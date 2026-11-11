Packers vs Vikings: a las órdenes del Capitan Kirk

Para quienes encontramos alivio y placer en el orden y la estructura, estos días nos están cayendo de mil maravillas. Luego de la Semana 9, hemos cruzado ya la mitad de la temporada regular. Además, este martes superamos otra barrera crucial en el calendario NFL: el trade deadline.
Desde ahora en adelante, salvo alguna excepción (algún veterano que sea cortado por un equipo y fiche por otro, por nombrar un ejemplo), los equipos que competirán por ingresar a la postemporada se mantendrán más o menos intactos. De nuevo: cuando todo queda prolijo y es fácil de explicar, aquí celebramos.
En esa tónica, la Semana 10 nos ofrece un partido que se destaca por sobre el resto. Un clásico choque divisional entre un equipo que viene de conseguir el mejor resultado de su temporada y otro que, precisamente, aprovechó la fecha límite de traspasos para realizar un movimiento esencial para su presente y su futuro inmediato: Green Bay Packers recibe a Minnesota Vikings, este domingo en Lambeau Field.
Antes de meternos de lleno con la parte más noticiosa de la semana (y, anticipando que la mayor parte de la columna se la llevarán los de violeta, con las debidas disculpas para los queseros), destaquemos un momento el pedazo de performance que se mandaron los Packers -en general- y Jordan Love -en particular- en su visita a New England. Los 45 puntos que permitieron los Patriots fueron la máxima cantidad en toda su historia jugando en Gillette Stadium. Fuerte.
Love se estableció como un candidato al MVP, repartiendo bombas por todos lados. Christian Watson y Matthew Golden continúan su ascenso como una de las mejores duplas de receptores en toda la liga (hoy en día, únicamente pondría por encima a Ja´Marr Chase + Tee Higgins y, quizá, Amon-Ra St. Brown + Jameson Williams). La defensa, todavía sin Micah Parsons, sigue dando muestras de una mejoría. Se podría decir mucho más sobre Green Bay, pero, en resumen: las cosas van bien.
Ahora sí, vamos con el sacudón del pasado martes: a cambio de una selección de tercera ronda en el Draft de 2027, Minnesota Vikings adquirió a Kirk Cousins, quien realizará un regreso triunfal a la ciudad púrpura. En un lapso de seis temporadas, Cousins disputó 88 partidos como quarterback titular de los Vikings, con un registro de 50 victorias, 37 derrotas y un empate.
A sus 38 años, Cousins está demostrando que todavía tiene algo de nafta en su tanque. Contra todos los pronósticos, el Capitan Kirk ha mantenido a Fernando Mendoza (1° elección global del Draft) en el banquillo, producto de grandes actuaciones como QB de Las Vegas Raiders. Esta temporada, Cousins lleva 20 touchdowns contra 8 intercepciones, completando el 64.1% de sus pases y posteando un rating de pasador más que respetable (97.1).
Ni el más optimista de los fanáticos de Raiders hubiera imaginado el inicio de temporada que tuvo su equipo. Bajo la conducción de un entrenador en jefe novato (Klint Kubiak), Las Vegas comenzó la campaña 3-0. Si bien el rendimiento de los Raiders ha bajado -cinco derrotas en sus últimas seis presentaciones-, Cousins ha tenido actuaciones descollantes, compitiéndole de igual a igual a Patrick Mahomes y Josh Allen (fíjense los nombres que escribo, eh) en caídas ante Chiefs y Bills.
Al volver a poner el foco sobre los Vikings, queda en evidencia que Nolan Teasley DEBÍA hacer algo al respecto de la posición más importante del deporte. ¿¿Hace cuánto tiempo que Minnesota le viene errando a la hora de apostar por un QB?? Recordemos que esta misma franquicia dejó ir a Sam Darnold, quien luego resultara campeón con Seattle Seahawks. Esta temporada, Kevin O´Connell (impoluto como entrenador en jefe…pero en algún momento se tendrá que poner la lupa en él también) apostó por Kyler Murray, con resultados mixtos, que siendo honestos tienden más a lo negativo que a lo positivo.
La apuesta por Murray fue a expensas de JJ McCarthy, despachado a New York Giants tras haber sido seleccionado N°10 en el Draft de 2024. Dicho y hecho: McCarthy llegó a Nueva York, la rompió en garbage time en su primer ingreso y hoy es el mariscal de campo titular de un equipo que lidera su división.
Debido a una lesión sufrida por Murray, Carson Wentz saltó a la escena el lunes pasado, en Monday Night Football y ante los Bills. Lo de Wentz fue… espeluznante. 8-25 pases completos, dos intercepciones (que pudieron ser tres, o cuatro) y un rating de pasador de 8.9 (recuerden el número de Cousins, más arriba en este mismo texto). Más allá de un puñado de jugadas auspiciosas de Max Brosmer, está claro que no era la solución a corto plazo para un equipo que está armado para pelear ya mismo.
Minnesota está a un buen QB de tenerlo todo. Dicha afirmación es terrible, porque es como decir que una orquesta está a un buen director de tenerlo todo. La defensa, coordinada por el genio inigualable de Brian Flores, es bestial. Hay jugadores de sobra en los puestos de skill position (receptores, corredores y alas cerradas): Justin Jefferson, TJ Hockenson, Jordan Addison, Aaron Jones y Jordan Mason.
Lo dicho: ¡O´Connell es un gran coach! Más allá de no haber podido encontrar nunca un quarterback franquicia (y de ser, supuestamente, un experto en desarrollar QBs), su historial como entrenador en jefe habla por sí solo (76-49 en cinco años al frente de los Vikings).
Cousins cuenta con el beneficio de haber jugado -y haber tenido éxito- dentro del sistema de O´Connell. De manera inesperada, el destino le brindó una oportunidad para cerrar su carrera con lo que le ha faltado: una larga postseason run (no solo clasificar, sino ganar uno o dos partidos en Playoffs). La aventura comienza este domingo, en Lambeau Field, contra unos Packers que buscarán precisamente lo mismo: que su historia no termine en la primera mitad de enero.