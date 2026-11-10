Los Vikings no pueden aguantar con ese ataque mientras Bills y 49ers siguen siendo los que mandan

Los Bears saben ganar sufriendo en la peor noche de Caleb Williams

El crecimiento de un QB en la NFL nunca es lineal, es irreal pensar en una línea recta ascendente que nunca fluctúa, más bien esa progresión tendría el aspecto del perfil de una etapa de montaña en el Tour de Francia. Y con Caleb Williams no vamos a tener una excepción. Su crecimiento es claro y evidente durante el tiempo que lleva bajo la tutela de Ben Johnson. El HC de los Bears se está encargando de convertir todo ese talento rebelde de Caleb en un QB que, además de contar con esa capacidad de crear fuera de estructura, sea principalmente un jugador ordenado dentro del pocket y que siga el plan establecido dentro de lo posible. Esa mezcla de presencia en el pocket y genialidad dentro del caos pueden convertir al 18 de los Bears en uno de los mejores QBs de la NFL. Pero por el camino va a haber tropezones y el del pasado domingo por la noche fue uno de los más importantes.

Probablemente este partido sea el peor de Caleb desde que Ben Johnson es su entrenador. Y no tanto por las 4 intercepciones, que también, sino por la terca insistencia de salirse del plan. Caleb Williams y el ataque de los Bears jugaron apresurados, nerviosos y hasta mostraron cierto miedo –hasta un último drive impecable para ganar el partido, todo sea dicho–. Pero esa actitud de Caleb cercena por completo todas las virtudes y fortalezas del sistema de Ben Johnson y me temo que esta semana su entrenador lo va volver a meter en vereda porque su partido fue ciertamente preocupante.

¿La buena noticia? Que incluso en esas circunstancias, los Bears encontraron la manera de ganar el partido. Su defensa estuvo inmensa, apoyada en un Devin Bush omnipresente, pronosticando lo que el ataque rival iba a hacer en todo momento y tomando muy buenas decisiones. Eso, unido a lo que Jeffery Simmons y la atención que genera en las OLs rivales, transforma a la defensa de Chicago en una unidad que puede aguantar a su equipo en el partido cuando su ataque no tiene el día. Y eso, más un último drive donde Caleb y la ofensiva templaron sus nervios y volvieron a encontrar las respuestas al examen para dejar una patada a Cairo Santos que ganara el partido, fueron los motivos por lo que los Bears salieron airosos de una noche complicada.