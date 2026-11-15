Patriots y Lions chocan en Munich

¿Cómo llegan los dos equipos al Munich Game?

Choque de ofensivas

Dejando a un lado lo visto el partido pasado, y a pesar del intermitente inicio, la ofensiva de New England es top 10 en producción de yardas, yardas por pase, por tierra y yardas por jugada, dato que comparte con el ataque de Detroit. Sin embargo, hay dos diferencias clave en el desempeño de los equipos: los puntos anotados (los Lions son top 5 y los Patriots son la número 14) y una aún más radical, las entregas de balón. Detroit es el segundo mejor equipo en cuanto a intercambios y New England el segundo peor de toda la liga. El problema que han tenido los de Mike Vrabel para convertir terceros downs y funcionar en zona roja -lo que eventualmente se refleja en la producción de puntos- ha tenido que ver también con las lesiones que no les han permitido desplegar una ofensiva con todos los efectivos, como ellos quisieran, destacando el tema AJ Brown que, después de un muy sonado traspaso, ha estado fuera una gran parte de la temporada. Aunque, por cierto, se encontrará activo para el duelo en Munich.