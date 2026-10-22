Kenneth Walker hace otra vez temibles a los Chiefs

Cuando el pasado mes de marzo los Chiefs se movieron en el mercado de agencia libre para adquirir al running back Kenneth Walker se vio como un movimiento importante, pero no uno que ni mucho menos fuera a cambiar el desarrollo de la competición. Walker venía de ganar el MVP del Super Bowl LX con su anterior equipo, pero Seattle no llegó a un acuerdo contractual con él pese a que ambas partes declararon en las celebraciones post campeonato que querían seguir unidas. El running back se convirtió así en el cuarto jugador más valioso de la final que no continuaba en la franquicia ganadora del anillo. Tras seis semanas de competición en 2026, Walker lidera la NFL con 665 yardas de carrera y los Chiefs son el único equipo imbatido de la Conferencia Americana con un récord de 5-0. Tras un año 2025 para olvidar, Kansas City ha recuperado en un mes y medio su condición de máximo favorito para estar presente en el último partido de la temporada, y esto es en buena medida gracias al fichaje de su nuevo running back.
Walker acumula más yardas de carrera en la campaña que 19 franquicias de la NFL siendo, irónicamente, Seattle una de ellas. El duelo del domingo por la noche entre Chiefs y Seahawks promete emociones fuertes, y sin duda que el corredor querrá ser gran protagonista jugando delante de su antigua afición y, sobre todo, antigua gerencia. En Kansas City está teniendo un impacto inmediato. Nadie había generado tantas yardas terrestres con su nuevo equipo (no cuentan rookies) en sus primeros cinco juegos, y así la ofensiva de Andy Reid ha encontrado un equilibrio que había perdido en las anteriores campañas.
El pasado jugaba en contra de lo que está logrando Kenneth Walker. Los anteriores tres MVP del Super Bowl que cambiaron de equipo fueron un completo fracaso en sus nuevas franquicias. El primero de ellos fue Larry Brown, cornerback de Dallas Cowboys, quien tras conquistar el Super Bowl XXX se marchó a Oakland Raiders, donde tuvo un paso casi anecdótico. Un año más tarde, con mucha más fanfarria, Desmond Howard, wide receiver y retornador de Green Bay Packers, voló también para la bahía de San Francisco, pero con idéntico resultado del que fue su compañero de equipo por unas pocas semanas. Unos años más tarde, en el invierno de 2003, Dexter Jackson, cambió la defensa campeona de Tampa Bay por una de Arizona donde tampoco repitió éxitos.
Quizás por eso no se le dio la importancia necesaria al fichaje de Walker por los Chiefs, aunque también creo que pudo influir el hecho de que en sus cuatro años en Seattle nunca fuera el indiscutible número 1 del backfield de los Seahawks. En 2025 Walker registró 221 carreras en la regular season, por las 184 de su compañero Zach Charbonnet. La historia cambió en los playoffs, cuando la lesión de Charbonnet abrió la veda para que Walker fuera el protagonista absoluto del juego terrestre. De las 91 carreras que realizó Seattle en sus tres compromisos de post-temporada, Walker se apuntó 65 de ellas, sumando 313 yardas y 4 touchdowns.
Los Chiefs decidieron creer que ese rendimiento podía extenderlo el running back durante el transcurso de toda una temporada y de momento nadie puede decirles que estuvieran equivocados. Walker está haciendo buenos por fin los informes pre-draft que le consideraban como un jugador capaz de llevar la carga terrestre de un equipo NFL. En mi análisis lo tenía como running back 2 de aquella promoción de 2022, solo por detrás de Breece Hall. Destacaba su motor incansable, su habilidad para absorber el contacto y producir yardas tras contacto y su explosividad en espacios abiertos. Su velocidad de 4.38s en las 40 yardas en un cuerpo de casi 100Kg de peso era muy destacable.
Todos estos atributos están saliendo a relucir en Kansas City, comenzando con su primera gran carrera del año en el primer Monday Night ante Denver Broncos. Su touchdown de 60 yardas en una carrera de cuarto down fue una muestra de la fe ciega que tiene Andy Reid en él. Hasta ahora siempre había puesto el destino de un juego en manos de Patrick Mahomes, pero esta vez decidió que fuera su nuevo fichaje el que rematara la faena en la primera victoria de la temporada.
Los Chiefs son de momento el equipo número 1 de la competición en yardas de ataque, número 5 en puntos anotados y número 2 en yardas terrestres, nada que ver con lo que sucedió en 2025 cuando esos ránkings fueron el número 20, 21 y 25 respectivamente. Le pregunté a mi buen amigo, Rubén Ibeas, por las principales cualidades que destaca en el juego de Walker y me señaló las siguientes: "su visión del segundo nivel es excelente, la capacidad que tiene para bajar el centro de gravedad y así realizar un corte explosivo destaca mucho, y, finalmente, la aceleración que le permite traspasar con potencia la línea de scrimmage es descomunal". Con esto en mente fui a la cinta para encontrar ejemplos de lo que decía su análisis y poder enseñároslo.
A lo largo de los años Andy Reid ha sido uno de los mayores propulsores del juego de pase en la NFL, anteponiéndolo al de carrera. Recuerdo en su etapa como head coach en Philadelphia cómo rompió el canon establecido de 50% de carrera y 50% de pase que casi todas las franquicias respetaban a rajatabla. Por eso fue durante muchos años incluso ridiculizado, pero por fortuna el tiempo demostró que era un adelantado a su época y la liga se "reconcilió" con él en forma de tres campeonatos. Este año la balanza se ha invertido, los Chiefs son el sexto equipo de la competición que menos lanza. Reid está desplegando todo su arsenal de esquemas de juego terrestre, combinando conceptos zonales con otros individuales tipo "gap". En esta primera acción que os muestro Kansas City juega una split zone, en la que la línea ofensiva bloquea a partir de un primer paso hacia su izquierda y el tight end cruza desde el lado contrario al snap para cerrar el backside. Walker debe mostrar su visión y lectura de los bloqueos para adaptar su corte norte-sur.
Al tercer paso Walker ya tiene claro que debe doblar su trazado (jugar el "bend") para pasar por detrás de todos los bloqueos de la línea y justo por delante del tight end.
Con el vídeo en marcha observamos las capacidades atléticas de Walker para saltar varios "gaps" en apenas un movimiento y luego con su excelente visión del segundo nivel eludir otro defensor de Chargers para ganar varias yardas extra.
Vamos ahora con una acción de potencia que le gusta jugar mucho a Reid. Es una Counter OF desde shotgun en la que Walker inicia el snap dando un paso hacia el lado contrario que ataca la jugada, siguiendo entonces los bloqueos del tight end y guard que marcarán el punto de ataque para el running back. Los Chiefs corren habitualmente esta counter en las dos direcciones, siendo el guard del lado contrario el que realiza el "pull". Como en este caso la carrera es hacia la izquierda será el guard derecho Trey Smith, el mejor hombre de línea de Chiefs en mi opinión, el que irá en movimiento.
El hueco es muy pequeño, pero gracias a su potencia y aceleración Walker es capaz de atravesarlo y rematar la acción llevando la pelota hasta la end zone tras rebotar de un intento de placaje. Nadie lleva más yardas tras contacto que nuestro protagonista en este inicio de temporada.
Os recomiendo que os fijéis en el vídeo cómo Trey Smith acaba llevando a Khalil Mack al suelo en lo que fue una verdadera colisión de trenes.
Otra cosa que está haciendo muy bien Reid con su nuevo juguete es enviarlo a atacar el perímetro de la defensa, algo en lo que destaca claramente Walker y que fue clave en el triunfo de Seattle en el pasado Super Bowl sobre los New England Patriots. Esas acciones permiten al running back tener espacio abierto en el que desplegar su talento físico. Observad cómo baja el centro de gravedad para fijar al defensor y ganar yardas extra.
Los Chiefs son el tercer mejor equipo de la NFL en yardas antes del contacto con 1.76 por intento. Por lo tanto, tenemos una línea ofensiva que genera empuje al que se le suma el talento de un jugador que es capaz de crear muchas yardas tras contacto. Eso es de por sí una combinación letal, pero es que hablamos de un equipo que no tiene un "game manager" en la posición de quarterback. Patrick Mahomes es uno de los mejores mariscales de la liga y esta temporada está viviendo la mejor situación posible. Cuenta con un compañero en el backfield que le quita mucha atención de las defensas y que con su juego influye en muchos aspectos de los rivales, incluido el pass-rush.
No es casualidad que Mahomes solo haya encajado seis sacks en cinco encuentros. Su porcentaje de sack es el más bajo desde 2020. Además, los Chiefs son terceros en uso del play-action en jugadas de primer down. Lo hacen en el 77.1% de las acciones que decide Reid pasar en primera y diez. Los resultados muy buenos: 34/45 pases para 425 yardas, 3TD-1INT y un rating de 117.4.
Si alguien se había olvidado de los Chiefs o pensado que su ventana de campeonato se había cerrado por completo estaba equivocado. Kenneth Walker ha revitalizado un equipo que en la era Mahomes nunca había corrido tan bien. Eso es un aviso tremendo para sus oponentes, empezando por unos Seattle Seahawks que jugarán el domingo con la presión de no bajar su récord del 50% de victorias y sobre todo de no ser derrotados por el que fue uno de sus principales baluartes hasta el año pasado.