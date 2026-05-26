Los novatos llamados a impactar desde el Día 1

No todas las selecciones de primera ronda llegan al mismo escenario. Algunos aterrizan en equipos en reconstrucción. Otros, en conjuntos que compiten y apuntan alto. Bajo este contexto, el margen de adaptación se reduce. Cuando talento, necesidad y oportunidad coinciden, el impacto puede ser inmediato. Y luego del reciente Draft, hay seis nombres que encajan dentro de esa ecuación.
Fernando Mendoza, Quarterback
Las Vegas Raiders
El ganador del Heisman, el mejor jugador de College en 2025. Mendoza tuvo un paso formidable por Indiana, donde completó 72.0% de sus pases y tuvo un balance de 41 touchdowns/6 intercepciones. Muestra templanza, lectura de juego y manejo dentro del pocket, atributos que debieran ser una ventaja antes de su debut en la NFL. Los Raiders lo eligieron como pieza angular de su nueva etapa. El desafío inmediato será cuidarlo. Vienen de permitir 64 capturas, la peor marca de la liga en la temporada pasada.
Jeremiyah Love, Running Back
Arizona Cardinals
Uno de los mejores corredores de esta camada. Love fue elegido por los Cardinals para ser su jugador de impacto, como tanto les hace falta. El año pasado, perdieron 14 partidos y su juego terrestre fue una de sus grandes debilidades. Nunca tuvieron a un jugador que les diera 100 yardas en un partido y en todo el año, promediaron 93.1 yardas (2° peor) y lograron 9 touchdowns por tierra (2° peor). El ex jugador de Notre Dame destaca por potencia y velocidad, cualidades con las que podría sobresalir en un equipo con necesidades.
Jadarian Price, Running Back
Seattle Seahawks
Después de ganar el Super Bowl LX, los Seahawks buscan renovarse en el éxito. La salida de Kenneth Walker III, en la agencia libre, y la lesión de Zach Charbonnet impulsaron a elegir un corredor en el Draft. La elección de Price es toda una apuesta, tanto para el equipo como para el mismo jugador. Capaz de atacar y tomar buenos ángulos, Price cuenta con el potencial para ser un RB estelar, a pesar que sus registros en Notre Dame nunca fueron dominantes. Eso sí, en su último año en College, anotó 13 touchdowns en 12 partidos.
Makai Lemon, Wide Receiver
Philadelphia Eagles
En un equipo que sigue contando con Jalen Hurts, Saquon Barkley, Devonta Smith y AJ Brown, la elección de Lemon apunta a tener otra fuerte arma ofensiva. Su falta de tamaño para la posición (1.80 metros de estatura) la compensa con velocidad, buenas rutas y destrezas para ganar duelos individuales. En su última campaña en USC, sobresalió con 1.156 yardas y 11 touchdowns en 12 partidos. Perfectamente, puede encajar en el esquema de los Eagles e incluso podría ocupar el lugar de Brown, en caso que este decida cambiar de entorno.
Caleb Downs, Safety
Dallas Cowboys
Uno de los defensivos mejor cotizados de este año. Los Cowboys no dudaron en elegir a Downs. En Ohio State, destacaba por su instinto para anticipar la jugada y solía llegar en el ángulo preciso para hacer las tackleadas. Con esas cualidades, Dallas espera tener a un jugador que ayude a mejorar su unidad defensiva, que fue la peor en 2025 permitiendo 30.1 puntos por partido, la segunda peor absorbiendo 6.1 yardas por jugada y la tercera peor provocando turnovers, con solo 12 en toda la temporada.
Sonny Styles, Linebacker
Washington Commanders
Fundamentos sólidos y consistencia competitiva definen a Styles y justifican su llegada a los Commanders, como 7° pick global. En sus cuatro años en Ohio State, encontró su espacio sabiendo ubicarse en la cancha y priorizando la técnica antes de dar un golpe violento. Virtudes que aseguran tackleadas, algo que necesita Washington, luego de sumar 131 tackles fallados, la segunda peor cantidad de la liga en 2025. Bajo la dirección de Dan Quinn, podría ocupar un lugar importante como linebacker, incluso con una alta cantidad de snaps.
Mientras jugadores como Mendoza, Downs y hasta Lemon llegan con alta expectativa, talentos como Love, Price y Styles arriban a conjuntos que confían en su potencial. Contextos distintos, urgencias diferentes. Pero todos coinciden en algo: llegarán a la temporada 2026 de la NFL con un rol definido y responsabilidades claras. En una competencia que no concede tiempo, el aprendizaje ocurre en movimiento. Y para estos seis rookies, el impacto no es una opción: es la condición para consagrar su lugar en la liga.