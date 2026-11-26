Al revisar la lista de jugadores elegibles por primera vez que avanzaron en el proceso de votación para la Clase de 2027 del Salón de la Fama, reparé especialmente en un nombre: Logan Mankins, uno de esos tipos duros que no bailan, parafraseando la novela de Norman Mailer.
De Mankins, certeza competitiva como guardia de los Patriots tres veces campeones de principios de siglo XXI, tengo dos imágenes concretas: su inolvidable bigote prusiano, que luego devino en barba de leñador, y su imagen arquetípica de jugador de clase obrera.
"Al criarte en un rancho, no tienes mucha opción en cuanto a si quieres trabajar o no. Había muchos días en los que te sacaban de la escuela para ir a trabajar. Así que lo aprendimos desde pequeños", justificó.
Como miembro de un rancho ganadero de 4 mil hectáreas en Catheys Valley, una pequeña población californiana de colinas onduladas en la ruta hacia el Parque Nacional de Yosemite, Mankins desarrolló una gran destreza en la práctica del lazo de novillos en pareja, junto a su padre, y una cultura de trabajo inquebrantable como peón.
Bill Belichick, indiscutible producto cultural de la educación marcial estadounidense, expresó que, habiendo dirigido a "muchos tipos duros" durante su hoja de servicio, "no creo que haya ninguno al que pondría por delante de él". Tras su conmocionante partida a Tampa Bay, en el ocaso de su carrera, Tom Brady se pronunció en la misma tesitura, argumentando que "nadie había representado mejor la cultura y el estilo de trabajo de los Patriots".
Aunque, a decir verdad, la mejor radiografía en torno a su mito fue diseñada por su excompañero y liniero ofensivo suplente Will Svitek: "Es un tipo trabajador, incansable y duro. Un jugador de futbol americano en estado puro, de la vieja escuela. Creo que es capaz de hacer cualquier cosa que se le pida. Logan encarna, en cierto modo, lo que uno busca en un jugador de futbol americano; personifica lo que significa la dureza. Es único en su clase, un auténtico competidor y un gran compañero de equipo".
Con las luces y las marquesinas consagradas a las leyendas más evidentes de esa misma clase (Richard Sherman, Rob Gronkowski, Adrian Peterson, Antonio Brown, Ben Roethlisberger), Mankins buscará acudir, con la inevitabilidad que siempre le ha caracterizado, a su canonización definitiva.
Logan Mankins bien pudo ser el personaje concebido por Norman Mailer en Los tipos duros no bailan que defiende que, para alguien de su estirpe, "abandonar era lo mismo que decir mátame".