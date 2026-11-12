La mejor pareja de safeties de la liga está en Green Bay

El pasado 24 de septiembre los Green Bay Packers sufrieron una de las derrotas más duras de su historia reciente. El adverso resultado de 35-14 ante unos Atlanta Falcons que en la semana 3 aún no conocían la victoria fue difícil de tragar, tanto para sus aficionados como para los propios jugadores y entrenadores del equipo. La actuación de la defensa, que encajó casi 500 yardas y tuvo cero respuestas contra Bijan Robinson y Michael Penix, fue especialmente preocupante. Los más pesimistas ya contaban con que la franquicia no luchara por nada este año, especialmente jugando en la súper competitiva NFC Norte. Sin embargo, desde entonces los Packers han sumado cinco triunfos en seis compromisos ligueros y se han colocado en plena lucha tanto por una plaza de wild card como por el propio título divisional. El juego de Jordan Love, Christian Watson y Matthew Golden en ofensiva se está llevando la mayoría de los titulares, pero yo quería centrarme esta semana en el desempeño de la defensa, en especial de su pareja de safeties, Xavier McKinney y Evan Williams, que están rindiendo a un nivel espectacular. Es una columna muy especial para mí, que voy a dedicar a mi padre que nos dejó el pasado domingo. Él siempre luchó y me instó a trabajar duro en la vida y no dejar cosas a medias.

Matt LaFleur tuvo la difícil tarea de buscar coordinador defensivo el pasado invierno como consecuencia de la salida de Jeff Hafley para ser el nuevo entrenador jefe de Miami Dolphins. Hafley hizo un buen trabajo en sus dos campañas en la franquicia quesera, utilizando el talento de su unidad dentro de un esquema muy interesante a nivel táctico. Su sustituto terminó siendo Jonathan Gannon, una contratación de mucho lustre puesto que hablamos de alguien con la experiencia de head coach las pasadas tres temporadas en Arizona Cardinals. Su proyecto allí no salió bien por diferentes razones, pero también dejó una marca clara de su identidad defensiva que casaba bastante con lo que habíamos visto en Green Bay en 2024 y 2025. Seguramente por esos motivos LaFleur terminó decantándose por él. El contraste del esquema actual de Gannon choca bastante con el que vimos en su etapa previa como coordinador defensivo en Philadelphia. Con los Eagles manejó en 2021 y 2022 una defensa que basaba su juego en el excelente desempeño de su línea defensiva, con relativa sencillez (estamos hablando de la NFL) en el uso de paquetes de blitz y rotaciones en cobertura.