los equipos asignan comités y realizan esfuerzos coordinados para asegurarse de que todos los que viajarán tengan sus documentos en orden y a la mano.

En el caso de México no necesitan visa, pero sí pasaporte, un documento que no es tan común haber tramitado en algún momento de tu vida. Suponiendo que lo tienen, hay que considerar que no todos viven en el lugar en el que juegan, o que la casa en la que crecieron y donde probablemente aún permanecen muchas de sus cosas, está en otra parte de Estados Unidos, por lo que muchas veces, el equipo tiene que asegurarse de que algún familiar les envíe sus documentos en tiempo y forma para asegurarse de que están vigentes y de no estarlos tramitar la renovación.

Para los 49ers este trámite fue algo a lo que le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo previo a su salida a Australia, recibiendo en sus instalaciones a representantes del Departamento de Estado por tres días en sus oficinas centrales en Santa Clara, California para resolver cualquier asunto pendiente para los que viajarían.

La experiencia más reciente de los Vikings jugando en el extranjero vino la temporada pasada cuando estuvieron dos semanas en Europa, primero en Dublin, Irlanda y luego en Londres, Reino Unido, por lo que es probable que algunos tengan ya resuelto el tema administrativo, pero seguramente entre novatos y recién llegados al equipo, esta es una tarea que ha ocupado su atención.

Un ejemplo interesante es que previo a su partido en Brasil en 2024, los Green Bay Packers organizaron una jornada llamada "Passport Day" durante el mes de junio, en ella llamaban a todos los involucrados en el equipo a tramitar su documento de viaje en las instalaciones del equipo. Considerando que en ese momento el roster era grandísimo, que muchos de los que lo conformaban no se iban a quedar en el equipo final y por tanto no harían el viaje, el esfuerzo fue muy loable.

Un detalle importantísimo a considerar todo el tiempo es que deben tener en cuenta las leyes aduanales y sanitarias del país que visitan, así como sus procesos para asegurarse de que no solo las personas crucen sin problemas, sino también todo lo que llevan con ellas.

Necesidades especiales y otras que podrían parecer ridículas

En ocasiones, los más mínimos detalles pueden convertirse en un tema a atender; pueden considerarse extravagancias o caprichos, pero lo cierto es que cuando una organización de NFL ya está haciendo un esfuerzo de tiempo, dinero y esfuerzo por generar las mejores condiciones para su equipo, algunos elementos pueden ser gastos marginales.

Algunos equipos han mandado al chef que tienen bajo contrato en sus instalaciones al hotel en el que se hospedará el equipo para supervisar el proceso de selección de los ingredientes y preparación de los alimentos. En cuanto a comida hay quien ha enviado, entre los muchos artículos que van de avanzada, cajas de cereal, ketchup, mostaza y salsa picante.

Pero probablemente la historia que se lleva el premio es la de los Jets que en 2015, previo a su partido en Londres, enviaron entre su utilería 350 rollos de papel higiénico de doble hoja porque estaban preocupados porque el que había allá era más delgado que el de Estados Unidos.