Miami: paraíso, calor y delfines

Miami siempre ha sido un paraje condenado a la superficialidad. No es su culpa, en realidad: Florida emergió a lo largo del Siglo XX como un espacio cuyo relato impuesto por el capitalismo rampante -destino idílico, paradisiaco y tropical- buscaba establecer cierta competencia o simetría en relación a California. Estados Unidos, un ente total, dispuesto siempre a ocultar sus fisuras, no podía permitirse tal desbarajuste geográfico. Tom Petty, nacido en Gainesville, al norte del estado, lo dijo en su momento: podrán construir lo que quieran, pero esto no es más que un pantano.

Como todos los destinos de Norteamérica -y a pesar del discurso político predominante-, Miami es un crisol cultural: está demasiado lejos del resto del país como para no ser un espacio reservado al veraneo, las vacaciones y la desconexión; está, también, demasiado cerca de diversos asentamientos caribeños y de la isla que tantos dolores de cabeza provocó al país más poderoso del mundo durante el siglo pasado. Miami está conformado por una población que persiguió el concepto de la tierra de las oportunidades; como es normal, se explica también a partir de los encontronazos y discusiones que esto puede llegar a gestar. Es un territorio en disputa cuya identidad no consigue quedar clara. Debbie Harry, cantante de Blondie, nació en Miami bajo el nombre de Angela Trimble; reconfiguró su propia identidad mudándose a Nueva York, asumiéndose hija de la escena musical de Manhattan y adoptando, cómo no, un nombre nuevo. La herencia caribeña se mantuvo, sin embargo: basta ponerse The Tide Is High, una canción extraña para una banda de punk rock, para dilucidarlo.