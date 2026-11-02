Vamos a llamarla, la Jornada de los Quarterbacks.
Durante la Semana 8 de la temporada regular 2026-'27 de la NFL, múltiples actuaciones espectaculares por parte de los pasadores terminaron por adueñarse de nuestro listado de los individuos más destacados del fútbol americano profesional, dejando pocos espacios para otras posiciones.
Sin mayor preámbulo, vayamos a repasar a los 7 Magníficos de la Semana 8:
Joe Burrow
QB, Cincinnati Bengals
Cinco pases de touchdown no es algo que se firma todos los domingos, pero la actuación de Burrow todavía logró una cereza en el pastel con una anotación terrestre, todo parte de un desempeño que incluyó 38 completos de 48 intentos para 462 yardas por aire.
Seguro, las tres intercepciones, que discutimos abajo, mantuvieron a los Titans dentro del juego, pero Burrow compensó sus errores con creces para darle el triunfo a Cincinnati en la prórroga.
Al momento, Burrow es primero en la liga en porcentaje de pases completos (73.0), yardas por pase por juego (302.1) y pases de anotación (20).
Kirk Cousins
QB, Las Vegas Raiders
Tuvieron que llegar los Jets para que los Raiders cortaran una racha de cuatro derrotas en fila, pero vaya manera de conseguirlo, especialmente en lo que toca a Cousins.
El pasador de Las Vegas conectó en 19 de 26 intentos de pase para tres touchdowns sin intercepciones, y anotó en una cuarta ocasión por tierra, para que los Raiders vinieran de atrás para sorprender a los neoyorquinos.
Con tantos equipos tan necesitados de un pasador para terminar la campaña, ¿será que Cousins pueda ser negociado antes del límite para traspasos?
Tee Higgins
WR, Cincinnati Bengals
Hubo ofensiva para todos en el plantel de los Bengals, pero nadie aprovechó mejor sus oportunidades que Higgins, quien terminó su domingo con 10 atrapadas para 155 yardas y dos touchdowns como el arma principal de Burrow en el encuentro.
Higgins siempre vivirá a la sombra del fuera de serie Ja'Marr Chase en Cincinnati, pero al día de hoy están empatados en recepciones (43), con Higgins promediando 5.5 yardas más por recepción para la temporada.
Amani Hooker
S, Tennessee Titans
Los Titans perdieron nuevamente, pero Hooker salió con un imán para el ovoide este domingo, quedándose con tres de los envíos de Burrow en la tarde, para acompañar sus seis derribos combinados, y dejando a Tennessee con posibilidades de competir en el juego.
Las tres intercepciones dejaron a Hooker a solo una de empatar la marca de todos los tiempos de la NFL con cuatro intercepciones en el mismo partido, un récord que es compartido por 20 jugadores, con DeAngelo Hall, el último en lograrlo en 2010.
Bucky Irving
RB, Tampa Bay Buccaneers
Tuve que tallarme los ojos para cerciorarme de que era un partido del 2026 y no de 1926 cuando vi que Tampa Bay vencía a Atlanta sin completar un solo pase en el juego.
Irving, por supuesto, fue quien cargó con la ofensiva de nueva cuenta, llevando el ovoide 27 veces para 170 yardas con dos touchdowns bajo una intensa lluvia. Eso sí, estuvo bien complementado por las 140 yardas en 25 acarreos de Kenneth Gainwell.
No sé si este resultado nos dice más sobre la viabilidad de Baker Mayfield como quarterback a largo plazo -se fue 0 de 3 por aire- o sobre los Falcons, que no pudieron contra un club desprovisto literalmente de juego aéreo.
Trevor Lawrence
QB, Jacksonville Jaguars
Volando un poco bajo el radar, Lawrence se ha estado armando una temporada digna de aquel prospecto generacional que llegó a la NFL como primero global del Draft 2021 a Jacksonville.
Ante los desvalijados Colts, Lawrence necesitó apenas 10 de 14 envíos completos para 210 yardas con tres touchdowns sin intercepciones antes de darle paso a su suplente Quinn Ewers para finalizar el partido.
La campaña de Lawrence ha sido altamente efectiva, con el quarterback de los Jags liderando a la NFL en índice de pasador (112.6) y porcentaje de pases de touchdown (8.6).
Gardner Minshew
QB, Arizona Cardinals
A veces, una mitad de juego basta para ser espectacular. En otras ocasiones, ni eso.
Minshew requirió apenas un cuarto y fracción para liderar cuatro series consecutivas de touchdown que debieron bastar para la victoria, de no ser por un punto extra fallado a segundos del final, antes de vencer a Dallas en el complementario con una serie final de gol de campo para los Cards.
Al final, sus números lo confirmaron: 17 completos de 23 intentos para 188 yardas con tres pases de anotación sin intercepciones y para los Cowboys una humillación que no será olvidada pronto.