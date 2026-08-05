Los equipos que van por todo y los que aún buscan respuestas

El offseason representa esperanza para los 32 equipos de la NFL. Sin embargo, no todos utilizan la Agencia Libre y el Draft de la misma manera. Mientras un selecto núcleo de equipos aprovechó esta etapa para acelerar su ventana competitiva, otros llegarán a la pretemporada con dudas similares a las que tenían en diciembre.
McDuffie y Garrett, dos fichajes agresivos de los Rams
Fiel a su costumbre, Los Angeles Rams cedieron su primera selección del Draft, algo que han hecho en nueve de los últimos diez años. En marzo, cambiaron cuatro picks futuros para adquirir a Trent McDuffie, uno de los esquineros más sólidos del último tiempo (6.0 yardas permitidas por target, en las últimas dos campañas), para cubrir una debilidad que los dejó fuera del último Super Bowl.
Como si fuera poco, en junio anunciaron un traspaso inesperado, al conseguir a Myles Garrett, el mejor Jugador Defensivo del 2025 (23.0 capturas, récord de la NFL), a cambio de Jared Verse y tres picks futuros. Con McDuffie, tienen un cornerback capaz de jugar mano a mano. Y con Garrett, tienen a un caza-mariscales que está en su apogeo y es capaz de sobresalir, como supo hacerlo en los Cleveland Browns.
Tal como lo hicieron en 2021 y aprovechando que Matthew Stafford jugará al menos un año más, los Rams apuestan en grande, considerando su potencial y el hecho que el Super Bowl LXI será en SoFi Stadium. All In, con todas sus letras.
Patrick Mahomes recibe compañía estelar en los Chiefs
Después de no ser etiquetado como jugador franquicia, Kenneth Walker III firmó con los Kansas City Chiefs, tras haber sido MVP del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks. Walker llega después de la mejor temporada de su carrera. Fue pieza clave de ataque en los Playoffs, superando las 100 yardas en cada partido.
A priori, su impacto puede ser enorme. Capaz de brindar 20-25 jugadas por partido, tiene la fuerza para ser el caballito de batalla, la inteligencia para leer defensivas y la velocidad para sumar yardas, como lo hizo en pleno Super Bowl, llegando a promediar 5.0 yardas por acarreo.
La adición de Walker le daría a los Chiefs una nueva dimensión. Por increíble que parezca, en la era de Mahomes, nunca tuvieron un corredor que haya alcanzado las mil yardas en una temporada.
Patriots y Broncos se potencian con receptores de elite
Luego de especulaciones, finalmente se concretó la salida de AJ Brown de los Philadelphia Eagles. Mediante un traspaso, llegó a los New England Patriots (a cambio de dos picks futuros) como flamante refuerzo, luego de un sorpresivo 2025, pero con una caída estrepitosa en el Super Bowl LX.
Brown significa un target con el que no contaba Drake Maye y que podría ser su alternativa en pases largos. En sus cuatro años en Philly, siempre superó las mil yardas, llegando a tener promedios de 17.0 yardas por atrapada. Ante la falta de talento en cuanto a receptores, Brown podría tener un impacto similar o mayor en New England, cuyas expectativas serán muy altas en la próxima temporada.
Algo similar esperan los Denver Broncos con Jayden Waddle, quien llegó mediante un traspaso con los Miami Dolphins, a cambio de tres picks futuros. Viene de sobresalir en un equipo irregular, promediando 14.2 yardas por recepción y 6 touchdowns en su última campaña.
La proyección de los Broncos es formar un sólido tándem entre Waddle y Courtland Sutton, para así seguir ayudando a Bo Nix. Aparte, el ex jugador de los Dolphins siempre ha mostrado disponibilidad, perdiéndose apenas cinco partidos en siete años. Una fortaleza que seguramente consideraron los Broncos, quienes con su fichaje, buscan aprovechar su oportunidad.
Equipos con talento, pero con dudas: Ravens y Cowboys
En medio de múltiples cambios, los Baltimore Ravens ficharon a Trey Hendrickson. Uno de los mejores pass rushers disponibles y cuyo movimiento fue sorpresivo, dado que viene de sus rivales divisionales, Cincinnati Bengals, donde logró 59.0 de las 81.0 capturas que tiene en su carrera.
Su llegada a Baltimore puede mejorar la presión a los mariscales, algo de lo que careció este equipo en 2025, logrando solo 30 sacks, la tercera peor cantidad en la liga. La presencia de Hendrickson podría causar un efecto similar al que provoca Lamar Jackson en ofensiva. Aunque, las salidas de Tyler Linderbaum y Isaiah Likely dejan al ataque de los Ravens con una interrogante: ¿están construyendo alrededor de Jackson o tan solo sostienen un roster competente?.
Por otra parte, los Dallas Cowboys eligieron a Caleb Downs en la primera ronda del Draft. Talento defensivo de lujo. Sin embargo, el equipo tiene muchas debilidades, a pesar de contar con interesante materia prima en algunas posiciones.
Dak Prescott demostró seguir vigente el año pasado, encabezando la liga con 404 pases completos, además de anotar 30 pases de touchdown. George Pickens y CeeDee Lamb son otras piezas valiosas. Pero su defensiva no parece estar lista siquiera para complementar los buenos desempeños individuales en ataque.
Los movimientos realizados por Chiefs, Rams e incluso Patriots, pueden indicar un patrón interesante: en la NFL moderna, no hay mucho espacio para la pasividad si el objetivo es pelear por el trofeo Lombardi. Por lo mismo, ocuparon esta etapa para consolidar sus aspiraciones. La diferencia entre esperar y acelerar podría comenzar a notarse a partir del 9 de septiembre.