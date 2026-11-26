Ward y Campbell son los dos cornerbacks titulares, ambos disputan más del 95% de snaps, el primero suele alinearse en el lado izquierdo de la defensa y el segundo en el derecho. No estamos viendo que usen a uno de ellos para perseguir al receptor estrella rival. Harden es el más joven de los tres, se alinea en el slot y disputa el 65% de los snaps. En cobertura podéis ver cómo está aprendiendo de sus dos compañeros y además es efectivo en el blitz como veremos más adelante.

Aunque en más de una ocasión ha sido una mención honorífica, lo cierto es que Denzel Ward nunca ha sido uno de los cornerbacks titulares en mis equipos ideales de la temporada. Elegido en el pick 4 absoluto del draft de 2018, ha sobrevivido a diferentes regímenes en la franquicia, desde Hue Jackson, pasando por Freddie Kitchens, Kevin Stefanski y ahora Todd Monken. A sus 29 años de edad y, tras la salida de Myles Garrett en la 'offseason', es el jugador más veterano de la plantilla. Ward es un cornerback súper atlético capaz de batir al oponente 1x1. No concede apenas espacio y ataca el balón con agresividad para romper la jugada. Tiene velocidad de sobra para cubrir terreno y perseguir rivales en rutas cruzadas o campo abierto. Destaca siempre su muy buena lectura y disciplina del juego, incluso realizando ayudas a sus compañeros cuando el balón ya está en el aire y su hombre no está en la jugada. La gerencia recompensó su labor convirtiéndole este verano en el cornerback mejor pagado de la competición y, en acciones como ésta, podemos ver el porqué.

Los Browns no solo están sacando buen juego de sus cornerbacks en la secundaria. Como decíamos antes, su trío de safeties también está rindiendo a gran nivel. Rutenberg gusta de jugar "big nickel", es decir, con los tres safeties en el campo, como defensa base. Ya hemos citado a Delpit, un veterano de siete temporadas que también renovó por un buen dinero este verano. Es el "enforcer" del grupo, el encargado de mancharse las manos en la caja y realizar placajes duros. Ronnie Hickman y el novato Emanuel McNeil-Warren suelen estar más lejos de la línea de scrimmage y actuar como el "single high" que tanto gusta al coordinador. McNeil-Warren era mi jugador 24 absoluto del pasado draft, por eso me sorprendió mucho cuando Cleveland le seleccionó en la posición 58, al final de la segunda ronda. Por ahora está demostrando que la recompensa de sus diferentes virtudes (es un misil buscando a su objetivo, buena velocidad de cierre y apoyo real contra la carrera) superaba con creces a los posibles riesgos (muchos pasos en falso en su juego y técnica de placaje por trabajar).

La franquicia parece haber sacado oro de la segunda ronda del draft puesto que el año anterior encontró otra joya en Carson Schwesinger. El linebacker se convirtió en titular inmediato y no paró de realizar placajes (156, más 2.5 sacks y dos intercepciones) hasta que ganó el trofeo de rookie defensivo de la temporada. El chico de UCLA destaca por sus buenos instintos, magnífica técnica, versatilidad para disputar los tres downs y velocidad para cubrir mucho campo. Su historia es tremenda porque fue un "walk-on" en college y ahora es uno de los mejores en su posición en la NFL. De momento no se ha perdido un solo snap en toda la campaña, así de importante es para su equipo.

En la línea defensiva es donde encontramos más problemas en la unidad. En más de una ocasión a lo largo de la campaña han sufrido para detener el juego terrestre rival. Nadie en su sano juicio podría pensar que Jared Verse haría olvidar a Myles Garrett, pero que metidos casi en el mes de diciembre todavía no lleve un solo sack es muy sorprendente. El pick 5 global del draft de 2025, el defensive tackle Mason Graham, no ha terminado todavía de explotar. No está siendo un obstáculo, pero tampoco el jugador diferencial que vimos en Michigan. Cuando observas la cinta quien realmente destaca en este grupo es Maliek Collins, un auténtico veterano que sigue disparando los 'gaps' y penetrando en el backfield con celeridad. Constantemente forma parte de 'stunts' y juegos en la línea que acaban haciendo daño al oponente. Rutenberg está viendo con el paso de las semanas que ha de ser más agresivo en sus esquemas para afectar al quarterback rival y poco a poco está aumentando sus ratios de blitz (actualmente en el puesto 20 de la liga). En la segunda mitad de su último partido, ante Houston, prácticamente le tiró hasta el fregadero, como dicen los americanos, a CJ Stroud.