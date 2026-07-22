La NFL y Fanatics presentan Football x Football 2026

La NFL y Fanatics han presentado Football x Football 2026, la nueva edición de la colección global que reinterpreta la identidad de las 32 franquicias de la liga a través de la cultura y el legado del diseño del fútbol. La iniciativa celebra su segundo año en un momento en el que ambos deportes viven una relevancia cultural sin precedentes a nivel mundial.

Cada una de las 32 franquicias de la NFL ha sido reinterpretada tomando como inspiración algunos de los elementos más icónicos de las camisetas clásicas de fútbol, desde los cuellos hasta los estampados que han definido décadas de diseño en este deporte.