Si en agosto me hubieran dicho que estaría escribiendo por aquí sobre la defensa de los Cleveland Browns a estas alturas de temporada sinceramente habría sido muy escéptico. La pérdida de su gran estrella en el campo, Myles Garrett, y, sobre todo, la salida de su coordinador Jim Schwartz, me hacían albergar pocas esperanzas en una unidad que además estaba convencido que sería lastrada por el pobre desempeño de la ofensiva. En efecto, el ataque de Cleveland ha sufrido tanto como esperaba, aunque viene mostrando signos de mejora en las últimas semanas. Sin embargo, la defensa que comanda un coordinador debutante como Mike Rutenberg, ha dado la cara desde el inicio y, sin ella, el equipo no estaría con récord positivo de 6-4 a la vuelta de su semana de descanso. Los Browns esperan seguir con su serie invicta de local el domingo ante Las Vegas Raiders, un raro duelo de "prime time" para la franquicia al que quiero que ustedes y yo mismo lleguemos bien preparados. Lo poco que conoce el público general sobre Cleveland orbita alrededor de Deshaun Watson, pero la defensa es la que debe llevarse más prensa y reconocimiento. Vamos allá.
La elección de Rutenberg como coordinador defensivo vino con mucho escrutinio, sobre todo por los zapatos que debía llenar, los que dejó su antecesor en el cargo Jim Schwartz. El histórico entrenador asistente ganador de Super Bowl había dirigido con éxito la unidad de Cleveland durante los últimos años, pero la imposibilidad de acceder al puesto de head coach supuso su salida de la franquicia y el nuevo entrenador jefe, Todd Monken, tuvo que encontrar su sustituto. Rutenberg ha trabajado en sus años como asistente a las órdenes de entrenadores defensivos de la talla de Gus Bradley y Robert Saleh, pero claramente los patrones que estamos viéndole con los Browns se parecen más a los de Jeff Ulbrich, de quien fue subordinado la temporada pasada en Atlanta Falcons. Su unidad está liderando la NFL en el uso de cobertura de un único safety (73,7%) e individual (43,4%), marcas muy del estilo de Ulbrich y que no casan apenas con las de Saleh, por ejemplo. La defensa que más vemos en estos remozados Browns es la Cover 1, un esquema de un único safety profundo (os lo marco en azul), con todos los cornerbacks emparejados al hombre con sus respectivos pares (en rojo). Grant Delpit, uno de tres safeties que está rindiendo a un alto nivel, suele ser el hombre libre que a veces añade al rush, apoya contra la carrera o ejerce de "rover" en cobertura. En el ejemplo que os muestro a continuación será parte de un blitz total en el que participan los cuatro linieros, los dos linebackers y él.
Rutenberg puede abusar de las defensas al hombre porque es conocedor de que cuenta con tres cornerbacks capaces de realizar esa labor. Fijaros cómo Denzel Ward, Tyson Campbell y Myles Harden están prácticamente pegados a sus oponentes, imposibilitando cualquier opción de pase. El quarterback ha de aguantar la pelota hasta que irremediablemente le llega la presión que fuerza un incompleto.
Ward y Campbell son los dos cornerbacks titulares, ambos disputan más del 95% de snaps, el primero suele alinearse en el lado izquierdo de la defensa y el segundo en el derecho. No estamos viendo que usen a uno de ellos para perseguir al receptor estrella rival. Harden es el más joven de los tres, se alinea en el slot y disputa el 65% de los snaps. En cobertura podéis ver cómo está aprendiendo de sus dos compañeros y además es efectivo en el blitz como veremos más adelante.
Aunque en más de una ocasión ha sido una mención honorífica, lo cierto es que Denzel Ward nunca ha sido uno de los cornerbacks titulares en mis equipos ideales de la temporada. Elegido en el pick 4 absoluto del draft de 2018, ha sobrevivido a diferentes regímenes en la franquicia, desde Hue Jackson, pasando por Freddie Kitchens, Kevin Stefanski y ahora Todd Monken. A sus 29 años de edad y, tras la salida de Myles Garrett en la 'offseason', es el jugador más veterano de la plantilla. Ward es un cornerback súper atlético capaz de batir al oponente 1x1. No concede apenas espacio y ataca el balón con agresividad para romper la jugada. Tiene velocidad de sobra para cubrir terreno y perseguir rivales en rutas cruzadas o campo abierto. Destaca siempre su muy buena lectura y disciplina del juego, incluso realizando ayudas a sus compañeros cuando el balón ya está en el aire y su hombre no está en la jugada. La gerencia recompensó su labor convirtiéndole este verano en el cornerback mejor pagado de la competición y, en acciones como ésta, podemos ver el porqué.
Los Browns no solo están sacando buen juego de sus cornerbacks en la secundaria. Como decíamos antes, su trío de safeties también está rindiendo a gran nivel. Rutenberg gusta de jugar "big nickel", es decir, con los tres safeties en el campo, como defensa base. Ya hemos citado a Delpit, un veterano de siete temporadas que también renovó por un buen dinero este verano. Es el "enforcer" del grupo, el encargado de mancharse las manos en la caja y realizar placajes duros. Ronnie Hickman y el novato Emanuel McNeil-Warren suelen estar más lejos de la línea de scrimmage y actuar como el "single high" que tanto gusta al coordinador. McNeil-Warren era mi jugador 24 absoluto del pasado draft, por eso me sorprendió mucho cuando Cleveland le seleccionó en la posición 58, al final de la segunda ronda. Por ahora está demostrando que la recompensa de sus diferentes virtudes (es un misil buscando a su objetivo, buena velocidad de cierre y apoyo real contra la carrera) superaba con creces a los posibles riesgos (muchos pasos en falso en su juego y técnica de placaje por trabajar).
La franquicia parece haber sacado oro de la segunda ronda del draft puesto que el año anterior encontró otra joya en Carson Schwesinger. El linebacker se convirtió en titular inmediato y no paró de realizar placajes (156, más 2.5 sacks y dos intercepciones) hasta que ganó el trofeo de rookie defensivo de la temporada. El chico de UCLA destaca por sus buenos instintos, magnífica técnica, versatilidad para disputar los tres downs y velocidad para cubrir mucho campo. Su historia es tremenda porque fue un "walk-on" en college y ahora es uno de los mejores en su posición en la NFL. De momento no se ha perdido un solo snap en toda la campaña, así de importante es para su equipo.
En la línea defensiva es donde encontramos más problemas en la unidad. En más de una ocasión a lo largo de la campaña han sufrido para detener el juego terrestre rival. Nadie en su sano juicio podría pensar que Jared Verse haría olvidar a Myles Garrett, pero que metidos casi en el mes de diciembre todavía no lleve un solo sack es muy sorprendente. El pick 5 global del draft de 2025, el defensive tackle Mason Graham, no ha terminado todavía de explotar. No está siendo un obstáculo, pero tampoco el jugador diferencial que vimos en Michigan. Cuando observas la cinta quien realmente destaca en este grupo es Maliek Collins, un auténtico veterano que sigue disparando los 'gaps' y penetrando en el backfield con celeridad. Constantemente forma parte de 'stunts' y juegos en la línea que acaban haciendo daño al oponente. Rutenberg está viendo con el paso de las semanas que ha de ser más agresivo en sus esquemas para afectar al quarterback rival y poco a poco está aumentando sus ratios de blitz (actualmente en el puesto 20 de la liga). En la segunda mitad de su último partido, ante Houston, prácticamente le tiró hasta el fregadero, como dicen los americanos, a CJ Stroud.
En esta situación de tercer down y 10 los Browns aíslan a Nico Collins en el lazo izquierdo (en rojo) y juegan el siguiente concepto de rutas con el trío de receptores del lado derecho. Con él buscan desestabilizar la cobertura al variar las salidas al snap y la profundidad de las rutas.
Aunque parece la habitual Cover-1 de la que ya hemos hablado, esta vez el coordinador cambia al paso y sorprende al rival al jugar "pattern match" contra el combo del lado fuerte y mantener un cerrojo al hombre contra el receptor individual del lado débil. Schwesinger, que partía desde la línea amenazando al blitz, cae en cobertura y se ocupa de una de las rutas. El safety profundo, McNeil-Warren, lee perfectamente lo que pasa delante suya y salta muy rápido hacia la ruta más profunda de las tres. La buena cobertura al hombre de Campbell sobre Collins (en rojo) deja sin opciones a Stroud.
Si lo vemos desde la toma de la end zone, los Texans tienen a un hombre asignado para bloquear contra cada jugador de Cleveland. Rutenberg va a realizar una sobrecarga hacia el lado derecho de la ofensiva, por ahí entrarán Collins y Graham (quienes realizan un tackle-tackle stunt), el defensive end Isaiah McGuire y el slot corner Myles Harden, quien no aparece en la toma, pero que veremos en la siguiente captura.
Fijaros la inteligencia de Schwesinger que desde el primer momento ya tiene su mirada puesta en el combo que acaba realizando Houston desde el otro lado. Harden entra impedido en el backfield porque disimuló su 'rush' hasta el último momento.
En el vídeo podéis ver lo bien que pasan las rutas los Browns en secundaria, cómo Schwesinger elimina la ruta caliente del quarterback y cómo el slot blitz encuentra su camino hacia el sack. Perfecta defensa.
Sólo hay un equipo en este siglo que no ha ganado un Sunday Night Football como local, los Cleveland Browns (0-4). Todd Monken está logrando que una plantilla que todavía necesita mucho trabajo y entrenamiento esté compitiendo ya para ganar partidos, sacando adelante más de la mitad de ellos. Su récord positivo y plaza de playoffs en la AFC es muy meritorio. El domingo por la noche, ante el número 1 del pasado draft, Fernando Mendoza, tienen la opción de seguir alimentando el sueño de disputar playoffs en una temporada que muchos pensamos que sería para olvidar.