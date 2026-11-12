La mejor pareja de safeties de la liga está en Green Bay

El pasado 24 de septiembre los Green Bay Packers sufrieron una de las derrotas más duras de su historia reciente. El adverso resultado de 35-14 ante unos Atlanta Falcons que en la semana 3 aún no conocían la victoria fue difícil de tragar, tanto para sus aficionados como para los propios jugadores y entrenadores del equipo. La actuación de la defensa, que encajó casi 500 yardas y tuvo cero respuestas contra Bijan Robinson y Michael Penix, fue especialmente preocupante. Los más pesimistas ya contaban con que la franquicia no luchara por nada este año, especialmente jugando en la súper competitiva NFC Norte. Sin embargo, desde entonces los Packers han sumado cinco triunfos en seis compromisos ligueros y se han colocado en plena lucha tanto por una plaza de wild card como por el propio título divisional. El juego de Jordan Love, Christian Watson y Matthew Golden en ofensiva se está llevando la mayoría de los titulares, pero yo quería centrarme esta semana en el desempeño de la defensa, en especial de su pareja de safeties, Xavier McKinney y Evan Williams, que están rindiendo a un nivel espectacular. Es una columna muy especial para mí, que voy a dedicar a mi padre que nos dejó el pasado domingo. Él siempre luchó y me instó a trabajar duro en la vida y no dejar cosas a medias.
Matt LaFleur tuvo la difícil tarea de buscar coordinador defensivo el pasado invierno como consecuencia de la salida de Jeff Hafley para ser el nuevo entrenador jefe de Miami Dolphins. Hafley hizo un buen trabajo en sus dos campañas en la franquicia quesera, utilizando el talento de su unidad dentro de un esquema muy interesante a nivel táctico. Su sustituto terminó siendo Jonathan Gannon, una contratación de mucho lustre puesto que hablamos de alguien con la experiencia de head coach las pasadas tres temporadas en Arizona Cardinals. Su proyecto allí no salió bien por diferentes razones, pero también dejó una marca clara de su identidad defensiva que casaba bastante con lo que habíamos visto en Green Bay en 2024 y 2025. Seguramente por esos motivos LaFleur terminó decantándose por él. El contraste del esquema actual de Gannon choca bastante con el que vimos en su etapa previa como coordinador defensivo en Philadelphia. Con los Eagles manejó en 2021 y 2022 una defensa que basaba su juego en el excelente desempeño de su línea defensiva, con relativa sencillez (estamos hablando de la NFL) en el uso de paquetes de blitz y rotaciones en cobertura.
Seguramente lo que más me llamó la atención en la defensa de Gannon en su paso de Philadelphia hacia Green Bay fue la utilización de una cobertura de tres safeties alineados todos a la misma altura en situaciones claras de pase. Es un contraste evidente contra la tendencia habitual en la que fácilmente podemos diferenciar en la defensa de un equipo los dos safeties profundos y luego el "nickel defender". Pensad por ejemplo en jugadores tan populares como Kyle Hamilton o Nick Emmanwori, cuyo rol es bastante diferente del que realizan sus dos compañeros safeties. En los Cardinals era Budda Baker el comodín de Gannon, el tercer safety que podía realizar similares funciones a las de los otros dos jugadores. La defensa de Packers tiene mucho talento en esta posición, que cada año ha ido ganando más importancia en la actual NFL. Xavier McKinney y Evan Williams son los dos safeties titulares, pero Javon Bullard, el tercero en discordia, es básicamente parte de la unidad base pues juega el 73% de los snaps. Fijaros en el ejemplo que os muestro a continuación, los Cowboys están en tercer down y 11 yardas y Gannon dispone su alineación predilecta en cobertura con cinco jugadores, incluidos los citados tres safeties, todos a la misma altura, defendiendo los 'sticks' a diez yardas de la línea de scrimmage. A partir de ahí el ataque debe descifrar post-snap cuál de los tres safeties será el que caiga en cobertura, se quede como defensor del segundo nivel o incluso pueda en algunos snaps entrar al rush. En la NFL de hoy día es cada vez más importante ralentizar cuánto sea posible el proceso mental del ataque cuando se pone el balón en marcha y eso los Packers lo hacen muy bien.
A partir de ahí vemos un Gannon muy agresivo que seguro que un fan de Philadelphia Eagles no reconocería a día de hoy. Green Bay está en el Top 10 de la liga en utilización del blitz, no importa el esquema de protección que monte el rival. Al igual que pasa con Brian Flores en Minnesota, si decide el oponente abrir el ataque y sacar los cinco receptores elegibles, él va a seguir mandando blitz con más razón para obligarte a vivir de los pases cortos y rápidos, algo que odia todo coordinador ofensivo. Con los Cowboys dejando solo los cinco hombres de línea para cubrir a Prescott y los Packers enviando a seis hombres a presionar, el resultado es que un jugador queda libre en su camino hacia el quarterback, que es obligado a apresurar su lanzamiento, forzando así un incompleto que acaba con el drive.
El ancla de la defensa quesera es Xavier McKinney. El veterano de siete temporadas como profesional lidera la competición con cinco intercepciones. En las últimas tres campañas nadie iguala su registro de quince recuperaciones defensivas. Cuando salió de Alabama destacaba más por su trabajo en la caja, pero con los años ha ido mejorando en sus labores de cobertura. Es un safety con grandes instintos, que sabe leer a la perfección los ojos del quarterback rival, así como reconocer rápidamente los patrones de rutas de los receptores. Cuando a su inteligencia unes sus capacidades atléticas y 'ball-skills' tienes la receta ideal para ser uno de los defensores más peligrosos de la NFL. Fijaros en esta acción del pasado domingo ante Drake Maye y los Patriots. Green Bay dispone una cobertura C-4 Lock, en la que el cornerback (en rojo) del lado individual del 3x1 defenderá al hombre, mientras que el resto de compañeros juega en zona. Post-snap los Packers realizarán rotación de safeties, pasando de uno pre-snap a dos. McKinney, en amarillo, se ocupará de la mitad profunda en la parte inferior de la imagen.
New England combina una ruta cruzada (en rojo) hacia la cara de los safeties, la principal, con una 'post' en profundo (en azul) que busca arrastrar precisamente al safety de ese lado y liberarle así espacio. La ruta 'post' es completamente responsabilidad de McKinney, pero gracias a su brillante lectura anticipa el envío de Maye y la deja pasar para atacar la ruta cruzada.
En el vídeo se observa lo rápido que planta los pies y reacciona a un pase que logra interceptar gracias a que el quarterback lo realiza con demasiado toque y poca velocidad.
McKinney está siendo el mentor tanto del mencionado Bullard como de Evan Williams, dos elecciones de draft de 2024. Aunque el primero fue el pick más alto, una segunda ronda, está siendo el segundo (una cuarta) quien se está desarrollando como mejor jugador. Williams comparte muchas tareas con McKinney, pudiendo defender en profundo, así como apoyar contra la carrera y ser parte de los paquetes de rush. Williams es uno de esos hombres cuya velocidad en las 40 yardas no es equivalente a lo que ves en el campo. En su día corrió una indiferente marca de 4.60s en el 'scouting combine', pero en el terreno de juego se muestra como un safety muy veloz que cubre mucho campo. Gracias a esta velocidad logró una intercepción contra Maye en la última jornada. En la que os enseño a continuación es el brillante esquema de Gannon el que le pone en disposición para lucirse. Los Cowboys juegan personal 10 en una situación de tercer down en zona roja, con tres receptores a la derecha de Prescott y George Pickens aislado a su izquierda. Los Packers amenazan la protección de Dallas con siete hombres muy cerca de la pelota, incluido nuestro protagonista, Williams (en azul).
Es muy infrecuente ver una rotación de safeties en la que uno de ellos parta pre-snap desde la línea de scrimmage. Normalmente un jugador que amenaza el blitz suele entrar a presionar o bien bajar al segundo nivel de la defensa. Lo que no suele pasar es que se convierta post-snap en uno de los dos safeties profundos. Observad cómo en todo momento ha mantenido los ojos en el quarterback, lo que le va a permitir anticipar sus intenciones.
Desde la toma de la end zone vemos claramente cómo Prescott no tiene ni la más mínima idea de que Williams va a aparecer para cortar el pase, es sencillamente algo a lo que su entrenador no le ha preparado.
Williams es el único jugador de la defensa de Packers que ha disputado el 100% de snaps en la temporada, y lidera al equipo con 76 placajes, algo poco habitual en un safety. Además de ser un excelente jugador en cobertura, Gannon aprovecha sus virtudes en el rush para presionar al quarterback rival, sirviéndole además esquemas que le dan vía libre hacia el sack. En este ejemplo vemos como Williams no es parte del esquema de protección al mostrarse pre-snap varias yardas tras la línea de scrimmage. Dallas desliza la línea hacia el lado izquierdo y mantiene al runningback para bloquear al inside linebacker.
Con la jugada en marcha observamos cómo dos defensores del lado contrario caen en cobertura, mientras que Williams entra al rush como parte de un 'overload' por su lado. Dado que no estaba en el esquema de protección inicial nadie se ocupa de él y logra apresurar a Prescott a un pase incompleto.
Este nivel de la defensa de Packers con su mejor jugador todavía por volver de una grave lesión, Micah Parsons, es verdaderamente encomiable. Gannon está sacando lo mejor de sus chicos gracias a una estrategia que ha ido evolucionando y perfeccionando con el paso de los años, moviéndose de una defensa más tradicional a otra mucho más innovadora. Estos esquemas, unidos al brillante juego de varios de sus componentes, como McKinney y Williams, están ayudando para que en Green Bay se haya recuperado el optimismo para alcanzar, por qué no esta temporada, las cotas más altas.