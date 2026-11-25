Todas estas habilidades, sumadas a su enorme capacidad para crear fuera de estructura (algo de lo que Shanahan siempre careció en los QBs que tuvo antes de Purdy) le permitieron dominar a una defensa a la que nadie había sido capaz de controlar. Y lo hizo de principio a fin. Su efectividad contra la presión fue quirúrgica y su manera de cerrar drives con Touchdowns estuvo muy por encima del nivel que los Vikings habían permitido hasta la fecha –Minnesota había concedido seis Touchdowns de pase en toda la temporada y Purdy sumó tres en un solo partido–.

Sin duda Brock Purdy eleva este ataque, pero su colectivo es excelente. Ojalá todos estos jugadores tuvieran cinco años menos para poder disfrutarlos juntos durante más temporadas pero la urgencia para San Francisco está ahí porque todos sabemos que este es un producto finito en no mucho tiempo –ahora bien, este año están en su punto para ir a por el anillo–. Mike Evans es un salto de calidad gigante para esta ofensiva porque no hay tantos equipos que tengan un ganador de balones élite como lo es el ex de los Bucs, que además tiene la talla, la capacidad de ir en profundo y la seguridad en zona de anotación. San Francisco nunca había tenido un receptor así en el sistema Shanahan y semana tras semana demuestra las bondades de contar con él. Y McCaffrey está mejor gestionado que nunca, sigue siendo diferencial pero no lo están sobreexplotando, con lo que llega a diciembre mejor que nunca. Si Evans te gana balones decisivos en situaciones comprometidas, CMC no sólo es un corredor versátil en los tres downs, sino que su versatilidad le complica la vida una barbaridad a las defensas en tercer down. Con el 23 en el campo en downs decisivos la defensa se tiene que preguntar ¿dónde se alinea, en el backfield o en la línea de scrimmage? ¿Va a correr, a recibir, a bloquear? ¿Y si corre será norte-sur o por el perímetro? ¿Y si sale a recibir… te pones en zona o al hombre? Porque si se te ponen en defensa individual y saliendo del backfield se empareja con un LB el mismatch está servido… Toda esa ecuación estresa a las defensas de una manera bárbara al mismo tiempo que tienen que lidiar con Evans y con Keenan Allen que velocidad ya no tendrá pero sigue corriendo rutas como un maestro y te da ese factor de posesión vital para una ofensiva. Por favor que se mantengan todos sanos, quiero disfrutarlos a todos juntos en el asalto al anillo de este año.