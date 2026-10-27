Los 7 Magníficos de la Semana 7

Trey McBride

TE, Arizona Cardinals

El ala cerrada de los Cardinals lideró a la liga con 10 atrapadas en la jornada, lo que se tradujo en 111 yardas y una anotación que, desafortunadamente para la causa de Arizona, no alcanzó para triunfar ante Denver.

No obstante McBride sigue escribiendo historia, y ahora se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos siete recepciones en cada uno de los primeros siete partidos de un equipo para comenzar la campaña, según datos de CBS Sports, y qué mejor que firmar un hito de esa magnitud en el Día Nacional de Alas Cerradas -- sí, es real.