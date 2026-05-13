La mejor temporada de las NFL International Series

Munich, Week 10: New England @ Detroit

Si bien los Lions quedaron al fondo de la NFC Norte, su récord fue de 9-8 y siguen siendo un equipo muy interesante. Se rompió el tándem Sonic-Knuckles, pero Montgomery ha sido reemplazado por Isiah Pacheco. Tienen grandes figuras todavía y pueden ser muy peligrosos acercándose el invierno. Además, no podrían pedir mejor rival que uno de los contendientes del pasado Super Bowl. Los de Foxborough tendrán la oportunidad de llevar a un nuevo nivel el rendimiento de Drake Maye (especialmente con lo aprendido en playoffs), junto con los huecos que han pretendido cubrir en el Draft y los rumores de un cuerpo de WRs que podría potenciarse con la llegada de AJ Brown o la renovación de Stefon Diggs. Queda por ver cuál es el estado final de la plantilla para evaluar qué tan capaces son de repetir la hazaña de 2025.