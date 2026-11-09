Los 7 Magníficos de la Semana 9

Jordan Love

QB, Green Bay Packers

Quizás haya llegado el momento de incluir a Love como candidato a Jugador Más Valioso con mayor seriedad. El pasador de los Packers ha lanzado múltiples touchdowns en ocho de nueve encuentros hasta el momento, y actualmente lidera a la NFL en yardas por pase.

El domingo ante los Patriots, una nueva clínica de cómo maximizar a tus mejores armas. Completó 23 de 29 envíos con tres touchdowns sin intercepciones, y anotó por tierra en su único acarreo del partido, desde 13 yardas, para abrir el marcador de lo que sería una paliza sobre New England.