Los 7 Magníficos de la Semana 8

Bucky Irving

RB, Tampa Bay Buccaneers

Tuve que tallarme los ojos para cerciorarme de que era un partido del 2026 y no de 1926 cuando vi que Tampa Bay vencía a Atlanta sin completar un solo pase en el juego.

Irving, por supuesto, fue quien cargó con la ofensiva de nueva cuenta, llevando el ovoide 27 veces para 170 yardas con dos touchdowns bajo una intensa lluvia. Eso sí, estuvo bien complementado por las 140 yardas en 25 acarreos de Kenneth Gainwell.