Los Bears toman Seattle y ponen a la NFL sobre aviso y otras hazañas de la Semana 8

Lo de Caleb es una de las grandes noticias de la temporada para los Bears, al igual que su cuerpo de receptores. Ese trío formado por los dos WRs Rome Odunze y Luther Burden (vaya impacto el del número 10 esta temporada…) y por el TE Colston Loveland –otro jugador en el que Ben Johnson ha provocado una gran evolución, cuando salió de Michigan parecía un TE especializado en la recepción y ahora bloquea como una bestia– pero también están involucrado Kalif Raymond y el rookie Zavion Thomas (aunque menos presentes en el juego de pase, su aportación es notoria).

Sin embargo, en el Lumen Field, durante Monday Night Football, todos fuimos consciente desde dónde ha llegado el gran salto de calidad que necesitaba este equipo, se resume en dos palabras: Jeffery Simmons. El traspaso por el DT ha tenido un impacto súbito desde su primer snap con el uniforme de los Bears y con esas mangas largas naranjas que nos hacían muy sencillo identificarle en el campo, aunque él mismo ya se encargaba de hacernos ver dónde estaba con cada una de sus jugadas diferenciales… Jeff Simmons era justo lo que necesitaba esta defensa y se pudo comprobar desde el primer día. Los Bears tenían un problema a la hora de afectar el juego del QB rival y Simmons ha llegado para cambiar eso (y vaya si lo hizo en su primer partido). Con este jugador pasan dos cosas: Una, que él por sí mismo ya crea un caos importantísimo en la OL rival; su poderío desde el interior lo condiciona todo y logra afectar el pocket rival en muy poco tiempo. Pero es que además, su presencia y los constantes dos contra uno a los que es sometido, liberan al que fuera su compañero de universidad en Mississippi State, Montez Sweat, que parecía otro con Simmons de nuevo a su derecha. Lo más increíble es que la sensación fue que Simmons estaba en todas partes durante todo el partido y solamente jugó 48 snaps.