Los equipos que van por todo y los que aún buscan respuestas

Equipos con talento, pero con dudas: Ravens y Cowboys

En medio de múltiples cambios, los Baltimore Ravens ficharon a Trey Hendrickson. Uno de los mejores pass rushers disponibles y cuyo movimiento fue sorpresivo, dado que viene de sus rivales divisionales, Cincinnati Bengals, donde logró 59.0 de las 81.0 capturas que tiene en su carrera.

Su llegada a Baltimore puede mejorar la presión a los mariscales, algo de lo que careció este equipo en 2025, logrando solo 30 sacks, la tercera peor cantidad en la liga. La presencia de Hendrickson podría causar un efecto similar al que provoca Lamar Jackson en ofensiva. Aunque, las salidas de Tyler Linderbaum y Isaiah Likely dejan al ataque de los Ravens con una interrogante: ¿están construyendo alrededor de Jackson o tan solo sostienen un roster competente?.

Por otra parte, los Dallas Cowboys eligieron a Caleb Downs en la primera ronda del Draft. Talento defensivo de lujo. Sin embargo, el equipo tiene muchas debilidades, a pesar de contar con interesante materia prima en algunas posiciones.

Dak Prescott demostró seguir vigente el año pasado, encabezando la liga con 404 pases completos, además de anotar 30 pases de touchdown. George Pickens y CeeDee Lamb son otras piezas valiosas. Pero su defensiva no parece estar lista siquiera para complementar los buenos desempeños individuales en ataque.