La mejor temporada de las NFL International Series

La NFL se ha vuelto más global que nunca, 2026 marcará la temporada en la que se disputarán más partidos fuera de territorio estadounidense en toda la historia. Además, se celebrará por primera vez un encuentro de temporada regular en París y en Melbourne, Australia. Se inaugura Río como nueva sede en Brasil, vuelve el partido a Madrid y, después de una breve ausencia, a la Ciudad de México. Estos son los 9 juegos de las NFL International Series en la temporada 2026:
Melbourne, week 1: San Francisco @ LA Rams
La expansión hacia Australia venía de la mano con una complejidad logística entre un viaje largo y una programación que permitiese la retransmisión considerando la diferencia horaria. Semana 1 es un escenario ideal para disminuir el impacto del viaje, que se jugará en un viernes australiano. Después de una temporada complicada, los 49ers llegan estrenando nuevas armas ofensivas, con el fichaje del legendario WR exTampa, Mike Evans. Visitarán a unos Rams en reconfiguración, que reforzaron la secundaria con Trent McDuffie y que utilizaron su primer pick del NFL Draft 2026 en el QB Ty Simpson.
Rio de Janeiro, Week 3: Baltimore @ Dallas
El carnaval del fútbol americano llega a Río este año. Después de perderse los playoffs la temporada anterior, los Ravens, ahora comandados por Jesse Minter, buscarán volver a encontrar la mejor versión del tándem Lamar Jackson-Derrick Henry frente a unos Dallas Cowboys que han entendido que su punto débil fue la defensiva y han utilizado el Draft para dar una nueva cara a esta unidad.
London Games
Week 4: Indianapolis @ Washington
Week 5: Philadelphia @ Jacksonville
Week 6: Houston @ Jacksonville
Los London Games de nuevo se jugarán en el Tottenham Hotspurs Stadium y en el mítico Wembley, con unos Jaguars que ya son locales habituales en el Reino Unido y esperan recuperar a Travis Hunter para continuar desarrollando su potencial. Los Washington Commanders también serán locales y buscarán reencontrarse con lo mostrado en la temporada debut de Jayden Daniels, quien no pudo estar presente en el Madrid Game 2025 por una grave lesión.
La lista de visitantes comienza con unos Colts en proceso de reconstrucción, con miras a ver cómo continúa el proyecto con Daniel Jones en los controles, después de que una lesión lo interrumpiera el año pasado. Después, en semana 5 veremos a los Philadelphia Eagles, que con Makai Lemon, Marquise Brown y Dontayvion Wicks han refrescado el cuerpo de receptores, pendientes de lo que suceda con AJ Brown y un potencial trade. Finalmente, en el último duelo de la serie, tendremos a unos Houston Texans que renovaron su línea en el Draft y que necesitarán de WRs sanos para que la proyección de CJ Stroud siga en la línea de su potencial y de lo que mostró en su primera campaña.
Paris, week 7: Pittsburgh Steelers @ New Orleans
La NFL llega a Francia con un partido en la ciudad de la luz. Los New Orleans Saints son el anfitrión ideal, con raíces francesas, la flor de liz y adiciones interesantes en el Draft. La llegada de Jordyn Tyson permitirá un ataque menos unidimensional, aunque aún está por definirse la situación en el cuerpo de RBs. También por definirse está la renovación de Aaron Rodgers, que se espera sea el QB1 de Pittsburgh, aunque también han traído a Drew Allar para evaluar su posible desarrollo, además de Germie Bernard en la posición de WR. El escenario basta para que sea un juego histórico, como sucedió en Madrid el año pasado, y de ahí seguir fortaleciendo la presencia de la NFL.
Madrid, Week 9: Cincinnati @ Atlanta
El segundo año del Madrid Game es un claro paso hacia adelante. Después de un Commanders-Dolphins en el que no pudieron llegar figuras como Jayden Daniels, pero que resultó un encuentro cerrado con una contundente respuesta del público y una asistencia histórica en el Bernabéu, la casa blanca estará lista para albergar un duelo potencialmente estelar. Si contar con Bijan Robinson y los Falcons era un gran punto de partida, con el anuncio ayer por la noche se ha agregado a Joe Burrow, que ya había expresado su deseo de jugar en Madrid, junto con Ja'Marr Chase y Tee Higgins. La hoja de ruta que podría seguir París es clara: el público respondió y la liga ha estado a la altura, ¡qué ganas de volver al Bernabéu!
Munich, Week 10: New England @ Detroit
Si bien los Lions quedaron al fondo de la NFC Norte, su récord fue de 9-8 y siguen siendo un equipo muy interesante. Se rompió el tándem Sonic-Knuckles, pero Montgomery ha sido reemplazado por Isiah Pacheco. Tienen grandes figuras todavía y pueden ser muy peligrosos acercándose el invierno. Además, no podrían pedir mejor rival que uno de los contendientes del pasado Super Bowl. Los de Foxborough tendrán la oportunidad de llevar a un nuevo nivel el rendimiento de Drake Maye (especialmente con lo aprendido en playoffs), junto con los huecos que han pretendido cubrir en el Draft y los rumores de un cuerpo de WRs que podría potenciarse con la llegada de AJ Brown o la renovación de Stefon Diggs. Queda por ver cuál es el estado final de la plantilla para evaluar qué tan capaces son de repetir la hazaña de 2025.
Mexico, Week 11: Minnesota @ San Francisco
El calendario internacional cierra con la vuelta del futbol americano al territorio en que se jugó un partido de temporada regular (fuera de Estados Unidos) por primera vez, ahora con el primer SNF disputado en otro país. Unos 49ers reforzados con Mike Evans y con el deseo de volver a pelear por la cima del oeste de la NFC recibirán a los Vikings de Justin Jefferson, que podría estar atrapando pases de Kyler Murray. Múltiples razones para anticipar el regreso a México, desde este momento de la temporada.
La temporada 2026 trae no solo más partidos internacionales que nunca, también mejores enfrentamientos. La apuesta global de la NFL es muy clara. Sigamos disfrutándola.