7 prospectos ofensivos muy interesantes

Explosivo, físico y siempre en segunda velocidad. Cada año hay un receptor que es un auténtico devorador de yardas tras recepción y el de este año es Tyson. Es casi imposible ver sus partidos y no pensar en la versión novato de Deebo Samuel que en la temporada 2019 impulsó a los 49ers al Super Bowl LIV. Hicieron un gran trabajo con él poniéndolo siempre en condiciones de recibir el balón con algo de espacio a su alrededor y por consecuencia ahí es donde explotaba su habilidad para acelerar con el ovoide en las manos. En rutas medias o profundas es sumamente competitivo con su altura de 6’2. Las lesiones se hicieron presentes en su carrera en College desde su primer año en 2022 y todavía la temporada anterior lo llevaron a perderse cuatro partidos más.





No es cosa menor y viendo los casos recientes de Deebo Samuel o Brandon Aiyuk, el equipo que esté dispuesto a seleccionarlo debe estar preparado para desarrollar un plan que le permita estar disponible el mayor tiempo posible.