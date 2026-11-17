De vez en vez, debemos esperar hasta pasado el punto de media temporada para comenzar a identificar a los candidatos genuinos a Jugador Más Valioso de la temporada.
La campaña 2026-'27 parece ser uno de esos casos.
Ya nadie puede argumentar que no existen nombres con méritos suficientes para comenzar el debate, empezando por el primero de dos pasadores que aparecen en nuestra lista de los más destacados de la Semana 10.
Aquí están los 7 Magníficos de la décima jornada de acción en la NFL.
Joe Burrow
QB, Cincinnati Bengals
Es tiempo de empezar a tomar con mayor seriedad a los Bengals. Si su marca de 7-2 todavía no los convence, solo hay que mirar la repasada que le dieron el domingo por la noche a Pittsburgh, donde Burrow completó 35 de 44 pases para 409 yardas --liderando a la liga-- y cuatro touchdowns sin intercepciones.
Fue su cuarto partido con al menos cuatro pases de anotación en el año, y tercero en fila completando por arriba del 79 por ciento de sus envíos.
Burrow no solo lidera la NFL en porcentaje de pases completos (74.7), yardas por pase por juego (310.6), pases de touchdown (27) e índice de pasador (117.7), sino que también es el actual poseedor del mejor porcentaje de pases completos de por vida en la historia de la liga, con un 69.1 por ciento.
En este momento, Burrow va en el asiento del conductor hacia el premio de MVP.
Jahmyr Gibbs
RB, Detroit Lions
Si el premio a MVP empieza a decantarse lentamente hacia un candidato, no podemos decir lo mismo del galardón a Jugador Ofensivo del Año, donde Gibbs es uno de un puñado de aspirantes.
Frente a los Patriots, Gibbs acarreó el ovoide 22 veces para 153 yardas con dos touchdowns, redondeando su tarde con siete atrapadas para 99 yardas.
Los creyentes de la consigna de no elegir corredores en primera ronda se quedan sin argumentos cuando miran operar a Gibbs.
Chuba Hubbard
RB, Carolina Panthers
Hubbard vuelve a nuestra vitrina semanal de la mano de un desempeño que incluyó 27 acarreos para 92 yardas y dos touchdowns frente a New Orleans. Pero ahí no quedó todo. Hubbard también se hizo de cinco atrapadas para 80 yardas por vía aérea, aportando el combustible necesario a los Panthers para imponerse a los Saints.
Será complicado para Hubbard ganarse un nombramiento a la Pro Bowl Class inaugural este año en la NFC gracias a Gibbs, Bijan Robinson y Bucky Irving. Pero ignorar su temporada no es opción.
Emmett Johnson
RB, Kansas City Chiefs
Afortunados aquellos que lograron reclamar y/o alinear a Johnson a tiempo, cuando se dio a conocer la noticia de que Kenneth Walker III no iba a jugar para Kansas City.
El novato respondió a la oportunidad con 22 acarreos para 101 yardas y seis recepciones para 70 yardas con dos touchdowns en la paliza que le propinaron los Chiefs a los Falcons.
Sobra decir que Johnson impuso récord personal en prácticamente todas sus estadísticas importantes frente a Atlanta.
Patrick Mahomes
QB, Kansas City Chiefs
Es justo señalar que, en términos generales, Mahomes no ha jugado al nivel que nos tuvo acostumbrados durante los primeros siete años de su carrera. Es igualmente justo notar que, este domingo, Mahomes recordó al resto de la NFL que todavía no se va a ningún lado.
Con una actuación de 22 completos de 35 intentos para 348 yardas con cinco pases de touchdown sin intercepciones, Mahomes condujo a los Chiefs a una diáfana victoria que devuelve momentáneamente a KC a la cima de la AFC Oeste.
Los Chiefs no serán la maquinaria ofensiva de otras campañas, pero tratar de evitarlos cuando llegue la postemporada sigue siendo un buen consejo.
Christian McCaffrey
RB, San Francisco 49ers
Y, hablando de consagrados que sospechosamente vuelan bajo el radar, ¿qué se puede decir de lo exhibido por CMC frente a Dallas?
Fueron 13 acarreos para 62 yardas con un touchdown, y cuatro atrapadas para 161 yardas con dos touchdowns más, para que los Niners sepultaran a los Cowboys en un tiroteo ofensivo memorable.
La anotación final de McCaffrey, a pase corto de Brock Purdy, que CMC se encargó de llevar 66 yardas sin que le respiraran encima, sirve como evidencia suficiente para mantener a los Niners entre los favoritos de la NFC con todo y la multitud de lesiones que acarrea esta franquicia.
George Pickens
WR, Dallas Cowboys
Sí, Dallas terminó con la derrota entre manos. Pero, por casi 60 minutos, Pickens lució imparable.
El talentoso receptor abierto de Dallas se despachó con su mejor partido del año atrapando 11 balones para 145 yardas y tres de los cinco pases de touchdown que lanzó Dak Prescott en el cotejo.
Dallas será un flan a la defensiva, pero frenar este ataque cuando anda enchufado sigue siendo una píldora difícil de tragar.