Unos Seahawks nivel Super Bowl exponen los problemas de los Chiefs y otros asuntos de la Semana 7

Patrick Mahomes jugó uno de los peores partidos de toda su carrera. Atención a estos datos: Los Kansas City Chiefs se convirtieron el pasado domingo en el primer equipo de toda la era Super Bowl en no lograr completar un pase de más de 20 yardas, no lograr una carrera de más de 10 yardas, no llegar a Red Zone en ninguno de sus drives ofensivos del partido, no anotar ningún touchdown y fallar más de un field goal… todo en el mismo partido. Y esto, con el que es considerado –con justicia, además– como uno de los mejores QB de la historia de la NFL. Mahomes nunca había jugado un partido en la NFL en la que su ataque no alcanzara la Red Zone, pero esto va más allá. Para Patrick Mahomes este partido fue el que menos puntos anotó su equipo en toda su carrera (3), el tercero con menos primeros downs (8), el cuarto peor en cuanto a yardas por jugada (3,9), el sexto peor en el ratio de éxito por jugada (36,8%) y el séptimo peor en EPA por jugada para él (-0,11). Lo que decía antes, en líneas generales, el peor partido de su carrera.

¿Y es esto culpa de Mahomes? Evidentemente, el QB de los Chiefs no está al nivel de antaño, pero es que le falta mucha ayuda. Desde que se lesionó Tyquan Thornton la amenaza aérea profunda ha desaparecido por completo y Mahomes casi ni intenta pases explosivos cuando hasta la victoria contra Las Vegas estaba mandando cuatro pases profundos por partido. Los Chiefs sin carrera y sin juego profundo son un equipo previsible y plano. No puede ser que Noah Gray, el segundo TE tras Kelce, sea el jugador al que más busca Mahomes. Tienen que darle algo de ayuda. Además, la OL, con dos bajas importantes, tampoco fue de gran ayuda.

Para Seattle, de repente, todas las dudas se comienzan a disipar. La defensa vuelve a ser la que el año pasado les llevó al anillo y en ataque Darnold no sólo tiene al mejor receptor de la NFL en la actualidad, un Jaxon Smith-Njigba capaz por sí mismo de cargar con todo el juego aéreo de Seattle –él solo, firmó más yardas de recepción que el resto de sus compañeros juntos– sino que además el juego de carrera dio los primeros signos de vida y, para rematar, los Seahawks acaban de conseguir en traspaso a Quenton Nelson, uno de los mejores Guards de la liga, que seguro da un salto de calidad tanto en el sistema de juego terrestre como en la protección al QB.