Aunque, a decir verdad, la mejor radiografía en torno a su mito fue diseñada por su excompañero y liniero ofensivo suplente Will Svitek: "Es un tipo trabajador, incansable y duro. Un jugador de futbol americano en estado puro, de la vieja escuela. Creo que es capaz de hacer cualquier cosa que se le pida. Logan encarna, en cierto modo, lo que uno busca en un jugador de futbol americano; personifica lo que significa la dureza. Es único en su clase, un auténtico competidor y un gran compañero de equipo".