Joe Burrow

QB, Cincinnati Bengals

Es tiempo de empezar a tomar con mayor seriedad a los Bengals. Si su marca de 7-2 todavía no los convence, solo hay que mirar la repasada que le dieron el domingo por la noche a Pittsburgh, donde Burrow completó 35 de 44 pases para 409 yardas --liderando a la liga-- y cuatro touchdowns sin intercepciones.

Fue su cuarto partido con al menos cuatro pases de anotación en el año, y tercero en fila completando por arriba del 79 por ciento de sus envíos.

Burrow no solo lidera la NFL en porcentaje de pases completos (74.7), yardas por pase por juego (310.6), pases de touchdown (27) e índice de pasador (117.7), sino que también es el actual poseedor del mejor porcentaje de pases completos de por vida en la historia de la liga, con un 69.1 por ciento.