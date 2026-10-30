La defensa de Seattle roba el alma de sus rivales

Si consigues superar la primera línea de la defensa aún no has resuelto ni la mitad del problema. En el cuerpo de linebackers encontramos al veterano Ernest Jones IV, del que ya hablamos en esta columna la campaña pasada. Su fichaje resultó ser clave para armar el puzzle de Mike Macdonald, aunque sin duda fue la adquisición en el draft de 2025 de Nick Emmanwori la pieza definitiva que convirtió una unidad peligrosa en una apabullante. El defensor tres años titular en South Carolina (la verdadera USC para él, como se le pudo escuchar en las 'intros' de la NBC) era un jugador Top 10 para mí de aquella clase, sin embargo, inexplicablemente no fue seleccionado en el primer día del draft. Los Seahawks no tardaron mucho en llamar su nombre en la segunda jornada, haciéndole jugador de Seattle con el pick 35 absoluto. Una de las virtudes que se veían ya entonces en su juego era su excelente técnica de placaje, lo que le convertía automáticamente en un plus para tu defensa terrestre. Técnicamente un safety, Emmanwori juega más como un linebacker, alineándose la mayoría de las veces en el segundo nivel de la defensa, ya sea 'off the ball' o en el 'edge', que es lo que vemos en el siguiente ejemplo.