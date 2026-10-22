Kenneth Walker hace otra vez temibles a los Chiefs

Cuando el pasado mes de marzo los Chiefs se movieron en el mercado de agencia libre para adquirir al running back Kenneth Walker se vio como un movimiento importante, pero no uno que ni mucho menos fuera a cambiar el desarrollo de la competición. Walker venía de ganar el MVP del Super Bowl LX con su anterior equipo, pero Seattle no llegó a un acuerdo contractual con él pese a que ambas partes declararon en las celebraciones post campeonato que querían seguir unidas. El running back se convirtió así en el cuarto jugador más valioso de la final que no continuaba en la franquicia ganadora del anillo. Tras seis semanas de competición en 2026, Walker lidera la NFL con 665 yardas de carrera y los Chiefs son el único equipo imbatido de la Conferencia Americana con un récord de 5-0. Tras un año 2025 para olvidar, Kansas City ha recuperado en un mes y medio su condición de máximo favorito para estar presente en el último partido de la temporada, y esto es en buena medida gracias al fichaje de su nuevo running back.

Walker acumula más yardas de carrera en la campaña que 19 franquicias de la NFL siendo, irónicamente, Seattle una de ellas. El duelo del domingo por la noche entre Chiefs y Seahawks promete emociones fuertes, y sin duda que el corredor querrá ser gran protagonista jugando delante de su antigua afición y, sobre todo, antigua gerencia. En Kansas City está teniendo un impacto inmediato. Nadie había generado tantas yardas terrestres con su nuevo equipo (no cuentan rookies) en sus primeros cinco juegos, y así la ofensiva de Andy Reid ha encontrado un equilibrio que había perdido en las anteriores campañas.