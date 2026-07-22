La NFL y Fanatics presentan Football x Football 2026

La NFL y Fanatics han presentado Football x Football 2026, la nueva edición de la colección global que reinterpreta la identidad de las 32 franquicias de la liga a través de la cultura y el legado del diseño del fútbol. La iniciativa celebra su segundo año en un momento en el que ambos deportes viven una relevancia cultural sin precedentes a nivel mundial.
Cada una de las 32 franquicias de la NFL ha sido reinterpretada tomando como inspiración algunos de los elementos más icónicos de las camisetas clásicas de fútbol, desde los cuellos hasta los estampados que han definido décadas de diseño en este deporte.
Cada prenda incorpora además los colores y escudos de cada franquicia, dando como resultado una colección que fusiona el legado estético del fútbol con la identidad visual propia de cada equipo de la NFL.
Football x Football 2026 ha sido desarrollada por un equipo creativo internacional que ha trabajado conjuntamente con los responsables de diseño de Fanatics en Norteamérica y Sudamérica para dar forma a una propuesta con vocación global.
El resultado es una colección diseñada para una audiencia internacional que se siente igual de cómoda en las gradas de un estadio de fútbol que en las de un estadio de la NFL.