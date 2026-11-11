Jordan Love, el pasador que entiende el juego

"Todo es muy bonito cuando estás relajado en la sala de video. Te sientes el tipo más listo del mundo viendo las jugadas en una pantalla. Pero luego estás ahí fuera, de verdad, saliendo en Arrowhead, con «Honey Badger (Tyrann Mathieu)» merodeando por la secundaria, cambiando las formaciones, y ellos lanzando una «Cover 0» en cada jugada hasta que les demuestras que puedes descifrarlo. Intentas escuchar las jugadas que llegan desde la banda, el público está enloquecido, y tienes a diez compañeros mirándote fijamente a los ojos como diciendo: ¿Cuál es el plan?", rememoró.