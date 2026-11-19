Más allá de ver el video y analizar las tendencias del rival; instalar el plan de juego y entrenar duro para mantenerse en la competencia ante las exigencias de una muy competida Conferencia Nacional, Vikings y 49ers tienen que atravesar una jornada exhaustiva y detallada, solo para estar presentes en el Mexico City Game.
El staff de coacheo de los equipos se encargan de planear lo que sucederá en el campo, pero para que ellos puedan hacer lo suyo el staff administrativo y operativo de las organizaciones juegan un rol importantísimo. Jugar un partido internacional significa "mudar" una operación completa para un show de una tarde de duración, que podemos destilar hasta 60 minutos de tiempo de juego.
El nivel de detalle perseguido por esta operación es replicar de manera tan exacta como sea posible las circunstancias que los jugadores viven en una semana normal, en casa. Los deportistas de alto rendimiento son seres de hábitos y cuando algo no está como usualmente acostumbra estar, esto, en cierta medida, les afecta.
Y no quiero decir que si Brock Purdy no duerme con su misma almohada o Kirk Cousins no tiene su cepillo de dientes de todos los días, entonces saldrán al campo y lanzarán tres intercepciones en el partido por esa razón, no a ese grado, pero lo que sí provoca es hacerlos pensar en cosas que normalmente hacen por memoria muscular.
El factor distancia
Famosamente los 49ers son un equipo al que en la temporada 2026 le tocó un calendario de partidos que los hacía viajar un total de 38,105 millas a lo largo de las 17 semanas si se calcula la distancia entre el Levi's Stadium y el estadio que visitarán, una distancia récord en la historia de la NFL.
Es cierto que el viaje a Melbourne, Australia para el partido de la Semana 1, aportó buena parte de esa distancia - digamos un 20% del total -, pero lo curioso es que en esta misma temporada acumulan un segundo viaje internacional; uno a la Ciudad de México que implica unas 1,885 millas.
Aunque habría que precisar que el equipo estará en Colorado Springs durante la semana previa al partido (más sobre las razones para eso en los siguientes párrafos), lugar que a pesar de estar más al Norte de Estados Unidos está en casi en línea recta con la Ciudad de México, así que estos se traduce en un viaje más corto, de unas 1,377 millas que se cubren en unas 3:30 horas de vuelo.
Para dimensionar un viaje así en el contexto del equipo basta con pensar en las ocasiones en las que viajan a la costa Este, por ejemplo a New York o Miami. Esos desplazamientos son de 2,558 y 2,590 millas, respectivamente.
Para los Vikings las cosas han sido más tranquilas en términos de viajes, sin embargo la ubicación de la ciudad de Minneapolis hace que el viaje a la Ciudad de México implique un trayecto más largo para ellos, unas 1,790 millas de distancia, que implican un vuelo de 4:30 horas.
Esa misma posición geográfica, al Norte, pero justo en el Centro de Estados Unidos, hace que sus viajes a otras ciudades para jugar como visitantes sean más o menos similares entre ellos, siendo su viaje más largo cuando van a Miami, que implica un desplazamiento de 1,500 millas, no mucho menos de lo que recorrerán hacia la Ciudad de México.
Los movimientos y su coordinación
Mover de una ciudad a otra a todo el personal necesario para operar y jugar un partido de NFL no es cosa menor, mucho menos hacerlo de un país a otro.
Hay que comenzar por pensar en la transportación aérea. Aquí lo más recurrente, por ser lo más práctico, es recurrir a los vuelos charter en los que se renta un avión de manera independiente a los horarios, rutas y tarifas de los servicios regulares de las aerolíneas comerciales.
Usualmente estos son acuerdos que se celebran con antelación, es decir, desde el momento en el que se determinan sus rivales de la temporada y a cuáles de ellos enfrentarán de visita, comienzan a trabajar en un acuerdo global para todo el año y en cuanto conocen su calendario a detalle cierran el acuerdo.
El detalle aquí es que normalmente los vuelos son para los jugadores, coaches y el staff de día de partido, pero cuando se trata de un juego internacional viaja mucha más gente, administrativos, ejecutivos, equipo técnico, entre otros.
Los 49ers, para el juego que se celebrará a finales de noviembre de la temporada 2026, tienen estimado que el total de personas que viajarán a la Ciudad de México podría superar las 300 personas, un grupo conformado por gente de las más diversas áreas de la organización.
Autobuses, vans - para personas y de carga -, camiones de carga, camionetas y automóviles, son las opciones usadas para trasladar vía terrestre a nivel local, a todo y todos los involucrados en el partido.
La estancia en la ciudad, a pesar de solo ser por un periodo breve que usualmente solo requiere de una noche, requiere de hoteles con prestaciones específicas; por poner solo un ejemplo, las camas tienen que ser lo suficientemente grandes para que hombres de las dimensiones de un jugador de NFL puedan dormir cómodos.
Ahora pensemos en que todos estos movimientos, de principio a fin, de ida y vuelta, los hacen también ejecutivos y personal de la NFL. Esto hace que el movimiento en torno al partido sea de varios cientos de personas.
Preparación física
Jugar en un país distinto al que normalmente lo hacen, implica para los jugadores un cambio que puede tener que ver con el horario, o en el caso de la Ciudad de México, con la altura sobre el nivel del mar.
Los 49ers tienen experiencia muy relevante para lo que está por suceder. No solo fueron los protagonistas del primer partido celebrado en territorio Australiano en la semana 1 de la temporada 2026, sino que en 2022 lo fueron también del último partido celebrado en Ciudad de México hasta la fecha.
Para éste último evento, movieron su semana de entrenamiento a Colorado Springs. La razón era aclimatarse al aire más delgado en el lugar provocado por la altura por encima del nivel del mar a la que se encuentra dicha ciudad, el cual se asemeja al de la Ciudad de México.
En esta ocasión, repetirán la fórmula y se prepararán en el campo de entrenamiento del US Air Force Academy; un lugar a 6,621 pies por encima del nivel del mar, lo cual, sin duda es más comparable a los 7,350 pies de la Ciudad de México, que lo que hay en el Área de la Bahía.
En aquella ocasión estuvieron de martes a sábado y viajaron el domingo para jugar en lunes por la noche. Este año todo se recorrerá un día, llegarán el lunes, permanecerán hasta el viernes y se trasladarán a México el sábado para jugar en domingo por la noche.
La aproximación opuesta también existe como precedente. Los Cardinals, rivales en aquél partido de 2022, llegaron a la Ciudad de México el sábado previo al encuentro; equipos profesionales de otros deportes, tan recientemente como en el verano durante el mundial de la FIFA, también llegaban a sus enfrentamientos con poco tiempo de antelación, los equipos de NBA y MLB que han jugado en la ciudad suelen hacer lo mismo.
Al momento del cierre de este escrito, no pudimos obtener confirmación por parte de los Vikings sobre sus planes de preparación específica para el encuentro.
Lo que queda claro es que, al igual que ir a jugar del otro lado del Océano Pacífico como lo hicieron los 49ers al inicio de la temporada requirió de planeación y ejecución de un plan específico, así lo exige también el viajar para jugar a una altura mucho mayor que a la que están acostumbrados.
La carga de equipamiento, la más pesada, pero indispensable
Cada jugador requiere una tremenda cantidad de utilería para desempeñarse, al mismo tiempo la liga requiere de un tremenda cantidad de equipo para crear las condiciones específicas para que un partido pueda suceder.
Para un partido internacional, la liga transporta 60 mil libras de materiales utilizados para el partido: postes para los goles de campo, productos de hidratación, sus respectivas hieleras, cadenas para medición de primero y diez, pylons para señalizar las zonas de anotación, además de equipo médico general.
Cada equipo tiene que encargarse de cada detalle que los jugadores utilizan durante el día de partido. El equipamiento regular como hombreras, cascos, zapatos, spikes de diferentes tamaños, guantes, muñequeras y otras protecciones son solo el inicio; hay que contemplar también ropa como sudaderas, gorras, capas para la lluvia o frío, chamarras, pants y otras prendas oficiales.
Pensemos ahora en utilería, uniformes (por lo menos dos uniformes completos para cada jugador), balones, cinta, medicinas y suplementos, equipo de entrenamiento (dummies, conos, ligas, cuerdas, escaleras, etc.). Cuando sumamos todo lo mencionado, la cantidad de espacio y peso se convierte en una cifra importante.
Como referencia, el charter de los 49ers a Australia transportaba 95 mil libras de peso entre personas a bordo y equipamiento en general. Este peso estaba distribuido entre 200 personas, 62 mil libras de equipaje y 33 mil libras de equipamiento.
Otros precedentes incluyen a los Eagles en la temporada 2018, que solo unos meses después de ganar el Super Bowl tras la temporada 2017, en abril, enviaron un cargamento de 35 mil libras de equipamiento de avanzada hacia Londres por vía marítima, donde jugarían en algún punto de la próxima temporada que en ese momento desconocían. Este cargamento incluía, entre muchas otras cosas, calcetas, playeras, jerseys, sudaderas y maletas.
En 2025, para su juego en Brasil, los Chargers registraron cientos de artículos diferentes en su manifiesto de vuelo, artículos tan variados como hilo dental, eye black para pintarse la cara antes del partido, múltiples bases para secar los zapatos, entre otras tantas.
No olvidar los documentos y trámites
Cuando se trata de un viaje internacional puede parecer una obviedad que hace falta, por lo menos, tener un pasaporte vigente en mano para cruzar la frontera.
El problema es que para muchos jugadores y otros integrantes del equipo, un partido en el extranjero representa la primera oportunidad de su vida para salir del país. Por ello los equipos asignan comités y realizan esfuerzos coordinados para asegurarse de que todos los que viajarán tengan sus documentos en orden y a la mano.
En el caso de México no necesitan visa, pero sí pasaporte, un documento que no es tan común haber tramitado en algún momento de tu vida. Suponiendo que lo tienen, hay que considerar que no todos viven en el lugar en el que juegan, o que la casa en la que crecieron y donde probablemente aún permanecen muchas de sus cosas, está en otra parte de Estados Unidos, por lo que muchas veces, el equipo tiene que asegurarse de que algún familiar les envíe sus documentos en tiempo y forma para asegurarse de que están vigentes y de no estarlos tramitar la renovación.
Para los 49ers este trámite fue algo a lo que le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo previo a su salida a Australia, recibiendo en sus instalaciones a representantes del Departamento de Estado por tres días en sus oficinas centrales en Santa Clara, California para resolver cualquier asunto pendiente para los que viajarían.
La experiencia más reciente de los Vikings jugando en el extranjero vino la temporada pasada cuando estuvieron dos semanas en Europa, primero en Dublin, Irlanda y luego en Londres, Reino Unido, por lo que es probable que algunos tengan ya resuelto el tema administrativo, pero seguramente entre novatos y recién llegados al equipo, esta es una tarea que ha ocupado su atención.
Un ejemplo interesante es que previo a su partido en Brasil en 2024, los Green Bay Packers organizaron una jornada llamada "Passport Day" durante el mes de junio, en ella llamaban a todos los involucrados en el equipo a tramitar su documento de viaje en las instalaciones del equipo. Considerando que en ese momento el roster era grandísimo, que muchos de los que lo conformaban no se iban a quedar en el equipo final y por tanto no harían el viaje, el esfuerzo fue muy loable.
Un detalle importantísimo a considerar todo el tiempo es que deben tener en cuenta las leyes aduanales y sanitarias del país que visitan, así como sus procesos para asegurarse de que no solo las personas crucen sin problemas, sino también todo lo que llevan con ellas.
Necesidades especiales y otras que podrían parecer ridículas
En ocasiones, los más mínimos detalles pueden convertirse en un tema a atender; pueden considerarse extravagancias o caprichos, pero lo cierto es que cuando una organización de NFL ya está haciendo un esfuerzo de tiempo, dinero y esfuerzo por generar las mejores condiciones para su equipo, algunos elementos pueden ser gastos marginales.
Algunos equipos han mandado al chef que tienen bajo contrato en sus instalaciones al hotel en el que se hospedará el equipo para supervisar el proceso de selección de los ingredientes y preparación de los alimentos. En cuanto a comida hay quien ha enviado, entre los muchos artículos que van de avanzada, cajas de cereal, ketchup, mostaza y salsa picante.
Pero probablemente la historia que se lleva el premio es la de los Jets que en 2015, previo a su partido en Londres, enviaron entre su utilería 350 rollos de papel higiénico de doble hoja porque estaban preocupados porque el que había allá era más delgado que el de Estados Unidos.
Una larga lista de detalles que no deben pasar por alto de nadie, todo para que los aficionados disfruten de un espectáculo de clase mundial en su propio país.