Se fue la jornada dominical de la Semana 11 de la NFL, con un marcado sabor a México, con el noveno y último de los partidos internacionales presupuestados para la presente campaña.
Conforme nos aproximamos al final de la temporada, observamos cómo algunos nombres parecen repetirse una y otra vez en nuestra lista semanal. No obstante, siempre hay lugar para debuts inesperados.
Aquí están los 7 Magníficos de la Semana 11 de la temporada 2026-27 de la NFL:
Jonah Coleman
RB, Denver Broncos
En apenas su segundo inicio como jugador profesional, Coleman le dio a Denver su mejor partido terrestre en lo que va del año, convirtiéndose en el primer jugador de los Broncos en superar las 100 yardas por tierra en la campaña.
Coleman, novato de cuarta ronda procedente de Washington, acarreó el ovoide 24 veces para 111 yardas y tres touchdowns y además atrapó cuatro envíos para 18 yardas, liderando la victoria por 38-24 de Broncos sobre Raiders.
A Coleman le ha bastado una tarde para argumentar convincentemente por la titularidad definitiva, dado que con 28 acarreos menos en el año, ya ha producido el doble de touchdowns que J.K. Dobbins (seis contra tres) y apenas 22 yardas menos, promediando una yarda completa más por intento. Adicionalmente, ha producido ocho recepciones para 115 yardas más en el juego aéreo, pese a jugar cuatro partidos menos que Dobbins.
Jahmyr Gibbs
RB, Detroit Lions
Sí, parece que a Gibbs lo tenemos aquí todas las semanas, pero ese es el nivel partido a partido del estelar de Detroit.
En esta jornada, llevó el balón 23 veces para 98 yardas con dos touchdowns, y capturó cuatro pases para 20 yardas adicionales por vía aérea.
Por más que parezca ordinario el desempeño de Gibbs, de acuerdo a sus estándares, fue una jornada histórica. Este domingo, Gibbs empató a Barry Sanders en el primer lugar en la lista de mayor cantidad de touchdowns en la NFL antes de cumplir los 25 años de edad, con 52, dejando atrás el empate que sostenía con Emmitt Smith en el segundo sitio, con 50. Así, Gibbs también amplió su ventaja sobre el resto como el líder absoluto en touchdowns totales antes de cumplir 25, con 64, ya siete más que el récord previo de Sanders.
Chuba Hubbard
RB, Carolina Panthers
De algún modo, Hubbard consigue seguir volando bajo el radar pese a una temporada excepcional en Carolina.
El domingo, Hubbard le sumó a sus números del 2026 otros 27 acarreos para 120 yardas y dos touchdowns por vía terrestre, su tercer partido en el año con al menos 120. Al paso que va (83.1 yardas por encuentro), va que vuela para imponer nueva marca personal de yardas por tierra en una temporada, donde su actual mejor registro es de 1,195.
Will Lee III
CB, Carolina Panthers
El novato de cuarta ronda proveniente de Texas A&M regresó apenas el domingo de una ausencia de dos partidos por lesión de tendón de la corva, pero rápidamente se encargó de que todos estuvieran al tanto.
Lee fue la mente maestra detrás de tres robos de balón en jugadas que terminaron siendo decisivas para la victoria de Carolina sobre Baltimore.
En el segundo periodo, alcanzó a Justice Hill en una larga escapada, consiguiendo zafarle el ovoide en la yarda 1 para que el ovoide saliera por la zona de anotación para un touchback, frenando a los Ravens cuando amenazaban con ponerse arriba por dos touchdowns. Luego, en el cuarto periodo, Lee le sacó el balón a Derrick Henry después de un pase corto, cuando Baltimore intentaba una remontada, con el linebacker Tyrel Dodson recuperándolo.
Finalmente, con medio minuto por jugar, Lee desvió un pase desesperado de Jacoby Brissett a manos de Dodson, quien se quedó con la intercepción para sellar el triunfo de Carolina.
Dak Prescott
QB, Dallas Cowboys
Si bien Prescott viene de un partido de cinco touchdowns que no le alcanzó para colarse en nuestra lista semanal, en esta ocasión sí consiguió quedarse entre los siete mejores de la jornada.
Prescott completó 28 de 33 envíos para liderar a la NFL con 325 yardas y cuatro touchdowns, y corrió para un touchdown más, conduciendo a los Cowboys a una victoria sobre Tennessee que daba para ser más holgada.
Así, parece que la fórmula en Dallas está dada. Lo único que tiene que hacer Prescott es generar más de 50 puntos a la ofensiva semana a semana para que ganen los Cowboys. Fácil, ¿no?
Brock Purdy
QB, San Francisco 49ers
Los 49ers se convirtieron el domingo por la noche en el primer club en ganar dos partidos internacionales en el mismo año en semanas no consecutivas, y dos partidos internacionales en la misma campaña en diferentes continentes, aplastando a los Vikings frente a un público prácticamente local en la Ciudad de México.
El introvertido líder de la ofensiva jugó casi perfecto.
Purdy completó 21 de 26 pases para 255 yardas con tres touchdowns sin intercepciones, culminando como líder provisional en la NFL en Total QBR con un 98.6, a falta de un juego por disputarse. Así, el espectacularmente constante Purdy mantiene a los Niners como los grandes favoritos en la NFC.
Jeffery Simmons
DT, Chicago Bears
¿Cuándo fue la última vez que un canje defensivo de media temporada arrojó resultados tan positivos de inmediato?
Simmons no esperó para cambiarle la cara a los Bears en las trincheras, y este domingo empató su mejor marca personal con tres capturas en contra de los Saints, como parte de un desempeño que también incluyó tres derribos para pérdida de yardas y tres golpes sobre el quarterback.