Los 7 Magníficos de la Semana 7

Dos de los tres equipos que entraron a la Semana 7 invictos han perdido esa calidad, luego de que los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs tropezaran durante la acción dominical, dejando a los Minnesota Vikings como el único equipo que todavía no prueba la derrota.
Al otro lado del espectro, los Miami Dolphins detuvieron la caída libre con su primer triunfo del año, dejando a Los Angeles Chargers, que gozaron su jornada de descanso, como el único club que aún no sabe lo que es ganar en la campaña.
En términos individuales, los corredores se volvieron a llevar la mayoría de las menciones en nuestro listado semanal, donde en esta ocasión apareció solamente un pasador:
Jessie Bates III
S, Atlanta Falcons
Atlanta necesitó de jugadas grandes a ambos lados del balón para dar la sorpresa de la jornada, y Bates contribuyó con dos de las más importantes.
En el tercer periodo y arriba por 5 puntos, el safety de los Falcons interceptó un pase a Brock Purdy en la zona roja que borró una prometedora serie de los Niners. Y hacia el final del cuarto, forzó un balón suelto a George Kittle que puso fin al intento de remontada tardío de San Francisco.
El del domingo fue el sexto partido con al menos un balón suelto forzado y una intercepción para Bates, quien también se apuntó nueve derribos totales y dos pases defendidos en la jornada.
Joe Burrow
QB, Cincinnati Bengals
Los Bengals arrasaron con los Ravens en la segunda mitad después de irse en blanco al vestidor en el medio tiempo, con Burrow convertido en otro pasador. Se despachó con 22 de 30 completos para 292 yardas con cuatro touchdowns sin intercepciones, y solo una captura en contra.
Con la victoria, Cincy se mantiene en el grueso de la pelea por la división más cerrada de la liga, con todos los equipos ostentando al menos cuatro victorias.
Bucky Irving
RB, Tampa Bay Buccaneers
Los Bucs necesitaron apenas siete pases completos para 64 yardas de Baker Mayfield en todo el domingo, gracias en buena medida a un ataque terrestre liderado por Irving que sometió eficazmente a los Panthers en la Semana 7.
Irving acarreó el ovoide 24 veces para 106 yardas con dos touchdowns, como parte de un esfuerzo colectivo que arrojó 258 yardas por tierra sobre Carolina.
Trey McBride
TE, Arizona Cardinals
El ala cerrada de los Cardinals lideró a la liga con 10 atrapadas en la jornada, lo que se tradujo en 111 yardas y una anotación que, desafortunadamente para la causa de Arizona, no alcanzó para triunfar ante Denver.
No obstante McBride sigue escribiendo historia, y ahora se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos siete recepciones en cada uno de los primeros siete partidos de un equipo para comenzar la campaña, según datos de CBS Sports, y qué mejor que firmar un hito de esa magnitud en el Día Nacional de Alas Cerradas -- sí, es real.
Tony Pollard
RB, Tennessee Titans
Como en el caso de McBride, el esfuerzo titánico de Pollard quedó a la sombra de la derrota, pero no hay motivo para desestimarse, igualmente.
El corredor de Tennessee llevó el balón 25 veces para 129 yardas y tres touchdowns, y sumó 26 yardas más en tres recepciones. Lastimosamente, Tennessee no supo neutralizar la remontada conducida por Deshaun Watson hacia el final para darle la victoria a Cleveland.
Cam Skattebo
RB, New York Giants
La historia de redención de la jornada pertenece a Skattebo después de pasar un partido en la banca con cero toques de balón en la Semana 6 tras cuatro balones sueltos para abritr la campaña.
Skattebo respondió a una nueva oportunidad con una marca personal de 124 yardas -- su primer encuentro superando la centena -- en 17 acarreos incluyendo uno de anotación, un puñetazo sobre la mesa de parte del egresado de Arizona State contra aquellos que dudan pueda convertirse en la respuesta a largo plazo para el backfield neoyorquino.
Jaxson Smith-Njigba
WR, Seattle Seahawks
Junto a Irving, los únicos dos que repiten esta semana, con respecto a fechas anteriores, en nuestra lista de los más destacados. Para variar, JSN volvió a apropiarse del juego en un partido en el que Seattle dominó de principio a fin a los Chiefs.
Fueron nueve atrapadas para 150 yardas y una anotación, para el actual líder en la liga en yardas por recepción y touchdowns por recepción, cimentando una vez más sus argumentos para un segundo premio consecutivo como Jugador Ofensivo del Año.