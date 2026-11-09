Nos pusimos muy defensivos en esta jornada, exaltando la labor individual de tres estelares a ese lado del balón para nuestro listado semanal... y pudieron ser más.
Similar a lo que sucedió en la fecha pasada, el número de actuaciones individuales destacadas fue notoriamente elevado en la Semana 9, por lo que tuvimos que dejar pasar varios nombres con méritos importantes para recortar a nuestros usuales 7.
Con ustedes, la lista de los 7 Magníficos de la Semana 9, encabezados en esta ocasión por un titán defensivo despertando de un largo letargo:
Myles Garrett
DE, Los Angeles Rams
Ya nos empezábamos a preguntar si el traspaso por Garrett había valido la pena, luego de que el Jugador Defensivo del Año se perdiera siete encuentros por lesión tras un gris debut con los Rams en la Semana 1. La espera valió la pena.
Garrett se destapó con tres capturas en contra de los Commanders, incluyendo una con balón suelto forzado que fue recuperado por su compañero de equipo Omar Speights.
La actuación dominical de Garrett debió ser un deleite para los presentes, particularmente cuando la tercera captura cayó en una jugada con Garrett alineado frente al centro, y aprovechando el doble bloqueo que enfocó Washington en Aaron Donald, permitiendo a Garrett alcanzar al quarterback. Esperen mucho más de eso en las semanas que vienen.
CeeDee Lamb
WR, Dallas Cowboys
Lamb se pasó la tarde del domingo rostizando a los backs defensivos de Indianapolis al son de 10 atrapadas para 195 yardas con un touchdown y un tremendo promedio de 19.5 yardas por atrapada.
Y pudo ser peor. Lamb no logró mantener dos pies dentro del terreno de juego en lo que parecía otro touchdown seguro frente a la cobertura de Sauce Gardner y, en otro momento, cayó al suelo y perdió un balón suelto cuando parecía que podía timbrar después de una atrapada espectacular y una carrera de 48 yardas.
Dallas todavía no parece equipo de postemporada, pero detener a Lamb -tercero en atrapadas y segundo en yardas por atrapada en la NFL- es toda una misión semana a semana.
Jordan Love
QB, Green Bay Packers
Quizás haya llegado el momento de incluir a Love como candidato a Jugador Más Valioso con mayor seriedad. El pasador de los Packers ha lanzado múltiples touchdowns en ocho de nueve encuentros hasta el momento, y actualmente lidera a la NFL en yardas por pase.
El domingo ante los Patriots, una nueva clínica de cómo maximizar a tus mejores armas. Completó 23 de 29 envíos con tres touchdowns sin intercepciones, y anotó por tierra en su único acarreo del partido, desde 13 yardas, para abrir el marcador de lo que sería una paliza sobre New England.
En el proceso, Love hizo que sus receptores abiertos principales se lucieran, también. Christian Watson atrapó siete pases para 171 yardas con un touchdown, mientras que Matthew Golden no se quedó atrás con 10 recepciones para 164 yardas y otro touchdown.
Xavier McKinney
S, Green Bay Packers
Lo de Green Bay sobre New England fue una tunda a ambos lados del balón, y defensivamente, McKinney fue la gran estrella.
El safety de los Packers le robó dos pases en la tarde a Drake Maye, y ambos fueron críticos para la victoria. El primero llegó en la primera serie del juego, en el primer intento de pase del juego, para dejar a su equipo instalado en la yarda 14 de los Pats luego de una devolución de 36 yardas. Love anotaría seis instantes más tarde.
La segunda llegó en pase corto hacia el final del segundo cuarto, con los Pats amenazando con alcanzar zona roja. La intercepción no solo detuvo el avance de New England, sino que derivó en otro touchdown de Green Bay, que en ese momento abrió la brecha a tres anotaciones para nunca mirar atrás.
Arvell Reese
LB, New York Giants
Hay ocasiones en que Reese se asemeja más a un misil que a un jugador de fútbol americano, por su capacidad de localizar su blanco y cerrar distancias en fracciones de segundo.
El novato de los Giants terminó su jornada laboral con 12 derribos combinados y tres capturas, incluyendo una que originó balón suelto perdido del quarterback Joe Milton en el segundo periodo, dolorosa incluso para aquellos que lo seguíamos por televisión.
¿Habrá alguien capaz de arrebatarle el premio a Novato Defensivo del Año?
C.J. Stroud
QB, Houston Texans
Cinco pases de touchdown siempre son un acontecimiento, incluso para una liga donde las reglas están tan inclinadas a favor del juego aéreo.
Para Stroud, este domingo significó igualar su marca personal y de paso silenciar, al menos temporalmente, algunas críticas respecto a su viabilidad a largo plazo en Houston.
Stroud completó 21 de 35 envíos para 384 yardas por aire y 20 yardas más por tierra en la repasada que le dieron los Texans a los Chargers a domicilio.
Kenneth Walker III
RB, Kansas City Chiefs
Después de un discreto par de jornadas, Walker volvió a lo suyo en la Semana 9 para someter a los Jets.
Walker acarreó el ovoide 18 veces para 102 yardas con un touchdown y atrapó los cuatro pases que le lanzaron para 41 yardas y dos anotaciones más, contribuyendo a que los Chiefs cortaran su racha perdedora a solo dos.
Walker perdió bastante terreno respecto a Jaxson Smith-Njigba en la carrera por Jugador Ofensivo del Año, pero hay tiempo de sobra para reponerse.