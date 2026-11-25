Los 60 minutos de juego entre las líneas blancas

Hablando exclusivamente de football, tenemos que mencionar que lo que hicieron los 49ers fue una cátedra ofensiva, ningún equipo hasta el momento había movido el balón y anotado ante la defensiva de los Vikings de la forma en la que ellos lo hicieron.

George Kittle coronó con una recepción de 17 yardas la primera serie de los 49ers y por supuesto que celebró con la característica señal del "cero miedo". Ese fue solo el primero de sus dos TDs de la noche, una en la que se afianzó como el favorito de la afición que ya es. Las cámaras del estadio constantemente lo colocaban en las pantallas, incluso cuando estaba en la banca y cuando él se daba cuenta arengaba a la gente para que hicieran ruido, claro que no hacía falta que lo hiciera, pero sí que se notaba un incremento en el volumen de los gritos cuando pasaba.

Minutos después, la respuesta de Minnesota vino por cuenta de Aaron Jones, que cerró una serie de 90 yardas con un acarreo de 11 yardas hasta la zona de anotación. Él, siendo otro de esos jugadores con lazos a México por haber crecido en El Paso, Texas en una comunidad predominantemente mexicana, en conferencia de prensa previa al partido prometió "una celebración especial" en caso de anotar, algo que cumplió bailando una salsa en el end zone pintado con los colores del rival. Con esto el encuentro se calentaba, lucía parejo y prometía emociones.

El momento más complicado del encuentro fue cuando Colton McKivitz, tackle ofensivo del lado derecho de la línea de San Francisco sufrió una aparatosa lesión. Las reacciones inmediatas tanto de sus compañeros como de sus rivales fueron muy reveladoras; Trent Williams de inmediato azotó su casco en señal de frustración y el resto de los jugadores de inmediato tomaron una rodilla, en señal de respeto y para hacer una oración. Ahora sabemos que se trata de una lesión de tobillo que se presume lo podría dejar fuera el resto de la temporada.

Esto le sacó el aire al ambiente del estadio por unos minutos, sin embargo algunas jugadas después la gente se volvió a conectar con el juego gracias a un par de jugadas, primero un pase de 29 yardas en el que Brock Purdy conectó con Mike evans para colocar a su ofensiva en zona del goal y seguido de la que podemos nombrar como la mejor jugada del partido; un pase a la esquina trasera de la zona de anotación que el mismo Evans recibió a una sola mano para asegurar la anotación y poner el marcador 21-10 en favor de su equipo.

El reloj de juego tenía nueve segundos por encima de la pausa de los 2 minutos y los Vikings tenían la oportunidad de dobletear en el marcador anotando antes del medio tiempo consumiendo todo el reloj y luego haciéndolo de nuevo al inicio del tercer cuarto, ya que ellos tendrían la primera ofensiva del otro lado del medio tiempo.

El plan sonaba muy bien, sin embargo el safety Ji'Ayir Brown tenía otros planes. En la primera jugada de esa serie ofensiva que comenzaba en la yarda 13 de los VIkings, Brown se anticipó al receptor Tai Felton y consiguió la intercepción encontrando camino directo hasta la zona de anotación con lo que el marcador indicó una ventana de 28-10 para San Francisco, una ventaja que simplemente fue demasiado para que los Vikings pudieran remontar.