La defensa de Seattle roba el alma de sus rivales

Estando en semana de Halloween, si pensamos en términos NFL, pocas cosas pueden dar más miedo ahora mismo que la defensa de Seattle. La unidad de Mike Macdonald ha continuado jugando al esplendoroso nivel que exhibió el año pasado en ruta hacia el segundo campeonato de la franquicia. Los Seahawks están en el ranking Top 1 en yardas totales permitidas, Top 4 en puntos concedidos, Top 3 en turnovers producidos y Top 2 en conversiones de tercer down. Solo la elevada cifra de pérdidas de balón cometidas por el ataque está limitando que los números sean incluso más excepcionales. Según datos de ESPN, Seattle es el primer equipo desde los Cleveland Browns de 1984 que mantiene a sus primeros siete oponentes en menos de 180 yardas de pase. Está permitiendo apenas 3.99 yardas por jugada, la cifra más pequeña de cualquier equipo en un inicio liguero desde los New England Patriots de 2019 (3.96).
Aquella unidad de Bill Belichick, que por cierto también defendía título de campeón, tuvo la fortuna de jugar un calendario relativamente fácil en ese primer tramo de temporada. Sin embargo, en el caso de los Seahawks ya se han visto las caras con los dos finalistas de conferencia en la AFC el año pasado, New England y Denver, así como con dos de los grandes favoritos para jugar el último partido del año, los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Si nos fijamos en lo que pasó en el duelo del pasado domingo, no recuerdo un desempeño tan pobre por parte de la ofensiva de Andy Reid y Patrick Mahomes. Por primera vez en sus diez años juntos completaron un partido sin anotar un touchdown y ni tan siquiera alcanzar la zona roja del rival. El quarterback pareció un jugador completamente sobrepasado y el head coach no tuvo respuesta contra los esquemas de Macdonald. Fue una actuación tan dominante como yo haya visto en defensa en esta década.
Kansas City llegaba al partido con el mejor ataque terrestre de la competición y la gran duda radicaba en si sería capaz de obligar a los Seahawks a abandonar su modelo favorito de defensa con dos safeties profundos al snap. Los rivales de Chiefs estaban sobrecargando la caja para poder controlar a Kenneth Walker, dejando espacios libres por detrás. Sin embargo, Seattle pudo hacer el más difícil todavía, limitar al máximo corredor de la NFL a 36 yardas en catorce intentos (2.6 yardas por jugada) sin necesidad de añadir un hombre extra al 'box'. Desde la cámara de la banda observad la defensa base de Macdonald, con dos safeties profundos, en una situación de primer down y 10 en el primer cuarto y Kansas City con personal 12 (un runningback, dos tight ends, dos wide receivers).
Los Seahawks son capaces de defender la carrera de esta forma por varias razones. La principal es que cuenta con una pareja de tackles completamente demoledora. El veterano Leonard Williams y el joven Byron Murphy son muy difíciles de mover al snap, siendo capaces de ocuparse de sus pares y liberar así a sus compañeros de segunda línea. Su capacidad para manejar a los linieros rivales con sus largos brazos y poderoso tren inferior es asombrosa. Trey Smith es uno de los mejores guards de la competición y fue más de una vez superado por estos dos monstruos.
En el caso de Murphy, creo que es junto a Jeffery Simmons el jugador más disruptivo en su posición en la NFL. Bebe dobles bloqueos, juega muy bajo, se mantiene en equilibrio y es muy explosivo en espacios cortos. Cuando salió de college dudaba por su talla, al fin y al cabo, es un tackle de apenas 1.83m, pero sin duda que lo compensa por todas las cualidades que os comento. Además, es una amenaza de tres downs, siendo muy efectivo en la presión al quarterback por sus manos rápidas y variado repertorio de 'rush'. Mirad aquí como pone "en patines" al guard izquierdo de Chiefs para llegar hasta Mahomes y provocar un pase incompleto en tercer down.
Si consigues superar la primera línea de la defensa aún no has resuelto ni la mitad del problema. En el cuerpo de linebackers encontramos al veterano Ernest Jones IV, del que ya hablamos en esta columna la campaña pasada. Su fichaje resultó ser clave para armar el puzzle de Mike Macdonald, aunque sin duda fue la adquisición en el draft de 2025 de Nick Emmanwori la pieza definitiva que convirtió una unidad peligrosa en una apabullante. El defensor tres años titular en South Carolina (la verdadera USC para él, como se le pudo escuchar en las 'intros' de la NBC) era un jugador Top 10 para mí de aquella clase, sin embargo, inexplicablemente no fue seleccionado en el primer día del draft. Los Seahawks no tardaron mucho en llamar su nombre en la segunda jornada, haciéndole jugador de Seattle con el pick 35 absoluto. Una de las virtudes que se veían ya entonces en su juego era su excelente técnica de placaje, lo que le convertía automáticamente en un plus para tu defensa terrestre. Técnicamente un safety, Emmanwori juega más como un linebacker, alineándose la mayoría de las veces en el segundo nivel de la defensa, ya sea 'off the ball' o en el 'edge', que es lo que vemos en el siguiente ejemplo.
Observad cómo en esta 'outside zone' de los Chiefs, Leonard Williams supera el bloqueo de Trey Smith y penetra en el backfield, obligando a Walker a extender la carrera más hacia el exterior. Esas décimas de segundo son bien aprovechadas por Emmanwori, que neutraliza la jugada con un soberbio placaje viniendo desde el 'backside'. Como os decía antes, si superas a Williams/Murphy en el primer nivel luego vienen más dificultades por detrás.
Emmanwori no inició la temporada a pleno nivel físico por una lesión que casi borró por completo su training camp. Hacia finales de octubre parece haber recuperado toda la potencia y explosividad que hizo de él una de las mayores estrellas de la historia del 'scouting combine'. Macdonald utiliza al número 3 en muchas situaciones de 'blitz'. Fijaros aquí como literalmente se come el espacio que le separa de Mahomes en apenas unos pasos. Aunque el quarterback se tropieza ligeramente tras realizar el amago en el 'backfield', estoy seguro que la velocidad de cierre de Emmanwori le pilló por sorpresa.
La versatilidad de este chico no se limita al primer y segundo nivel de la defensa, también es capaz de aportar en el tercer nivel. Juega muy bien situaciones de 'pattern match' en las que los defensores van pasándose las marcas individuales en lo que a efectos prácticos es una defensa zonal. Además, tiene la velocidad para cubrir 1x1 en individual a runningbacks, tight ends e incluso wide receivers. Esta acción del pasado domingo en la que igualó paso a paso a Xavier Worthy sin duda abrió los ojos de muchos. No es normal que alguien de 1.91m y 100Kg de peso pueda correr por debajo de 4.40s las cuarenta.
Evidentemente, la defensa de Seattle no es únicamente una colección de grandes talentos individuales. El head coach tiene a sus chicos jugando un football muy eficiente y sincronizado. Rara vez vas a pillar a esta defensa en un descuido, los placajes fallados son muy infrecuentes y los errores de comunicación casi inexistentes. Lograr un 'big-play' ante los Seahawks es tarea ardua. En siete partidos solo han encajado dos carreras y siete pases de más de 20 yardas. Aunque no es algo que destaque en su repertorio por la frecuencia de uso, Macdonald sabe muy bien cuándo jugar un blitz que saque a un ataque del campo en tercer down. Emmanwori y el cornerback Devon Whiterspoon son los dos grandes bastiones que utiliza en esas situaciones, ya sea entrando juntos desde el mismo lado, o bien cada uno por un 'edge', como en el ejemplo que os muestro a continuación.
Emmanwori está en el lado derecho de la defensa en amarillo y Whiterspoon en el izquierdo en rojo. Los Chiefs buscarán el pase en una situación de tercer down y largo y desde el principio de la jugada podemos ver a Mahomes ajustando la protección.
El quarterback va a mantener a Noah Gray #83 y Emmett Johnson #10 en protección, anticipando la entrada de ambos jugadores al 'rush'. La línea se desliza hacia la izquierda, quedando tres jugadores (guard y tackle derecho más el runningback) contra tres defensores de Seattle (en rojo).
El esquema de Macdonald funciona al conseguir un 'rusher' impedido hacia el quarterback rival. Vemos a dos jugadores bloqueando tanto a Emmanwori (en amarillo) como a Whiterspoon (en rojo), pero nadie se ocupa de Demarcus Lawrence que tiene vía libre para el sack.
Por si fuera poco, como Seattle rompe el esquema de protección de Kansas City en inferioridad numérica, esto se traduce en que los números juegan en su favor en la cobertura. Mirad cómo cada uno de los tres receptores elegibles de Mahomes está perfectamente doblado.
A día de hoy no hay forma de escapar de una defensa que solo tiene un punto débil, la efectividad en zona roja. Esto es algo que también fue talón de Aquiles en el inicio de 2025, pero que Macdonald logró solucionar entonces. Si vuelve a hacerlo este año será realmente difícil para los próximos rivales de Seattle liberarse de la maldición que supone encarar esa defensa. No dejen a sus niños/as en la calle solos cuando llegue la oscuridad porque corren el riesgo de ser atrapados por el coco.