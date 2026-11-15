Patriots y Lions chocan en Munich

Una semana después de un maravilloso encuentro en el Bernabéu, la NFL sigue su gira internacional y hace parada en el Allianz Arena para el NFL Munich Game. Una sede majestuosa que, después de los paralelos sobre las tardes y noches mágicas, es la casa de otro de los equipos más grandes en Europa, el Bayern München.
¿Cómo llegan los dos equipos al Munich Game?
Los New England Patriots llegan en horas bajas después de una aparatosa derrota contra unos Green Bay Packers que lucieron muy sólidos y en la que resurgió una errática actuación por parte de Drake Maye, después de que parecía que eso había quedado atrás, limitado a los comienzos de la temporada.
Los Lions, por su parte, derrotaron a Miami y vienen con una racha de cuatro victorias en fila, una de ellas precisamente sobre Green Bay.
Choque de ofensivas
Dejando a un lado lo visto el partido pasado, y a pesar del intermitente inicio, la ofensiva de New England es top 10 en producción de yardas, yardas por pase, por tierra y yardas por jugada, dato que comparte con el ataque de Detroit. Sin embargo, hay dos diferencias clave en el desempeño de los equipos: los puntos anotados (los Lions son top 5 y los Patriots son la número 14) y una aún más radical, las entregas de balón. Detroit es el segundo mejor equipo en cuanto a intercambios y New England el segundo peor de toda la liga. El problema que han tenido los de Mike Vrabel para convertir terceros downs y funcionar en zona roja -lo que eventualmente se refleja en la producción de puntos- ha tenido que ver también con las lesiones que no les han permitido desplegar una ofensiva con todos los efectivos, como ellos quisieran, destacando el tema AJ Brown que, después de un muy sonado traspaso, ha estado fuera una gran parte de la temporada. Aunque, por cierto, se encontrará activo para el duelo en Munich.
A pesar de la producción ofensiva de los de Dan Campbell, el ataque ha ido a la baja y no ha sido capaz de superar los 20 puntos en los últimos tres encuentros. Las victorias se han mantenido, pero esto significa que pueden tener dificultades en intercambios de golpes contra ofensivas más productivas. Veremos si ante la defensiva de New England tienen la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión.
Defensivas con problemas en la secundaria
Del otro lado del balón encontramos a un par de equipos que han sido capaces de poner presión al QB rival, con Detroit como la tercera mejor defensiva en sacks y New England como la novena mejor en la NFL, hasta ahora, así que Drake Maye y Jared Goff tendrán que trabajar bajo presión. Al contar con Jahmyr Gibbs, los Lions han podido ser uno de los tres equipos que más recurren al play action como recurso, algo que los Patriots no han podido hacer con las lesiones que han tenido en la posición de RB. A pesar de las dudas sobre su rodilla, se espera que Rhamondre Stevenson pueda ver minutos en Alemania.
La asignatura pendiente de estas defensivas es la secundaria, en la que permiten muchas yardas por partido. Detroit es, incluso, la peor defensiva en este registro, una noticia positiva para Maye si busca regresar a la versión que no entrega intercepciones. Para Goff, esto le permitirá poder tirar de un ataque balanceado en el que Gibbs seguirá siendo el tanque, pero tendrán la posibilidad de distribuir un poco más las amenazas.