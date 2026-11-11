Jordan Love, el pasador que entiende el juego

Se me ocurren pocas exposiciones más elocuentes y que destilen más futbol americano que la que dejó Jordan Love en The Players' Tribune el año pasado.
El quarterback de los Packers —que viene de firmar un histórico partido con índice de pasador de 153.2 frente a los Patriots, en donde además completo 6 de 8 pases de 20 o más yardas mientras Tom Brady analizaba desde la cabina de transmisión de FOX— reflexionó sobre el momento en el que verdaderamente se sintió capaz de palpar la dimensión mitológica de la NFL.
En 2021, durante su segundo año como profesional, con Aaron Rodgers fuera de combate tras dar positivo por Covid-19, Love se vio obligado a saltar como titular en un partido frente a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en Arrowhead, el epítome de la hostilidad.
"Todo es muy bonito cuando estás relajado en la sala de video. Te sientes el tipo más listo del mundo viendo las jugadas en una pantalla. Pero luego estás ahí fuera, de verdad, saliendo en Arrowhead, con «Honey Badger (Tyrann Mathieu)» merodeando por la secundaria, cambiando las formaciones, y ellos lanzando una «Cover 0» en cada jugada hasta que les demuestras que puedes descifrarlo. Intentas escuchar las jugadas que llegan desde la banda, el público está enloquecido, y tienes a diez compañeros mirándote fijamente a los ojos como diciendo: ¿Cuál es el plan?", rememoró.
Love planteó, sin advertirlo demasiado, una espléndida disección sobre la filosofía defensiva de los Chiefs bajo el ala de Steve Spagnuolo, uno de los coordinadores más creativos de la historia. Y, al mismo tiempo, dejó constancia de lo que supone para un quarterback joven ejecutar bajo presión y decodificar los esquemas defensivos en una liga tan obsesionada con el arte del disfraz.
Hablo de todo esto para ponderar a Jordan Love —quien este año encabeza la NFL con 2,618 yardas por pase— como un jugador con una interpretación que le podría permitir ramificarse con las leyendas que lo precedieron en Green Bay: Brett Favre y Aaron Rodgers.
Cuando en su día le preguntaron a Tyrann Mathieu sobre la preparación de aquel juego al que aludió Love en su tribuna, el safety estableció que la clave era entender si estaban ante un quarterback de ritmo o de destellos. Hoy, en vista de lo ocurrido, podemos decir que Jordan Love habita los dos universos y que, encima, fue bendecido con una virtud inestimable: el entendimiento del juego.