Packers vs Vikings: a las órdenes del Capitan Kirk

La apuesta por Murray fue a expensas de JJ McCarthy, despachado a New York Giants tras haber sido seleccionado N°10 en el Draft de 2024. Dicho y hecho: McCarthy llegó a Nueva York, la rompió en garbage time en su primer ingreso y hoy es el mariscal de campo titular de un equipo que lidera su división.

Debido a una lesión sufrida por Murray, Carson Wentz saltó a la escena el lunes pasado, en Monday Night Football y ante los Bills. Lo de Wentz fue… espeluznante. 8-25 pases completos, dos intercepciones (que pudieron ser tres, o cuatro) y un rating de pasador de 8.9 (recuerden el número de Cousins, más arriba en este mismo texto). Más allá de un puñado de jugadas auspiciosas de Max Brosmer, está claro que no era la solución a corto plazo para un equipo que está armado para pelear ya mismo.

Minnesota está a un buen QB de tenerlo todo. Dicha afirmación es terrible, porque es como decir que una orquesta está a un buen director de tenerlo todo. La defensa, coordinada por el genio inigualable de Brian Flores, es bestial. Hay jugadores de sobra en los puestos de skill position (receptores, corredores y alas cerradas): Justin Jefferson, TJ Hockenson, Jordan Addison, Aaron Jones y Jordan Mason.

Lo dicho: ¡O´Connell es un gran coach! Más allá de no haber podido encontrar nunca un quarterback franquicia (y de ser, supuestamente, un experto en desarrollar QBs), su historial como entrenador en jefe habla por sí solo (76-49 en cinco años al frente de los Vikings).