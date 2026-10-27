Unos Seahawks nivel Super Bowl exponen los problemas de los Chiefs y otros asuntos de la Semana 7

El récord en la NFL no siempre dice la verdad. Un equipo invicto o en racha de victorias puede ser peor que otro que venga de perder la semana anterior o que no haya comenzado la temporada tan entonado como se podría esperar. Ejemplos de esto los tenemos a puñados, pero el epítome de esta circunstancia en la presente temporada lo representa la paliza que los vigentes campeones Seahawks endosaron a unos Chiefs que llegaban al Lumen Field sin conocer la derrota y que se llevaron un serísimo correctivo que, además, sacó a la luz un buen puñado de problemas que las victorias estaban tapando.
Lo cierto es que Seattle no había comenzado la temporada al nivel del año pasado y ya acumula tantas derrotas como en toda la pasada campaña, pero el triunfo frente a Kansas City, en horario de máxima audiencia, con todo el mundo NFL mirando y en uno de los partidos del año, hace que los últimos campeones del Super Bowl salgan realmente reforzados. Su defensa volvió a lucir como antaño y se hizo dueña del partido. No es casualidad que la vuelta de Nick Emmanwori a su máximo nivel haya coincidido con el salto de calidad de la unidad defensiva de Mike McDonald.
La fórmula propuesta fue muy sencilla: Centrarse en eliminar la carrera por completo y dejarlo todo en manos de un Mahomes que ahora mismo no tiene la ayuda necesaria. Y esto es un problema grave para los Chiefs. Seattle dejó a Kenneth Walker en unas pírricas 36 yardas terrestres cuando el ex RB de los Seahawks acumulaba una media superior a las 100 por partido desde que llegó a Kansas City. Normalmente, si un equipo liderado por Patrick Mahomes no puede correr, sin duda es un problema, pero el 15 acostumbra a tener soluciones para poder salir de esa situación. No es lo que pasó en el Lumen Field el pasado domingo por la noche.
Patrick Mahomes jugó uno de los peores partidos de toda su carrera. Atención a estos datos: Los Kansas City Chiefs se convirtieron el pasado domingo en el primer equipo de toda la era Super Bowl en no lograr completar un pase de más de 20 yardas, no lograr una carrera de más de 10 yardas, no llegar a Red Zone en ninguno de sus drives ofensivos del partido, no anotar ningún touchdown y fallar más de un field goal… todo en el mismo partido. Y esto, con el que es considerado –con justicia, además– como uno de los mejores QB de la historia de la NFL. Mahomes nunca había jugado un partido en la NFL en la que su ataque no alcanzara la Red Zone, pero esto va más allá. Para Patrick Mahomes este partido fue el que menos puntos anotó su equipo en toda su carrera (3), el tercero con menos primeros downs (8), el cuarto peor en cuanto a yardas por jugada (3,9), el sexto peor en el ratio de éxito por jugada (36,8%) y el séptimo peor en EPA por jugada para él (-0,11). Lo que decía antes, en líneas generales, el peor partido de su carrera.
¿Y es esto culpa de Mahomes? Evidentemente, el QB de los Chiefs no está al nivel de antaño, pero es que le falta mucha ayuda. Desde que se lesionó Tyquan Thornton la amenaza aérea profunda ha desaparecido por completo y Mahomes casi ni intenta pases explosivos cuando hasta la victoria contra Las Vegas estaba mandando cuatro pases profundos por partido. Los Chiefs sin carrera y sin juego profundo son un equipo previsible y plano. No puede ser que Noah Gray, el segundo TE tras Kelce, sea el jugador al que más busca Mahomes. Tienen que darle algo de ayuda. Además, la OL, con dos bajas importantes, tampoco fue de gran ayuda.
Para Seattle, de repente, todas las dudas se comienzan a disipar. La defensa vuelve a ser la que el año pasado les llevó al anillo y en ataque Darnold no sólo tiene al mejor receptor de la NFL en la actualidad, un Jaxon Smith-Njigba capaz por sí mismo de cargar con todo el juego aéreo de Seattle –él solo, firmó más yardas de recepción que el resto de sus compañeros juntos– sino que además el juego de carrera dio los primeros signos de vida y, para rematar, los Seahawks acaban de conseguir en traspaso a Quenton Nelson, uno de los mejores Guards de la liga, que seguro da un salto de calidad tanto en el sistema de juego terrestre como en la protección al QB.
No tendrán el récord que esperaban a estas alturas, pero las sensaciones en Seattle ahora mismo son inmaculadas.
Todavía no es hora de preocuparse por San Francisco
Nadie esperaba una temporada perfecta de los 49ers, ¿verdad? La derrota iba a llegar y que haya sucedido en la carretera, contra un equipo en crecimiento que es fuerte en casa y tiene una defensa muy dura como es Atlanta y sin tu WR estrella y otras bajas de consideración, en un partido en el que pierdes la batalla de turnovers por 0-4 y aún así tienes posibilidades de victoria… No es el fin del mundo para San Francisco. Siguen siendo, a mi modo de ver, el mejor equipo de la NFL esta temporada.
Los Vikings son los únicos invictos después de 7 semanas de temporada
Quien supiera que iba a pasar esto, que levante la mano. Los Vikings son, desde la defensa, el equipo con mejor récord de toda la NFL, aunque no terminen de encontrar el camino sostenible hacia un ataque de garantías. Les cuesta poner puntos… pero es que no los encajan. La diabólica y divertidísima propuesta de Brian Flores, en la que tira todo lo que tiene en Blitz, está provocando un desconcierto y un caos en las ofensivas rivales, que de momento no encuentran la manera de batirles, ni siquiera de poder poner muchos puntos en el marcador.
Los Vikings lideran la NFL. Son, evidentemente, el Seed 1 de la Nacional y al mismo tiempo lideran una NFC Norte donde, ahora mismo, los cuatro equipos ocupan puestos de Playoffs. El duelo entre Lions y Packers dejó la sensación de que los Lions van para arriba y de que su defensa ha logrado dar un paso adelante –cómo se notó la vuelta de Brian Branch…–, mientras que los Packers, a pesar de la derrota, demuestran ser un equipo a tener muy en cuenta. Simplemente necesitan limpiar un poco el problema con los drops y con los equipos especiales, pero al margen de eso, son un equipo para competir por llegar muy lejos. El cuarto en cuestión en esta división, los Chicago Bears, son quizá ahora mismo el equipo con más potencial de los cuatro. Todos son aspirantes a ganar la división y a pelear por alcanzar el Super Bowl.
La AFC Norte va a ser una carnicería
Si la Norte de la Nacional es la mejor división en lo que llevamos de temporada, la Norte de la Americana no le anda muy lejos. También todos sus equipos registran un récord positivo y lo que están mostrando Steelers y Browns es verdaderamente convincente; son equipos muy superiores a la consideración que teníamos de ellos en el arranque de temporada. Ambos desde la defensa, ambos con cosas por mejorar en el ataque, pero ambos con recursos sólidos para pelear por una de las divisiones más duras de la NFL.
Y eso que los Bengals también apuntan alto y están entrando en calor. La segunda parte de Joe Burrow fue una absoluta exhibición y Tee Higgins hizo lo que quiso con la defensa de los Ravens. Unos Ravens, que sí, tienen récord positivo, pero parecen lejos del potencial que podrían llegar a desarrollar. Ya son dos semanas seguidas en las que dejan a su rival a cero en la primera parte y acaban perdiendo el partido por ser incapaces de anotar en las segundas partes y dejar que su oponente le dé la vuelta al marcador. Mientras tanto, siguen esperando a que Lamar Jackson vuelva y recupere el grandísimo nivel con el que arrancó la temporada.