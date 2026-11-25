Jahmyr Gibbs

RB, Detroit Lions

Por más que parezca ordinario el desempeño de Gibbs, de acuerdo a sus estándares, fue una jornada histórica. Este domingo, Gibbs empató a Barry Sanders en el primer lugar en la lista de mayor cantidad de touchdowns en la NFL antes de cumplir los 25 años de edad, con 52, dejando atrás el empate que sostenía con Emmitt Smith en el segundo sitio, con 50. Así, Gibbs también amplió su ventaja sobre el resto como el líder absoluto en touchdowns totales antes de cumplir 25, con 64, ya siete más que el récord previo de Sanders.