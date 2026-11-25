Llegamos a la parte más divertida de la temporada NFL. Acción de Gracias ya está aquí y con ella, el pistoletazo de salida de la lucha final por los Playoffs. Nos pasamos media temporada tratando de discernir qué equipos tienen lo que hay que tener, quiénes son de verdad aspirantes y quiénes no, pero desde ya empieza una batalla para la que, primero hay que estar bien colocado y, segundo –y casi más importante– hay que llegar en un punto de forma óptimo porque es cuando se decide quiénes estarán en enero luchando por el anillo. De eso ya se encarga la propia NFL regalándonos un mes de diciembre lleno de partidazos con una enorme relevancia para que la hora de la verdad condense los mejores duelos de la temporada. Empezando por supuesto en Acción de Gracias, donde este año han dado en el clavo del todo: Desde 1995 no se medían en esta fecha dos equipos con un récord que acumulara dos derrotas o menos, en la edición de este año, a falta de uno, tenemos dos partidos que cumplen esas condiciones: Bears-Lions y Chiefs-Bills.
Pero quien de verdad llega entonado e imponiendo su ley al momento decisivo de la temporada son los San Francisco 49ers. Hasta ahora habían superado todas las pruebas que se les habían puesto en el camino, pero en la de Ciudad de México, el duelo contra los Vikings, era la definitiva y más relevante hasta ahora. Y San Francisco la pasó con matrícula de honor. Ningún ataque había logrado sentirse cómodo contra la defensa de Brian Flores, los dos que hasta la fecha habían logrado superarla fue a duras penas y teniendo que remar muchísimo contracorriente: Los Lions acabaron imponiendo su calidad en la segunda mitad y los Bills necesitaron tres cuartos y medio para acabar agotando a la unidad defensiva de Minnesota –a la que su QB aquel día, Carson Wentz, no les ayudó ni un poco siquiera–. En cambio, en lo que respecta a los 49ers, la defensa de los Vikings se vio por completo superada y no pudo imponer su estilo en ninguna fase del partido. Más bien al contrario, fue San Francisco quien impuso su ley.
Y podríamos presumir que el estilo de los actuales 49ers era ideal para batir a esta defensa y que su herramientas eran las más adecuadas para imponer ese estilo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero el colectivo que ha construído Kyle Shanahan este año es una cosa absolutamente magistral. Y está liderado por un QB en absoluto estado de gracia. Brock Purdy no sólo está jugando la mejor temporada de su carrera sino que da la sensación de ser un producto acabado de madurar que se ha convertido en un Quarterback de élite. Cuando llegó a la NFL era muy complicado pensar que esa capacidad de anticipación en sus lanzamientos, esa capacidad para leer la presión y sobre todo –y a mí esto es algo que me asombra por lo poco común entre los QBs de la liga– es esa rara habilidad para detectar la manera en la que una defensa rota post snap, va poniendo trampas a los QBs cuando estos devuelven la mirada a lo que sucede frente a sus ojos después del dropback.
Todas estas habilidades, sumadas a su enorme capacidad para crear fuera de estructura (algo de lo que Shanahan siempre careció en los QBs que tuvo antes de Purdy) le permitieron dominar a una defensa a la que nadie había sido capaz de controlar. Y lo hizo de principio a fin. Su efectividad contra la presión fue quirúrgica y su manera de cerrar drives con Touchdowns estuvo muy por encima del nivel que los Vikings habían permitido hasta la fecha –Minnesota había concedido seis Touchdowns de pase en toda la temporada y Purdy sumó tres en un solo partido–.
Sin duda Brock Purdy eleva este ataque, pero su colectivo es excelente. Ojalá todos estos jugadores tuvieran cinco años menos para poder disfrutarlos juntos durante más temporadas pero la urgencia para San Francisco está ahí porque todos sabemos que este es un producto finito en no mucho tiempo –ahora bien, este año están en su punto para ir a por el anillo–. Mike Evans es un salto de calidad gigante para esta ofensiva porque no hay tantos equipos que tengan un ganador de balones élite como lo es el ex de los Bucs, que además tiene la talla, la capacidad de ir en profundo y la seguridad en zona de anotación. San Francisco nunca había tenido un receptor así en el sistema Shanahan y semana tras semana demuestra las bondades de contar con él. Y McCaffrey está mejor gestionado que nunca, sigue siendo diferencial pero no lo están sobreexplotando, con lo que llega a diciembre mejor que nunca. Si Evans te gana balones decisivos en situaciones comprometidas, CMC no sólo es un corredor versátil en los tres downs, sino que su versatilidad le complica la vida una barbaridad a las defensas en tercer down. Con el 23 en el campo en downs decisivos la defensa se tiene que preguntar ¿dónde se alinea, en el backfield o en la línea de scrimmage? ¿Va a correr, a recibir, a bloquear? ¿Y si corre será norte-sur o por el perímetro? ¿Y si sale a recibir… te pones en zona o al hombre? Porque si se te ponen en defensa individual y saliendo del backfield se empareja con un LB el mismatch está servido… Toda esa ecuación estresa a las defensas de una manera bárbara al mismo tiempo que tienen que lidiar con Evans y con Keenan Allen que velocidad ya no tendrá pero sigue corriendo rutas como un maestro y te da ese factor de posesión vital para una ofensiva. Por favor que se mantengan todos sanos, quiero disfrutarlos a todos juntos en el asalto al anillo de este año.
Y, no, tranquilos, no me he olvidado del jugador que quizá fue más decisivo en el ataque de los Niners en este duelo de Ciudad de México –y al mismo tiempo, mi favorito entre todos en esta unidad–. Lo que George Kittle aporta a los 49ers es algo que no se paga con dinero. Se pasó el partido haciendo el trabajo sucio a campo abierto, peleando en el barro en favor de sus compañeros y cuando llevaban las yardas más difíciles, cuando el campo se hace estrecho, apareció para anotar cuando no le estaban esperando. Todas las veces que tocó el balón fue para sumar en momentos importantes, el resto del partido estaba ocupado en las trincheras.
Con todo esto, los Niners van a llegar al duelo decisivo del próximo domingo contra Seattle con los deberes hechos y toda la presión en el lado del campeón, que ahora mismo está fuera de puestos de Playoffs. Para San Francisco hay vida extra pero puede dejar la división encarrilada y en Seed 1 muy bien atado si gana ese partido.
Buffalo y Kansas City se pasean antes de su duelo por todo lo alto en Acción de Gracias
En la NFL es imposible jugar todas las semanas al máximo nivel y mostrar tu mejor versión, por eso es importante gestionar a la vez que no dejas de sumar victorias. Los Chiefs llevan años siendo unos maestros en eso –salvo la pasada temporada que se caen con todo, pero es una rareza para ellos en los últimos años–, mientras, los Bills han encontrado muy bien esa fórmula de no pasar de segunda marcha y sacar adelante partidos sin brillantez, pero sin pasar páginas en el playbook y sin sufrir lo más mínimo. Esta semana frente a los Dolphins fue el epítome de esto, como se refleja en que Josh Allen no tuvo ni un solo intento de carrera en todo el partido, así de sobrados fueron los de Buffalo. Y es importante destacar esto porque los Bills tienen el mejor récord de la NFL junto a los Niners y no empezaban 9-1 desde principios de los 90, es decir, la época de los cuatro Super Bowls consecutivos. El calibre para regresar lo tienen, sobre todo con una defensa que lleva varios partidos sin conceder Touchdowns, pero todos sabemos –y ellos mismos también– que se les va a medir en enero y no ahora.
Para los Chiefs es una satisfacción comprobar cómo la llegada de Josh Downs ha dotado de equilibrio al juego aéreo y que Emmett Johnson ha sido un descubrimiento tremendo que ha sido capaz de aguantar el backfield ante la falta de Kenneth Walker. Ahora, estos dos equipos se medirán en la noche de Acción de Gracias en uno de los partidos que más apetece ver de toda la temporada.
Con Joe Burrow solo no va a valer para los Bengals
Los Cincinnati Bengals que tanto nos asombraron la semana pasada en el duelo decisivo por la división frente a los Steelers, cayeron esta en vicios del pasado y se dejaron un partido que no les complica la división, -precisamente porque Pittsburgh falló por sorpresa contra unos Eagles que llevaban 7 derrotas consecutivas- pero que en sus cuentas por el Seed 1 de la Americana les complica la vida. En la NFL todo cambia de una semana a otra y hay que saber salir airoso de diferentes circunstancias. No es lo que pasó en Landover la noche del lunes para los Bengals. En un partido de terrible lluvia al principio e insistente viento en la segunda mitad, el juego de salón y guante blanco que tanto les gusta a los Bengals no servía. Son un equipo que en circunstancias óptimas es dificilísimo de batir por todo el talento que acumula pero en la NFL no vas a jugar siempre en condiciones inmejorables… Y con clima adverso, el partido se lleva a las trincheras, donde Cincinnati naufragó estrepitosamente. Washington dominó la línea de scrimmage en ambos lados del campo, lo que gripó el motor de Cincinnati, que no tuvo los recursos para complementar a un Joe Burrow que en partido cuesta arriba consiguió volver a marcar las diferencias.
Por supuesto que tiene que evitar encajar ciertos sacks en tercer down (él lo ha dicho públicamente, le dan igual los sacks en tercer down, de la misma manera que a Josh Allen le dan igual las intercepciones… y esto es así porque pueden), por supuesto que a veces aguanta más de la cuenta y no se conforma, llevándole a veces a jugadas negativas; pero es que si confía tanto en su talento es por un buen motivo y aunque haya veces que no les salga bien, en la mayoría sí. En un mar hostil, en el que Chase y Higgins estaban en brackets y double teams constantemente y su línea no le daba tiempo a que se desarrollaran las rutas, Burrow navegó con pericia y encontró respuestas hasta el punto de poner a su equipo por delante en el último minuto. Alcanzó las 300 yardas de pase y anotó 2 touchdowns en un día complicado, saliendo airoso de circunstancias en las que otros QBs se diluyen como azucarillos. Pero es que la defensa de Bengals tuvo uno de esos días en los que concedió más de la cuenta, sobre todo en esos últimos 45 segundos del partido en los que no pudieron aguantar y Jayden Daniels les castigó como quiso.
Jayden Daniels es precisamente el jugador que más reforzado sale de este partido, después de encadenar una época donde se le había puesto en duda seriamente, en este duelo ante Bengals volvimos a ver su mejor versión para subrayar que ni mucho menos se le ha olvidado jugar a ese nivel y que lo que debe hacer Washington es rodearlo mejor. Aunque Antonio Williams se ha destapado como un recurso maravilloso y un gran socio para el QB de Commanders. Ahora Washington mantiene vivas las ya de por sí escasas posibilidades de luchar por la división, pero van a seguir en la pelea, lo que ya es mucho viendo al equipo hace unas pocas semanas.