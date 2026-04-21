7 prospectos defensivos muy interesantes

Hace 5 años, en el Draft 2021 cometí el error de creer que Micah Parsons tenía talento para ser un linebacker medio generacional. Me equivoqué porque aunque en Penn State lo usaban para presionar al quarterback, su rol principal era de un linebacker híbrido, no pensé que pudiera crecer a ser uno de los mejores pass rushers de la liga.









6 años hacia adelante me encuentro en el mismo panorama con Arvell Reese, en su tape veo un linebacker con instintos de reacción alucinantes, su cerebro y sus piernas responden a la par, identifica la jugada, rastrea y mientras al resto de jugadores les toma tres segundos entender la jugada correcta, Reese lo hace en 1 segundo y eso lo hace un jugador diferencial. Su juego me recuerda a un Fred Warner joven, un linebacker medio dominante. Pero en su juego vs Illinois en 2025 donde consiguió 1.5 sacks me hace pensar que puede tratarse de otro jugador que puede evolucionar a ser un pass rusher dominante. Sea cual sea su rol, lo más importante será escoger una posición fija y desarrollarlo, lo peor que le podrían hacer sería darle un trato a lo “Isaiah Simmons” donde hacía todo y nada. El potencial es enorme.







