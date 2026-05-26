Los novatos llamados a impactar desde el Día 1

Jeremiyah Love, Running Back

Arizona Cardinals

Uno de los mejores corredores de esta camada. Love fue elegido por los Cardinals para ser su jugador de impacto, como tanto les hace falta. El año pasado, perdieron 14 partidos y su juego terrestre fue una de sus grandes debilidades. Nunca tuvieron a un jugador que les diera 100 yardas en un partido y en todo el año, promediaron 93.1 yardas (2° peor) y lograron 9 touchdowns por tierra (2° peor). El ex jugador de Notre Dame destaca por potencia y velocidad, cualidades con las que podría sobresalir en un equipo con necesidades.