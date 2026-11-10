Los Vikings no pueden aguantar con ese ataque mientras Bills y 49ers siguen siendo los que mandan

Ese mantra de que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos no es aplicable hoy en día a la NFL. Necesitas tener un buen ataque. Está claro que con una defensa como la de Minnesota se puede llegar muy lejos, pero si tu ofensiva está en el fondo de un pozo, al final, te acaba costando partidos y no te permite competir con los mejores. Con los Vikings el debate lleva abierto toda la temporada, sobre todo cuando se llegaron a poner 6-0 pero resultaba muy difícil confiar en una unidad ofensiva incapaz de llegar a los 20 puntos. Desde entonces, son dos derrotas seguidas contra dos de las mejores ofensivas de la NFL, Lions y Bills, y la resultante constatación de que por muy buena y convincente que sea la defensa entrenada por Brian Flores, con ese ataque es imposible llegar a un Super Bowl. Ahora mismo, los Vikings suman 12 touchdowns en 8 partidos, sólo los Chargers (que están 0-8) tienen menos (11).
El pasado lunes por la noche no es que el ataque no ayudara a su defensa, es que directamente le perjudicó. La actuación de Carson Wentz fue absolutamente catastrófica, según la estadística avanzada, se metió directamente entre los diez peores partidos de un QB en la NFL en los últimos 20 años. Esto provocó que la defensa de Vikings tuviera que estar constantemente dentro del campo, con el consiguiente agotamiento que eso supone y, al final, cuando le das tantas oportunidades a una ofensiva como la de Josh Allen y los Bills, acaban encontrando la manera de hacerte daño.
Y aunque Buffalo superó la barrera de los 20 puntos anotados, el despliegue defensivo de Minnesota fue extraordinario. Nadie había puesto en tantos problemas al mejor ataque de la NFL esta temporada. Y en esas circunstancias, Joe Brady, el entrenador de los Bills, lo tuvo claro, refugiarse por completo en la carrera para protegerse de la agresividad de Brian Flores y sus chicos, y dejar que Josh Allen encontrar esos cinco o seis flashazos de genialidad que tarde o temprano va a sacar a la palestra.
Con eso bastó. Pero porque Carson Wentz y el ataque vikingo mostraron un encefalograma plano e hicieron parecer a la defensa de Buffalo, que estaba entre las peores de la liga, como si fuera competente y diferencial –porque efectivamente en este Monday Night Football lo fue–.
Ahora, Minnesota no se puede permitir el lujo de seguir con Wentz de titular y si en algún momento se les pasó por la cabeza sentar definitivamente a Kyler Murray, eso queda descartado; salvo que encuentren un traspaso por un QB que pueda elevar el nivel de esta ofensiva. Desde luego, en estas circunstancias y con ese ataque, da la sensación de que lo va a pasar es que terminarán desperdiciando una unidad defensiva de primerísimo nivel que les permitiría estar luchando con los mejores.
Para Buffalo, esto no es más que la confirmación de que este año tienen una solidez y una variedad de recursos que les permite salir airosos incluso de situaciones tan complicadas como la que afrontaron en MNF. Ahora mismo el equipo del Oeste de Nueva York tiene el mejor recórd de la NFL con 7-1, se afianzan en el Seed 1 de la Americana y confirman lo que nos venían anunciando desde principios de esta temporada: Son un firme candidato a llegar al Super Bowl, ahora mismo el más creíble de toda la AFC.
Terminado el Monday Night Football, llegamos exactamente al ecuador de la temporada regular NFL en 2026 en una semana en la que hemos tenido 37 QBs en el campo, se ha sumado 10 victorias visitantes, no se ha fallado ni un solo extra point (61/61) y se han registrado 27 intercepciones –el tope de la temporada–. Se han jugado 136 de los 272 partidos de temporada regular de este año en la NFL, con un récord de 67 victorias locales, 68 visitantes y 1 empate.
Los Bears saben ganar sufriendo en la peor noche de Caleb Williams
El crecimiento de un QB en la NFL nunca es lineal, es irreal pensar en una línea recta ascendente que nunca fluctúa, más bien esa progresión tendría el aspecto del perfil de una etapa de montaña en el Tour de Francia. Y con Caleb Williams no vamos a tener una excepción. Su crecimiento es claro y evidente durante el tiempo que lleva bajo la tutela de Ben Johnson. El HC de los Bears se está encargando de convertir todo ese talento rebelde de Caleb en un QB que, además de contar con esa capacidad de crear fuera de estructura, sea principalmente un jugador ordenado dentro del pocket y que siga el plan establecido dentro de lo posible. Esa mezcla de presencia en el pocket y genialidad dentro del caos pueden convertir al 18 de los Bears en uno de los mejores QBs de la NFL. Pero por el camino va a haber tropezones y el del pasado domingo por la noche fue uno de los más importantes.
Probablemente este partido sea el peor de Caleb desde que Ben Johnson es su entrenador. Y no tanto por las 4 intercepciones, que también, sino por la terca insistencia de salirse del plan. Caleb Williams y el ataque de los Bears jugaron apresurados, nerviosos y hasta mostraron cierto miedo –hasta un último drive impecable para ganar el partido, todo sea dicho–. Pero esa actitud de Caleb cercena por completo todas las virtudes y fortalezas del sistema de Ben Johnson y me temo que esta semana su entrenador lo va volver a meter en vereda porque su partido fue ciertamente preocupante.
¿La buena noticia? Que incluso en esas circunstancias, los Bears encontraron la manera de ganar el partido. Su defensa estuvo inmensa, apoyada en un Devin Bush omnipresente, pronosticando lo que el ataque rival iba a hacer en todo momento y tomando muy buenas decisiones. Eso, unido a lo que Jeffery Simmons y la atención que genera en las OLs rivales, transforma a la defensa de Chicago en una unidad que puede aguantar a su equipo en el partido cuando su ataque no tiene el día. Y eso, más un último drive donde Caleb y la ofensiva templaron sus nervios y volvieron a encontrar las respuestas al examen para dejar una patada a Cairo Santos que ganara el partido, fueron los motivos por lo que los Bears salieron airosos de una noche complicada.
En la NFL no siempre vas a jugar al nivel que los Bears mostraron la semana anterior en Seattle y, por eso, es muy importante ser capaces de ganar partidos cuando las cosas no están saliendo como tú quieres. Chicago ha ganado las dos últimas semanas contra dos de las tres mejores defensas de la NFL. Eso tiene muchísimo valor y reafirma, a pesar de la mala imagen de su ataque en SNF, que son uno de los mejores equipos y que este año aspiran a absolutamente todo.
La NFC Norte es la mejor división de la NFL
Lo de la NFC Norte es una auténtica barbaridad, no sólo todos los equipos están en positivo y los cuatro en puestos de Playoffs superado el ecuador de la temporada, es que el último clasificado de la división, los Packers, cierra el grupo con un récord de 6-3, lo que, por ejemplo sería líder en la NFC Sur.
Los Packers son un equipo en crecimiento y que dan la sensación de que van a llegar a la parte decisiva de la temporada siendo un rival muy duro de batir. En el arranque de la temporada hubo dudas y momentos complicados, como la derrota frente a Atlanta, pero ahora mismo son un equipo que ha encontrado su fórmula del éxito. Y eso empieza por un Jordan Love capaz de paliar todos los defectos del juego de carrera en su ataque gracias a un brazo prodigioso que está sacando lo mejor de la pareja de WR formada por Christian Watson y Matthew Golden –por fin han dado en el clavo los Packers con el equilibrio en el puesto de receptor, con una pareja que se complementa a la perfección–.
En la paliza sobre los New England Patriots, Jordan Love jugó el mejor partido de su carrera en temporada regular (el segundo de su carrera después de la victoria en Dallas en los Playoffs de 2023). Love es ahora mismo el QB con mayor capacidad de pase explosivo de toda la NFL y está jugando con una confianza inusitada que hace pensar que, si mantiene el nivel, estos Packers van a estar peleando en la Nacional.
Por último, los Lions están en un momento muy dulce y acumulan 4 victorias consecutivas. Su ataque ya estaba en la élite de la NFL pero el paso adelante dado en defensa lo cambia todo para ellos y también son un candidato en su división y su conferencia.