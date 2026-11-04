Los Bears toman Seattle y ponen a la NFL sobre aviso y otras hazañas de la Semana 8

Suele decir mi buen amigo Luis Jones –más bien lleva años diciéndolo– que en la NFL hay que esperar, al menos, hasta la Semana 8 para empezar a llegar a conclusiones sólidas sobre los equipos y sobre lo que está pasando en la liga esa temporada. Bueno, pues esta temporada ya estamos en la Semana 8 y esta es mi primera conclusión: Los Chicago Bears son firmes candidatos a ganar el Super Bowl y son el equipo más completo de toda la NFL.
Es complicado no ser víctima del momento después de la exhibición que ofrecieron en el Lumen Field el lunes por la noche. Se da la circunstancia de que la semana anterior, en el mismo escenario, los Kansas City Chiefs llegaban a Seattle con la etiqueta de invictos y se enfrentaban a los Seahawks con la vitola de aspirantes pero el vigente campeón les hacía salir escaldados de allí y con una buena paliza como resultado final. Y esta semana, en mismo escenario, los Bears ponían a prueba su gran arranque de temporada y eran ellos los que apalizaron al último ganador del anillo. El despliegue de Chicago fue muy convincente pero empezamos a tener la certeza de que no fue algo puntual sino que estos Bears están en franca progresión y son un equipo que va claramente a más.
Esa progresión tiene un culpable directo, que no es otro que su Head Coach Ben Johnson y esa progresión se ve perfectamente reflejada en una figura, la de su joven QB Caleb Williams. Ben Johnson ha cambiado la franquicia, la ha girado por completo; ya no es sólo una cuestión del juego del equipo, la energía que se respira dentro del Halas Hall, la electricidad dentro del Soldier Field, el ambiente en toda la ciudad de Chicago habla a las claras de un encauzamiento del rumbo de unos Bears que llevaban un tiempo sin encontrar la dirección correcta pero que ahora mismo ha puesto rumbo al Super Bowl como un objetivo claro y realista.
El sistema de Johnson está logrando un equilibrio muy sano para ese ataque, siendo uno de los equipos que más veces utiliza el juego de carrera (es el sexto que más veces corre de toda la NFL) y al mismo tiempo, el Head Coach de los Bears ha conseguido dotar a Caleb Williams de unas herramientas que no tenía cuando llegó a la NFL. 'Iceman' siempre ha sido un jugador capaz de crear ventajas fuera de estructura pero Johnson lo ha trabajado para que sea un QB con más presencia dentro del pocket, con más paciencia y su salto de calidad llega por ahí y se ve muy claramente en cómo ha mejorado manejando los terceros downs. ¿Y lo mejor de todo? Que da la sensación de que aún queda mucha carne en el hueso, que tiene mucho margen de crecimiento todavía.
Lo de Caleb es una de las grandes noticias de la temporada para los Bears, al igual que su cuerpo de receptores. Ese trío formado por los dos WRs Rome Odunze y Luther Burden (vaya impacto el del número 10 esta temporada…) y por el TE Colston Loveland –otro jugador en el que Ben Johnson ha provocado una gran evolución, cuando salió de Michigan parecía un TE especializado en la recepción y ahora bloquea como una bestia– pero también están involucrado Kalif Raymond y el rookie Zavion Thomas (aunque menos presentes en el juego de pase, su aportación es notoria).
Sin embargo, en el Lumen Field, durante Monday Night Football, todos fuimos consciente desde dónde ha llegado el gran salto de calidad que necesitaba este equipo, se resume en dos palabras: Jeffery Simmons. El traspaso por el DT ha tenido un impacto súbito desde su primer snap con el uniforme de los Bears y con esas mangas largas naranjas que nos hacían muy sencillo identificarle en el campo, aunque él mismo ya se encargaba de hacernos ver dónde estaba con cada una de sus jugadas diferenciales… Jeff Simmons era justo lo que necesitaba esta defensa y se pudo comprobar desde el primer día. Los Bears tenían un problema a la hora de afectar el juego del QB rival y Simmons ha llegado para cambiar eso (y vaya si lo hizo en su primer partido). Con este jugador pasan dos cosas: Una, que él por sí mismo ya crea un caos importantísimo en la OL rival; su poderío desde el interior lo condiciona todo y logra afectar el pocket rival en muy poco tiempo. Pero es que además, su presencia y los constantes dos contra uno a los que es sometido, liberan al que fuera su compañero de universidad en Mississippi State, Montez Sweat, que parecía otro con Simmons de nuevo a su derecha. Lo más increíble es que la sensación fue que Simmons estaba en todas partes durante todo el partido y solamente jugó 48 snaps.
Para dotar de la dimensión correcta a la victoria de los Bears, hay que recordar que los Seahawks llevaban 30 partidos sin perder por más de 4 puntos, algo que no sucedía para ellos desde el año 2024. Yo no recuerdo a nadie haciendo sufrir tanto a Nick Emmanwori y eso tiene que ver con el planteamiento de Ben Johnson, que lo expuso en el espacio abierto. Por otro lado, Seattle tiene que plantearse que su ataque no puede vivir sólo del talento de Jaxon Smith-Njigba, aunque sea el mejor WR de la NFL, que lo es, si quieren prosperar van a tener que encontrar más recursos que colaboren a la causa.
Los Bills dominan la Americana en solitario mientras hunden a los Ravens
El duelo entre Buffalo y Baltimore, un clásico moderno ya en la NFL, no estuvo tan apretado y emocionante como nos tenía acostumbrados en los últimos años. El poderío ofensivo de los Bills y la malísima suerte en la primera jugada en la que Lamar Jackson intentaba un pase pero se encontraba con el brazo de Gregory Rousseau, fue lo que marcó la diferencia. Lo de Lamar pinta mal porque tendrá que ser operado del pulgar y de momento entra en Injury Reserve y quién sabe si se perderá toda la temporada… Temporada completamente en jaque para los Ravens ahora mismo después de encajar tres derrotas durísimas de manera consecutiva y saber que no van a poder contar con el dos veces MVP durante un periodo prolongado de tiempo.
Para los Bills el panorama es muy distinto. Buffalo tiene actualmente el mejor ataque de la NFL, son los que más producen por drive, los que más ratio de jugadas explosivas producen en la NFL y se convierten en el mejor ataque que los Bills han tenido en todo este siglo. Joe Brady ha dado con la tecla para que ese ataque, que muchas veces parece que se mueve a trompicones, haya encontrado una sostenibilidad y le haya dotado al mejor jugador del planeta actualmente, Josh Allen, de unas armas que le permitan desarrollar todo ese talento.
Ahora mismo los Bills campan en solitario en lo más alto de la AFC y sus sensaciones son mejores cada semana.
¿Es hora de preocuparse con los Chiefs?
Kansas City estaba invicto hace dos semanas y sus expectativas estaban en el cielo y ahora mismo acumula dos derrotas consecutivas y todo son dudas. Lo cierto es que hubo muchos momento en el partido ante Denver donde las cosas parecían funcionar pero su falta de capacidad para estirar el campo en ataque y sus agujeros en defensa permitieron que los Broncos remontaran el partido y acabaran ganando in extremis con una goaline stand que impidió a los Chiefs anotar el TD que les diera la victoria.
Con Denver pasa una cosa muy curiosa: esta temporada acumulan un diferencial negativo de yardas de 658, lo que les pone como el equipo 30 de la NFL (solo Eagles y Titans están peor) y es su segunda peor marca diferencial en ocho semanas en lo que llevamos de siglo. Pero al mismo tiempo, su récord es de 6-2. Está claro que Sean Payton sabe lo que hace gestionando los partidos pero, al mismo tiempo, cabe preguntarse cómo de sostenible es vivir de esa manera.
Se acabaron los invictos, los Lions pueden con los Vikings
La defensa de los Vikings es extraordinaria, magnífica; da gusto verla jugar. Pero si no mejoran en ataque no van a poder llegar lejos esta temporada. Es así de sencillo. Porque se van a encontrar con equipos que tienen ataques con recursos para hacer daño a esa defensa, que no puede vivir todas las semanas dejando a los rivales en 10 o menos puntos y si el ataque no es capaz de contestar es imposible que se pueda pensar que son un equipo capaz de llegar al Super Bowl. No hay mucho más.
Por parte de los Lions, qué exhibición de Jahmir Gibbs, cuando sabes que tienes enfrente a una defensa que va a vivir de lanzarte blitzes todo el partido, contar con un corredor como 'Sonic' no sólo te da aire sino que revienta el plan defensivo del rival. Los Lions tenían el antídoto contra el caos que provoca Brian Flores y lo aplicaron una y otra vez hasta irse por encima de las 200 yardas terrestres para ser los primeros en batir a los Vikings.