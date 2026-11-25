El Estadio Banorte se pintó de los colores de los 49ers. La afición y el equipo hicieron que las cosas funcionaran como un reloj suizo dentro y fuera del campo; el resultado: una noche redonda para el equipo que se impuso 35 - 10 sobre los Minnesota Vikings.
El juego antes del partido
Faltaban más de tres horas para el kickoff y la gente ya inundaba las calles del barrio de Santa Úrsula. Una versión muy tropicalizada de los tailgates ya acontecía en los alrededores del Estadio Banorte en la Ciudad de México desde temprano. Micheladas al ritmo de cumbias, el olor a fritangas y tacos de asada se combinaba con un ambiente que se sentía por demás festivo.
Una vez cruzando las puertas, se apreciaba un mar rojo y dorado, una abrumadora mayoría de aficionados de 49ers caminaban por las inmediaciones y participaban de las diferentes activaciones organizadas por patrocinadores.
La temperatura del ánimo incrementaba, el ambiente era como de un partido de local de los 49ers y el kickoff aún estaba a horas de distancia; los Fieles simplemente dominaban el lugar.
Por supuesto que habían honrosos representantes de la afición de los Vikings. Gente que portaba cascos con cuernos, barbas postizas que les llegaban hasta el pecho y mucho más. Eran pocos pero ruidosos.
Las actividades prejuego, ya en el pasto del Banorte fueron emotivas y muy relevantes. Destacó la presencia de las seleccionadas nacionales del equipo femenil de flag football y en una declaración al micrófono del estadio resonó la voz de Silvia Contreras diciendo que todos los días desde ahora y hasta los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, se prepararían "pensando en oro", usando esa frase que siempre las ha acompañado desde los días en los que ganaron el primer lugar de los World Games.
Al igual que lo hiciera cuatro años atrás, la entrada al campo de los 49ers fue liderada por el linebacker Fred Warner, que traía ondeando la bandera mexicana. Los gritos de la gente eran ensordecedores, sentando así la tónica para el resto del partido en el que los decibeles llegaron alto.
Y es que más allá de lo administrativo, este fue un partido de local para los 49ers de todo a todo. La producción de gráficos, audio y video en las pantallas, todas del equipo de la bahía, enmarcaban a una afición que estaba completamente entregada a su equipo.
Los 60 minutos de juego entre las líneas blancas
Hablando exclusivamente de football, tenemos que mencionar que lo que hicieron los 49ers fue una cátedra ofensiva, ningún equipo hasta el momento había movido el balón y anotado ante la defensiva de los Vikings de la forma en la que ellos lo hicieron.
George Kittle coronó con una recepción de 17 yardas la primera serie de los 49ers y por supuesto que celebró con la característica señal del "cero miedo". Ese fue solo el primero de sus dos TDs de la noche, una en la que se afianzó como el favorito de la afición que ya es. Las cámaras del estadio constantemente lo colocaban en las pantallas, incluso cuando estaba en la banca y cuando él se daba cuenta arengaba a la gente para que hicieran ruido, claro que no hacía falta que lo hiciera, pero sí que se notaba un incremento en el volumen de los gritos cuando pasaba.
Minutos después, la respuesta de Minnesota vino por cuenta de Aaron Jones, que cerró una serie de 90 yardas con un acarreo de 11 yardas hasta la zona de anotación. Él, siendo otro de esos jugadores con lazos a México por haber crecido en El Paso, Texas en una comunidad predominantemente mexicana, en conferencia de prensa previa al partido prometió "una celebración especial" en caso de anotar, algo que cumplió bailando una salsa en el end zone pintado con los colores del rival. Con esto el encuentro se calentaba, lucía parejo y prometía emociones.
El momento más complicado del encuentro fue cuando Colton McKivitz, tackle ofensivo del lado derecho de la línea de San Francisco sufrió una aparatosa lesión. Las reacciones inmediatas tanto de sus compañeros como de sus rivales fueron muy reveladoras; Trent Williams de inmediato azotó su casco en señal de frustración y el resto de los jugadores de inmediato tomaron una rodilla, en señal de respeto y para hacer una oración. Ahora sabemos que se trata de una lesión de tobillo que se presume lo podría dejar fuera el resto de la temporada.
Esto le sacó el aire al ambiente del estadio por unos minutos, sin embargo algunas jugadas después la gente se volvió a conectar con el juego gracias a un par de jugadas, primero un pase de 29 yardas en el que Brock Purdy conectó con Mike evans para colocar a su ofensiva en zona del goal y seguido de la que podemos nombrar como la mejor jugada del partido; un pase a la esquina trasera de la zona de anotación que el mismo Evans recibió a una sola mano para asegurar la anotación y poner el marcador 21-10 en favor de su equipo.
El reloj de juego tenía nueve segundos por encima de la pausa de los 2 minutos y los Vikings tenían la oportunidad de dobletear en el marcador anotando antes del medio tiempo consumiendo todo el reloj y luego haciéndolo de nuevo al inicio del tercer cuarto, ya que ellos tendrían la primera ofensiva del otro lado del medio tiempo.
El plan sonaba muy bien, sin embargo el safety Ji'Ayir Brown tenía otros planes. En la primera jugada de esa serie ofensiva que comenzaba en la yarda 13 de los VIkings, Brown se anticipó al receptor Tai Felton y consiguió la intercepción encontrando camino directo hasta la zona de anotación con lo que el marcador indicó una ventana de 28-10 para San Francisco, una ventaja que simplemente fue demasiado para que los Vikings pudieran remontar.
Unos segundos antes de la pausa de los 2 minutos de la primera mitad, el partido estaba liquidado.
The Warning en el show del medio tiempo
El grupo originario de Monterrey, Nuevo León conformado por las hermanas Villarreal tomó el escenario para dar un show breve, pero poderoso, comprobando que su reciente premio Grammy no fue producto de ninguna casualidad.
Vestuarios blancos y alas gigantes a sus espaldas que contrastaban con lo oscuro de un escenario negro en forma de estrella de cuatro picos ubicado exactamente en el centro del campo acompañado de un show de luces fueron lo que enmarcó el setlist de tres canciones: Ritual, Ego y Kerosene, uno de sus más grandes éxitos.
Un show acompañado de luces a las que los fans se unieron con las de sus teléfonos y que se vivió a la altura de las expectativas, con los presentes disfrutando con entusiasmo.
Tarde de grandes expectativas que se convirtió en noche inolvidable
Cuatro años después del último encuentro de NFL en territorio mexicano, quedaron claras algunas cosas:
En términos de football.
- Los San Francisco 49ers son un tremendo candidato a ganarlo todo esta temporada.
- Brock Purdy está completamente involucrado en la carrera por el premio de MVP de la temporada.
- A pesar de la derrota, los Minnesota Vikings van a estar bien, siguen siendo un buen equipo y no hay muchas ofensivas que puedan hacer lo que los 49es hicieron contra ellos. Ahora solo deben sobreponerse a una durísima NFC North.
En términos generales.
- Los San Francisco 49ers son uno de los equipos más queridos en México, se comprobó con un ambiente en el estadio que se puede comparar con los mejores y más ruidosos en favor del local alrededor de la NFL.
- La liga tiene un mercado internacional como pocos fuera de Estados Unidos, con aficionados entregados y dispuestos a consumir su producto.
- La cultura de football en México está completamente arraigada, en otras palabras: Regresó lo que nunca se fue.